Abends trainieren und trotzdem gut schlafen? Was Schlafexperten wirklich sagen

Für viele Frauen ist Sport am Morgen schlicht keine Option. Der Alltag ist voll, der Wecker klingelt zu früh und das Workout rutscht automatisch auf den Abend. Doch genau das sorgt oft für ein schlechtes Gewissen und offene Fragen: Schadet Training am Abend dem Schlaf? Oder ist das nur ein hartnäckiger Mythos?

Die Antwort ist differenzierter, als viele denken. Denn ob abendliches Training deinen Schlaf beeinflusst, hängt weniger von der Uhrzeit ab, sondern vielmehr davon, auf welche Weise, wie intensiv und wie spät du trainierst.

Unsere Expert:innen im Check Jingyi Qian, PhD, ist Schlafwissenschaftlerin am Mass General Brigham und stellvertretende Leiterin des Programms für medizinische Chronobiologie in der Abteilung für Schlaf- und zirkadiane Rhythmusstörungen am Brigham and Women’s Hospital. Josh Leota, PhD, ist Schlaf- und Zirkadianwissenschaftler und forscht an der Monash University, am Brigham and Women’s Hospital sowie bei WHOOP.

Was passiert im Körper, wenn du abends trainierst? Beim Training wird dein sympathisches Nervensystem aktiviert. Also der Teil deines Nervensystems, der für Leistungsbereitschaft, Wachheit und schnelle Reaktionen zuständig ist (auch bekannt als "Fight-or-Flight"-Modus). Gleichzeitig steigt deine Körperkerntemperatur, dein Herz schlägt schneller und dein Atem arbeitet intensiver. Genau diese Prozesse stehen dem entgegen, was dein Körper fürs Einschlafen braucht.

Denn um müde zu werden, muss dein Organismus in den parasympathischen Modus wechseln. Ein Zustand von Ruhe, Regeneration und Entspannung. Dieser Übergang braucht Zeit. Je intensiver das Training, desto länger dauert es, bis Herzfrequenz, Körpertemperatur und Nervensystem wieder herunterfahren.

Schlafforscherin Jingyi Qian erklärt außerdem, dass nicht nur das Training selbst eine Rolle spielt. Auch Begleitfaktoren rund ums Workout können das Einschlafen erschweren: grelles Licht im Fitness-Studio, laute Musik, Bildschirme, späte Trainingseinheiten unter Neonlicht oder koffeinhaltige Getränke und Pre-Workout-Supplements halten den Körper zusätzlich in einem aktivierten Zustand. Das bedeutet nicht, dass Abendtraining grundsätzlich schlecht ist, aber es erklärt, warum sich manche Workouts belebender anfühlen als andere – und warum der Körper nach bestimmten Einheiten schlicht mehr Zeit braucht, um zur Ruhe zu kommen.

Beeinflusst Abendtraining deinen Schlaf wirklich? Nein. Und das ist wichtig. Mehrere große Studien und Meta-Analysen zeigen: Abendliches Training verschlechtert die Schlafqualität bei den meisten Menschen nicht generell. Einige Forschende fordern sogar, die bisherigen Warnungen vor spätem Sport zu überdenken.

Warum fühlt es sich dann manchmal anders an? Josh Leota, Schlaf- und Chronobiologe, sagt, dass die Kombination aus Intensität und Timing entscheidend ist. Sehr anstrengende Workouts, die zu nah an die Schlafenszeit rücken, können den Einschlafprozess verzögern.

Wie spät ist zu spät? Je intensiver das Training, desto mehr Zeit braucht dein Körper, um wieder herunterzufahren.

Leicht bis moderat (z. B. lockeres Joggen, Yoga, Spaziergang): meist unproblematisch, wenn du 1–2 Stunden vor dem Schlafen fertig bist

(z. B. lockeres Joggen, Yoga, Spaziergang): meist unproblematisch, wenn du 1–2 Stunden vor dem Schlafen fertig bist Sehr intensiv (HIIT, Intervallläufe, harte Kurse): besser mindestens 4 Stunden vor dem Zubettgehen Eine Studie zeigte: Maximale Belastung innerhalb von 2 Stunden vor dem Schlafen kann den Einschlafzeitpunkt um rund 36 Minuten verzögern und die Schlafdauer um etwa 22 Minuten verkürzen.

Krafttraining liegt – je nach Intensität – meist zwischen diesen beiden Extremen.

So gestaltest du dein Training am Abend schlaffreundlich Zunächst einmal: Wenn du abends trainierst und gut schläfst, musst du nichts ändern. Es gibt keinen Grund, ein funktionierendes Ritual aufzugeben.

Wenn du jedoch merkst, dass dein Schlaf leidet:

beende intensive Workouts früher

setze abends eher auf moderates Training

achte auf Trainingsdauer und -belastung Ein hilfreicher Ansatz: Selbst beobachten. Jingyi Qian empfiehlt, bewusst wahrzunehmen, wie lange du nach dem Training brauchst, um zur Ruhe zu kommen – und dein Timing entsprechend anzupassen.

Warum Sport trotzdem gut für deinen Schlaf ist Bei aller Vorsicht gilt dennoch, dass Bewegung grundsätzlich guten Schlaf fördert.

Denn regelmäßiges Training ...

... erhöht den natürlichen Schlafdruck

... verbessert die Stimmung

... stabilisiert den Tag-Nacht-Rhythmus

... unterstützt das parasympathische Nervensystem Oder wie Josh Leota sagt: Wer sich regelmäßig bewegt, schläft langfristig meist besser und zwar unabhängig von der Uhrzeit.

FAQ: Häufige Fragen zu Training am Abend Ist Yoga am Abend besser für den Schlaf als Krafttraining? Oft ja. Ruhige Bewegungsformen helfen dem Nervensystem beim Abschalten und eignen sich besonders gut für den späten Abend. Kann Abendtraining beim Einschlafen helfen? Bei moderater Intensität kann Bewegung sogar müde machen. Vor allem, wenn sie Stress abbaut. Sollte ich nach dem Training abends noch essen? Ja, aber leicht. Eine kleine proteinreiche Mahlzeit kann die Regeneration unterstützen, ohne den Schlaf zu stören. Sind Abend-Workouts schlechter als Morgentraining? Nein. Entscheidend ist, dass du überhaupt trainierst und einen Zeitpunkt findest, der zu deinem Alltag passt.