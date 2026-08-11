Kylie Minogue (58): So bleibt sie ohne strikten Trainingsplan fit

Kylie Minogue ist seit Jahrzehnten auf Bühnen unterwegs, tanzt, reist, probt und performt. Trotzdem folgt die Sängerin keinem knallharten Fitnessprogramm, das jeden Morgen um 6 Uhr startet. Im Gegenteil: Ihr Ansatz klingt überraschend entspannt und gerade deshalb so alltagstauglich.

"Ich wünschte, ich wäre eine dieser Frauen, die morgens als Erstes ihre Übungen machen oder direkt nach dem Aufstehen ins Fitnessstudio laufen", sagte Minogue gegenüber Star Magazine. "Aber leider bin ich einfach nicht so diszipliniert." Ihre Fitness entsteht eher durch Bewegung, Routine im Kleinen und ein Leben, das ohnehin ständig in Bewegung ist.

Kylie Minogue trainiert nicht streng, aber sie bleibt in Bewegung Kylie Minogue sagt selbst, dass sie keinen klassischen Trainingsplan hat. "Ich trainiere eigentlich nicht richtig, aber ich bin ständig unterwegs", sagte sie gegenüber Express. Auch auf Reddit erklärte sie: "Mein Fitnessprogramm ist wirklich sporadisch. Ich glaube, ich bleibe durch einen aktiven, sprich: erschöpfenden Lebensstil in Form. Außerdem muss ich meiner Mutter für gute Gene danken."

Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass du gar nichts mehr tun solltest, aber es zeigt: Fitness muss nicht immer nach perfektem Wochenplan, hartem Gym-Programm oder täglichem High-Intensity-Training aussehen. Wer sich viel bewegt, regelmäßig sanfte Workouts einbaut und im Alltag aktiv bleibt, kann auch ohne extremes Training fit bleiben.

Welche Workouts macht Kylie Minogue? Auch wenn Kylie Minogue ihren Ansatz selbst als locker beschreibt, baut die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Musikerin immer wieder gezielte Bewegung ein. Besonders häufig nennt sie Low-Impact-Workouts, also gelenkschonende Trainingsformen mit wenig Stoßbelastung für Gelenke und Körper. "Ich mache Pilates", fuhr sie gegenüber Star fort. Dabei achtet sie jedoch darauf, ein ausgewogenes Verhältnis zu wahren. "Ich übertreibe es nicht", stellte sie klar.

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1. Pilates und Yoga: 15 Minuten am Tag reichen ihr oft schon "Ich versuche zumindest 15 Minuten mit der Yoga Studio App zu machen. Ich weiß auch ohne die App, wie die Übungen funktionieren, aber der Tonfall der Stimme der Frau und dass alles zeitlich vorgegeben ist – dadurch vergeht die Zeit so schnell", sagte sie dem Wall Street Journal. "Danach habe ich das Gefühl, dass ich etwas geschafft habe, und ich fühle mich gut."

Kylies Prinzip für stressige TageKeine Zeit für Training? Mach 15 Minuten. Ein Workout muss nicht immer lang sein, um etwas zu bewirken. 15 Minuten Yoga oder Mobility können reichen, um den Körper zu mobilisieren, den Rücken zu entlasten, die Atmung zu beruhigen und den Kopf freier zu bekommen. Wähle 3 bis 5 Übungen, die du wirklich magst: Cat-Cow, herabschauender Hund, tiefer Ausfallschritt, Child's pose und eine kurze Atemübung. Dein Ziel muss nicht immer die maximale Kalorienverbrennung sein. Wichtiger ist es, sich regelmäßig zu bewegen und einen Sport zu finden, der dir Spaß macht und bei dem du dranbleibst.

2. Walking statt Running: Warum Gehen unterschätzt wird Welche Bewegung sie wählt, hängt oft auch davon ab, welche Trainingsmöglichkeiten gerade verfügbar sind. "Wenn irgendwo ein Laufband steht, nutze ich das gern. In unserer Familie sagen wir: 'Minogues laufen nicht.' Keiner von uns geht joggen. Aber wir gehen gern spazieren – und das funktioniert für mich", fügte sie hinzu.

"Wenn ich irgendwo bin, wo Pilates angeboten wird, liebe ich das." Besonders gern macht sie Trainingsformen, die sowohl körperliche als auch mentale Vorteile bieten.

3. Gyrotonic, Callanetics und Aerobic für Kraft und Beweglichkeit "Ich habe auch Gyrotonic ausprobiert – das hat wirklich Spaß gemacht", erzählte sie weiter und bezog sich damit auf das von Julia Horvath in den 1980er-Jahren entwickelte Bewegungssystem, das von Gymnastik und Schwimmen inspiriert ist. Es wurde entwickelt, um den Körper zu entlasten, Kraft und Beweglichkeit aufzubauen sowie die Haltung zu verbessern, und wird inzwischen zunehmend von Olympiasportlerinnen und -sportlern sowie Prominenten genutzt.

"Ich habe Aerobic geliebt und früher auch Callanetics gemacht", sagte sie außerdem gegenüber Express.

Callanetics wurde vor rund 40 Jahren von der klassisch ausgebildeten Balletttänzerin Callan Pinckney entwickelt und nutzt "kleine, präzise pulsierende Bewegungen", um "Muskeln zu aktivieren". "Ich bin überall mit diesem Heimtraining auf VHS-Kassette hingereist und habe es in Hotelzimmern abgespielt", verriet Kylie.

Als "Princess of Pop" sind die körperlichen Anforderungen allerdings enorm. Vor allem auf der Bühne werden ihre Ausdauer, Koordination und allgemeine Fitness regelmäßig auf die Probe gestellt. "Ich würde sagen, mein ultimatives Workout ist es, auf Tour zu sein. Ich bin nie so fit wie während einer Tournee. Deshalb kann ich es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen. Mein Körper braucht das."

FAQ: Kylie Minogues Fitnessroutine Welche Sportarten macht Kylie Minogue? Sie nennt Pilates, Yoga über eine App, Walking auf dem Laufband, Gyrotonic, Aerobic und früher Callanetics. Ihr härtestes Workout ist nach eigener Aussage das Tourleben mit Shows, Tanz und Reisen. Warum macht Kylie Minogue kein hartes Training? Sie beschreibt sich selbst nicht als extrem diszipliniert beim Sport. Stattdessen setzt sie auf Bewegung, die zu ihrem Alltag passt. Das ist nachhaltiger als ein Plan, der zwar hart klingt, aber nicht durchgehalten wird. Ist Walking genauso gut wie Joggen? Walking ist weniger intensiv als Joggen, kann aber sehr wirksam sein – besonders, wenn du regelmäßig und zügig gehst. Für Herz-Kreislauf-Gesundheit, Alltagsfitness und Einstieg in mehr Bewegung ist Walking eine sehr gute Option. Reichen 15 Minuten Yoga am Tag? 15 Minuten Yoga können für Beweglichkeit, Atmung, Entspannung und Körpergefühl sinnvoll sein. Für umfassende Fitness solltest du zusätzlich Ausdauer- und Kraftreize einbauen. Trotzdem gilt: 15 Minuten sind viel besser als gar keine Bewegung.