Deine Woche im Überblick

Diese Woche bringt dir der Mond neue Einsichten und Klarheit, lieber Wassermann. Gerade am Mittwoch gibt dir Merkur die perfekte Gelegenheit für tiefgehende Gespräche. Die herbstlichen Temperaturen von 10-15°C laden zu erfrischenden Spaziergängen ein. Nutze die kühle Luft, um deine Gedanken zu klären und frische Energie zu tanken.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Perfekt, um deine neue Übergangsjacke auszuführen. Die kühle Herbstluft inspiriert zu neuen Modetrends.

Unterwegs

Jupiter entfacht diese Woche deine Reiselust. Auch wenn es nur ein kleiner Ausflug ist, bringt er frische Inspiration. Merkur weckt deine Neugier auf neue Orte und Erlebnisse. Mars gibt dir den Mut, auch mal spontane Abenteuer zu wagen.

Body & Mind

Mars schenkt dir Energie für intensive Workouts, die dich fordern und stärken. Gleichzeitig erinnert Venus dich daran, auch entspannende Self-Care-Momente einzuplanen. Der Mond verstärkt deine Intuition und hilft dir, im Einklang mit deinen Gefühlen zu bleiben.

Herz & Karriere

Venus schenkt dir diese Woche eine unwiderstehliche Ausstrahlung, die in der Liebe und im Job Wunder wirkt. In Beziehungen sorgt Jupiter für frischen Wind und spannende gemeinsame Projekte. Singles dürfen sich auf überraschende Bekanntschaften freuen, vor allem, wenn Merkur den richtigen Funken im Gespräch zündet. Im Job zeigt Mars dir den Weg zu neuen Möglichkeiten, während Saturn dir hilft, fokussiert und strukturiert zu bleiben. Deine Stimme findet Gehör, und das bringt dich voran.

Glücksmomente

Starte deinen Tag mit einer Dankbarkeitsroutine – Jupiter verstärkt die positiven Vibes und öffnet dich für neue Gelegenheiten. Der Mond unterstützt dich, deiner Intuition zu folgen.

Weekday-Sneak-Peek