12 Gründe, warum Pilates deinem Körper so guttut

Pilates sieht oft entspannt aus, kann deine Muskeln aber ordentlich fordern. Die kontrollierten Bewegungen stärken vor allem die Körpermitte, verbessern die Beweglichkeit und trainieren deine Stabilität.

Darüber hinaus hat es aber auch noch weitere Vorteile, die viele gar nicht kennen. Ob auf der Matte oder am Reformer – diese 12 Vorteile machen Pilates zu einer sinnvollen Ergänzung deines Trainings.

Was ist Pilates eigentlich? Pilates ist ein systematisches Ganzkörpertraining, das kontrollierte Bewegungen mit bewusster Atmung verbindet. Im Mittelpunkt steht das sogenannte Powerhouse – damit ist die tiefer liegende Muskulatur rund um Bauch, Rücken und Beckenboden gemeint. Sie stabilisiert deinen Körper bei Alltagsbewegungen ebenso wie beim Laufen oder Krafttraining.

Entwickelt wurde die Methode Anfang des 20. Jahrhunderts von Joseph Pilates. Heute gibt es zahlreiche Varianten: klassisches Mattentraining, dynamische Gruppenkurse und Reformer-Pilates an einem speziellen Gerät mit beweglicher Liegefläche und einstellbaren Federn.

Infobox: Matte oder Reformer – was ist der Unterschied?Beim Matten-Pilates arbeitest du hauptsächlich mit deinem eigenen Körpergewicht und der Schwerkraft. Der Reformer besitzt einen beweglichen Schlitten, Seilzüge und Federn, die Übungen erleichtern oder zusätzlichen Widerstand erzeugen können.

Beide Varianten trainieren Kraft, Kontrolle und Beweglichkeit. Welche besser zu dir passt, hängt von deinem Ziel, deinem Trainingsstand und deinem Budget ab.

Warum Pilates selbst trainierte Frauen überraschen kann

gettyimages/Galina Zhigalova Pilates fordert selbst trainierte Frauen, weil langsame, kontrollierte Bewegungen auch tiefer liegende und oft vernachlässigte Muskeln aktivieren.



Selbst wer regelmäßig läuft, Gewichte hebt oder hochintensiv trainiert, kann beim Pilates neue Muskeln entdecken. Langsame, präzise Bewegungen fordern vor allem die tiefe Rumpf- und Beckenbodenmuskulatur sowie kleinere Muskeln, die den Körper stabilisieren. Diese spielen in vielen klassischen Workouts oft nur eine Nebenrolle.

Regelmäßiges Pilates kann deshalb Lauf- und Krafttraining sinnvoll ergänzen. Es setzt neue Trainingsreize, verbessert die Körperkontrolle und kann Rumpfkraft und Beweglichkeit fördern. Wie stark du davon profitierst, hängt unter anderem von deinem Trainingsstand, der Häufigkeit und der Qualität der Ausführung ab.

12 Vorteile von Pilates für Körper und Psyche Pilates ist kein Wundermittel und ersetzt nicht jede andere Trainingsform. Studien liefern jedoch Hinweise darauf, dass regelmäßiges Training Kraft, Beweglichkeit und körperliches Wohlbefinden verbessern kann. Physiotherapeutin Winnie Yu fasst hier alle Benefits für dich zusammen:

1. Pilates stärkt deine Körpermitte Pilates ist vor allem für seinen Fokus auf die Körpermitte bekannt. Neben dem geraden Bauchmuskel fordert das Training auch den tiefer liegenden queren Bauchmuskel, der den Rumpf wie ein inneres Korsett stabilisiert. Beckenboden und Rückenmuskulatur werden ebenfalls einbezogen.

Davon profitierst du beim Sport ebenso wie beim Heben, Tragen oder langen Sitzen. Ein starker Rumpf bedeutet allerdings nicht automatisch einen flachen Bauch: Pilates kräftigt die Muskulatur, kann aber nicht gezielt Bauchfett abbauen.

2. Pilates verbessert Beweglichkeit und Mobilität Pilates verbindet kontrollierte Kräftigung mit fließenden Bewegungen. Dadurch verbesserst du nicht nur deinen Bewegungsumfang, sondern lernst auch, Gelenke in unterschiedlichen Positionen sicher zu kontrollieren.

Eine Studie im Journal of Bodywork and Movement Therapies deutet darauf hin, dass bereits 6 Wochen Pilates die funktionelle Beweglichkeit fördern können. Alltagsbewegungen wie Bücken, Treppensteigen oder Schuheanziehen können dadurch leichter fallen. Wichtig ist, nur so weit zu gehen, wie du die Bewegung schmerzfrei kontrollieren kannst.

3. Pilates kann deine Haltung verbessern Langes Sitzen am Computer oder der ständige Blick aufs Smartphone können zu einseitigen Belastungen führen. Pilates kräftigt Rumpf und oberen Rücken, stabilisiert die Schultern und verbessert die Wahrnehmung der eigenen Körperposition.

Eine systematische Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2024 zeigt, dass 8 Wochen Pilates bei wenig aktiven Frauen die Haltung und die Ausführung alltäglicher Bewegungen verbessern können. Trotzdem musst du nicht den ganzen Tag eine vermeintlich perfekte Haltung bewahren: Regelmäßige Bewegung und Positionswechsel sind mindestens genauso wichtig.

4. Pilates kräftigt den gesamten Körper Pilates ist weit mehr als Bauchtraining. Je nach Übung arbeiten auch Beine, Gesäß, Rücken, Schultern und Arme. Am Reformer lässt sich der Widerstand über Federn individuell anpassen.

In einer Studie aus dem Jahr 2025 trainierten Frauen 8 Wochen lang 3-mal pro Woche jeweils 60 Minuten am Reformer. Danach hatten sich unter anderem Muskelmasse und Griffkraft verbessert. Wenn du möglichst viel Muskulatur aufbauen möchtest, bleibt progressives Krafttraining jedoch die bessere Grundlage. Pilates ist vor allem eine sinnvolle Ergänzung.

5. Deine Muskelausdauer kann steigen Beim Pilates hältst du Positionen oder wiederholst kleine, kontrollierte Bewegungen. Das verbessert die Fähigkeit deiner Muskulatur, über längere Zeit Kraft zu erzeugen.

Diese Kraftausdauer kann dir helfen, beim Laufen stabil zu bleiben, eine Position länger zu kontrollieren oder Kraftübungen sauberer auszuführen. Das typische Muskelzittern zeigt dabei vor allem Ermüdung – nicht automatisch ein besonders wirksames Training.

6. Kleine Stabilisationsmuskeln bekommen mehr Aufmerksamkeit Pilates beansprucht auch kleinere Muskeln, die Gelenke stabilisieren und Bewegungen kontrollieren. Sie helfen dir, Kraft effizient zu übertragen und bei einbeinigen Übungen, Richtungswechseln oder instabilen Positionen das Gleichgewicht zu halten.

Das kann deine Bewegungsqualität verbessern. Ein geringeres Verletzungsrisiko ist dadurch jedoch nicht garantiert, denn auch Technik, Trainingsumfang und Regeneration spielen eine wichtige Rolle.

7. Pilates kann dich auf schweres Krafttraining vorbereiten Eine stabile Körpermitte unterstützt dich dabei, die Wirbelsäule bei Kniebeugen, Kreuzheben oder Schulterdrücken kontrolliert zu positionieren. Pilates verbessert außerdem das Gefühl für Atmung und Körperspannung – wichtige Faktoren beim Heben schwerer Gewichte.

Es ersetzt klassisches Krafttraining allerdings nicht. Für Muskelkraft, Knochengesundheit und Leistungsfähigkeit solltest du weiterhin etwa 2- bis 3-mal pro Woche mit Gewichten trainieren.

Untersuchungen aus dem Jahr 2023 bringen Rumpfstabilität zudem mit einer besseren Bewegungskontrolle und einem geringeren Risiko für Beschwerden im unteren Rücken in Verbindung.

Infobox: Pilates und Krafttraining kombinierenTrainierst du 3-mal pro Woche, kannst du beispielsweise 2 Ganzkörper-Krafteinheiten und eine Pilates-Stunde einplanen. Bei 4 Trainingstagen sind 2 Kraft- und 2 Pilates-Einheiten möglich. Wenn maximaler Kraft- oder Muskelaufbau dein Hauptziel ist, sollte das Krafttraining den größeren Anteil ausmachen.

8. Pilates stärkt die Verbindung zwischen Körper und Geist Beim Pilates stimmst du Atmung, Haltung und Bewegung bewusst aufeinander ab. Du achtest beispielsweise darauf, ob das Becken stabil bleibt, die Schultern entspannt sind und du ohne Schwung arbeitest.

Diese Konzentration kann beinahe meditativ wirken und deine Körperwahrnehmung verbessern. Gleichzeitig lernst du, Bewegungen präziser zu steuern – davon kannst du auch in anderen Sportarten profitieren.

9. Pilates kann Stress und psychische Belastung reduzieren Die bewusste Atmung gibt den Bewegungen einen Rhythmus und lenkt die Aufmerksamkeit auf den Körper. Das kann beruhigen und dabei helfen, gedanklich abzuschalten.

Eine 2025 in Healthcare veröffentlichte Studie zeigte, dass bereits eine Pilates-Stunde pro Woche über 3 Monate Stress sowie Angst- und Depressionssymptome lindern konnte. Pilates ersetzt keine Psychotherapie oder medizinische Behandlung, kann das psychische Wohlbefinden aber unterstützen.

10. Pilates kann Rückenschmerzen lindern Pilates kräftigt den Rumpf, verbessert die Bewegungskontrolle und fördert einen bewussteren Umgang mit Belastungen. Das kann besonders bei unspezifischen Schmerzen im unteren Rücken hilfreich sein.

In einer Studie von 2025 reduzierte ein 8-wöchiges Pilates-Programm Schmerzen und Einschränkungen stärker als ein allgemeines Übungsprogramm für zu Hause. Eine Auswertung von 118 Studien aus dem Jahr 2022 zählt Pilates außerdem zu den wirksameren Bewegungsformen bei chronischen Beschwerden im unteren Rücken.

Bei neuen, starken oder ausstrahlenden Schmerzen sowie bei Taubheit, Kraftverlust oder Beschwerden nach einem Unfall solltest du die Ursache medizinisch abklären lassen.

11. Pilates kann Balance und Stabilität verbessern Übungen im Einbeinstand, kontrollierte Gewichtsverlagerungen und eine kräftige Körpermitte schulen das Gleichgewicht. Das ist in jedem Alter sinnvoll, wird aber mit zunehmendem Alter besonders wichtig.

In einer Studie aus dem Jahr 2021 trainierten Frauen über 60 insgesamt 3 Monate lang Pilates. Anschließend hatten sich ihr Gleichgewicht und ihr Sturzrisiko im Vergleich zu einer nicht trainierenden Gruppe verbessert. Auch jüngere Frauen profitieren von mehr Stabilität – etwa beim Laufen, Krafttraining oder bei schnellen Richtungswechseln.

12. Pilates kann gesundes Altern unterstützen Pilates lässt sich vergleichsweise gelenkschonend dosieren und an unterschiedliche Fitnesslevel anpassen. So kann das Training dabei helfen, Kraft, Beweglichkeit und Selbstständigkeit möglichst lange zu erhalten.

Das zeigt auch eine kleine Studie von 2025: Nach einem 20-wöchigen Online-Pilates-Programm verbesserten ältere Erwachsene ihre Balance, Ausdauer und Rumpfkraft. Pilates ist zwar kein Jungbrunnen, kann aber einen wertvollen Beitrag zu einem aktiven und gesunden Älterwerden leisten.

Matten-Pilates oder Reformer: Welche Variante passt zu dir? Beide Varianten können die genannten Vorteile bieten, setzen aber teilweise unterschiedliche Reize. Die folgende Übersicht zeigt dir die wichtigsten Unterschiede:

Reformer-Pilates kann Bewegungsabläufe sanft unterstützen, weil Federn einen Teil des Körpergewichts aufnehmen oder gezielten Widerstand liefern. So lässt sich beispielsweise Fußarbeit im Liegen trainieren, statt sofort eine Kniebeuge im Stand auszuführen. Gleichzeitig macht der bewegliche Schlitten bestimmte Übungen instabiler und dadurch anspruchsvoller.

Bei der Rehabilitation nach einer Verletzung kann ein Reformer hilfreich sein, sofern das Training durch qualifiziertes Fachpersonal angeleitet und an die Diagnose angepasst wird. Ein allgemeiner Gruppenkurs ersetzt keine Physiotherapie.

Reformer-Pilates: Das sind die besonderen Vorteile

gettyimages/Sanja Milijevic Beim Reformer-Pilates sorgen Federn und ein beweglicher Schlitten für individuell anpassbaren Widerstand und zusätzliche Stabilitätsreize.



Die Federn des Reformers ermöglichen es, Widerstand und Unterstützung sehr genau zu dosieren. Dadurch kannst du Bewegungsmuster üben, ohne Gelenke sofort mit deinem gesamten Körpergewicht zu belasten. Das kann für Anfängerinnen, ältere Menschen und beim begleiteten Wiedereinstieg nach einer Verletzung hilfreich sein.

Der bewegliche Schlitten fordert außerdem Stabilität und Gleichgewicht. Schon einfache Übungen verlangen mehr Kontrolle, weil du verhindern musst, dass der Wagen unkontrolliert zurückgleitet. Gleichzeitig lassen sich bestimmte Bewegungen durch die Unterstützung der Federn leichter und fließender ausführen als auf der Matte.

Reformer-Pilates ist allerdings nicht automatisch effektiver. Ein anspruchsvoll aufgebautes Mattenprogramm kann deine Muskulatur genauso intensiv fordern.

Diese Reformer eignen sich für zu Hause Ein eigener Reformer ist eine größere Investition und benötigt ausreichend Platz. Diese 3 Modelle empfehlen wir:

Merrithew Reformer: Hochpreisiges Modell für regelmäßiges und anspruchsvolles Training. Je nach Ausführung kostet es mehrere Tausend Euro.

Hochpreisiges Modell für regelmäßiges und anspruchsvolles Training. Je nach Ausführung kostet es mehrere Tausend Euro. HQ Pilates Board: Vergleichsweise günstige Variante für zu Hause, die sich eher an Einsteigerinnen richtet.

Vergleichsweise günstige Variante für zu Hause, die sich eher an Einsteigerinnen richtet. ProLine Core Reformer – Rubberwood: Professioneller Pilates Reformer aus hochwertigem Gummibaumholz. Du brauchst jedoch keinen Reformer, um mit Pilates anzufangen. Eine rutschfeste Trainingsmatte reicht für viele Übungen vollkommen aus. Mit Gleittellern, einem Handtuch, einer Faszienrolle oder Widerstandsbändern kannst du einige Bewegungsmuster des Reformer-Trainings zu Hause nachahmen.

Für wen eignet sich Pilates? Pilates lässt sich grundsätzlich an nahezu jedes Alter und Fitnessniveau anpassen. Entscheidend ist, dass Übungsauswahl und Intensität zu deinen Voraussetzungen passen.

Besonders interessant kann Pilates sein, wenn du ...

deine Körpermitte gezielt kräftigen möchtest

beweglicher und stabiler werden willst

eine Ergänzung zum Kraft- oder Lauftraining suchst

kontrolliertes, gelenkschonendes Training bevorzugst

deine Haltung bewusster wahrnehmen möchtest

nach längerer Pause wieder mit Bewegung beginnen willst Während der Schwangerschaft, nach der Geburt, nach Operationen oder bei bestehenden Beschwerden solltest du einen entsprechend qualifizierten Kurs wählen und vorher medizinischen Rat einholen. Nicht jede Übung ist in jeder Phase geeignet.

Wie oft solltest du Pilates machen? Schon eine regelmäßige Einheit pro Woche kann dein Wohlbefinden und deine Bewegungskontrolle unterstützen. Deutlichere Fortschritte bei Kraft, Mobilität und Technik sind meist mit 2 bis 3 Einheiten pro Woche zu erwarten.

Wie schnell du Ergebnisse bemerkst, hängt von Trainingsstand, Kursintensität und Ziel ab. Ein besseres Körpergefühl kann sich bereits nach wenigen Stunden einstellen. Messbare Veränderungen bei Kraft oder Balance benötigen mehrere Wochen konsequentes Training.

Gib deinem Körper trotzdem Zeit zur Erholung. Auch Pilates kann intensiven Muskelkater auslösen, besonders wenn du neue Bewegungen ausführst oder den Widerstand am Reformer erhöhst.

FAQ: Häufige Fragen zu Pilates Kann man mit Pilates Muskeln aufbauen? Ja, besonders als Anfängerin kannst du Kraft und Muskelmasse aufbauen. Für langfristig maximalen Muskelaufbau ist zusätzlich progressives Krafttraining mit zunehmend höheren Widerständen sinnvoll. Hilft Pilates beim Abnehmen? Pilates erhöht deinen Energieverbrauch und kann den Erhalt oder Aufbau von Muskelmasse unterstützen. Körperfett verlierst du jedoch nur, wenn du langfristig weniger Energie aufnimmst, als du verbrauchst. Brauche ich einen Reformer? Nein. Matten-Pilates ist ein vollwertiges Training und benötigt kaum Ausrüstung. Der Reformer bietet zusätzliche Widerstands- und Unterstützungsmöglichkeiten, ist aber keine Voraussetzung. Wie schnell sehe ich Ergebnisse? Ein besseres Körpergefühl und eine bewusstere Haltung können sich nach wenigen Einheiten zeigen. Für sichtbare oder messbare Kraft- und Muskelveränderungen solltest du mehrere Wochen regelmäßiges Training einplanen. Ist Pilates bei Rückenschmerzen geeignet? Pilates kann bei unspezifischen chronischen Rückenschmerzen helfen. Bei akuten, starken oder ausstrahlenden Beschwerden solltest du vor dem Training ärztlichen oder physiotherapeutischen Rat einholen.