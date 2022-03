Trainingsplan

Definierte Oberarme in 8 Wochen

Trainingsplan | 8 Wochen

nur Kurzhanteln nötig

6 hocheffektive Workouts

36 Übungen als Bild und Video

39 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar

Definierte Oberarme sind ein häufig ersehntes Fitness-Ziel. Um das überflüssige Fett loszuwerden und den gesamten Arm zu straffen, ist ein ausgewogenes Krafttraining unerlässlich. In Kombination mit einigen Ganzkörper-Übungen verhilft dir dieser Plan innerhalb von acht Wochen zu definierten Armen. Bist du dabei?

In dem 8-wöchigen Trainingsplan erwarten dich insgesamt 36 Übungen, die du dir als Bilder oder in Form eines kurzen Videos angucken kannst – du musst dir also keine Sorgen machen, dass du sie falsch ausführst. Für die hocheffektiven Workouts benötigst du dabei nicht mehr als dein eigenes Körpergewicht und Kurzhanteln, die du allerdings auch leicht durch gefüllte Wasserflaschen ersetzen kannst.



Dieser Trainingsplan bietet jeder die Chance, ihre Arme zu straffen und nebenbei den gesamten Körper zu trainieren. Das Programm ist der ideale Weg, um dein Fitness-Ziel zu erreichen – also, worauf wartest du noch? Starte den Download und leg gleich los!