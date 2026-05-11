French Press: Effektives Trizeps-Training für starke Arme

Egal ob mit Langhantel, SZ-Stange oder Kurzhanteln, die French Press, auf deutsch: Stirndrücken, ist ein unverzichtbarer Bestandteil für ein gezieltes Armtraining.

Summary Schwierigkeitsgrad: Fortgeschrittene bis Profis

Fortgeschrittene bis Profis MET-Wert: 5–6

5–6 Hauptregion: Arme

Arme Equipment/Hilfsmittel: SZ-Stange; optional: Kurzhanteln, Kabelzug Was ist die French Press und warum ist Stirndrücken so effektiv? Die French Press, oft auch Stirndrücken genannt, ist eine gezielte Isolationsübung für den Trizeps. Klassischerweise wird sie im Liegen mit einer SZ-Stange ausgeführt, doch auch Kurzhanteln, Langhanteln oder ein Kabelzug eignen sich hervorragend. Das Besondere an dieser Übung ist die Bewegungsausführung: Der Oberarm bleibt stabil fixiert, während nur der Unterarm arbeitet. Dadurch steht der Trizeps über die gesamte Bewegung hinweg konstant unter Spannung.

Im Vergleich zu vielen anderen Übungen, bei denen der Trizeps nur unterstützend arbeitet, zwingt dich die French Press dazu, diesen Muskel allein in den Vordergrund zu stellen. Gerade für Frauen, die in ihrem Training oft mehr Wert auf Beine oder Po legen, ist sie eine wertvolle Ergänzung, um die Oberarme nicht zu vernachlässigen und ein harmonisches Gesamtbild zu erreichen.

Die French Press überzeugt nicht nur durch ihre isolierende Wirkung, sondern vor allem durch ihre Ergebnisse. Wer sie regelmäßig in sein Training integriert, profitiert von einem deutlich kräftigeren und sichtbar definierten Trizeps.

Diese Muskeln werden beansprucht

Gymvisual Beanspruchte Muskeln beim Stirndrücken (French Press).

Im Zentrum der French Press steht der Trizeps brachii, der hintere Oberarmmuskel. Er macht rund ⅔ des gesamten Oberarmvolumens aus und ist damit entscheidend für die Form der Arme.

Langer Kopf des Trizeps: Besonders stark aktiviert, wenn die Arme über Kopf arbeiten. Er erfährt durch die Überkopf-Position eine maximale Dehnung, was den Muskelreiz deutlich erhöht.

Besonders stark aktiviert, wenn die Arme über Kopf arbeiten. Er erfährt durch die Überkopf-Position eine maximale Dehnung, was den Muskelreiz deutlich erhöht. Mittlerer und lateraler Kopf des Trizeps: Unterstützen die Streckung im Ellenbogengelenk und sorgen für Form und Stabilität.

Unterstützen die Streckung im Ellenbogengelenk und sorgen für Form und Stabilität. Unterstützende Muskulatur: Schultern und Brust arbeiten minimal mit, ebenso der Core, wenn du die Übung im Sitzen oder Stehen durchführst. Damit ist die French Press eine Isolationsübung mit funktionellem Mehrwert: Du stärkst gezielt den Trizeps, verbesserst aber gleichzeitig die Armstabilität bei allen Push-Übungen.

MET-Wert und Kalorienverbrauch Mit einem MET-Wert von 5–6 zählt die French Press zu den moderaten Kraftübungen. In 10 Minuten verbrennst du ca. 50–60 Kalorien, weniger als bei intensiven Ganzkörperübungen wie Burpees oder Box Jumps, aber völlig ausreichend, wenn dein Ziel Muskeldefinition und Kraftzuwachs ist.

Der eigentliche Vorteil liegt im Nachbrenneffekt: Durch den gezielten Muskelreiz verbrennt dein Körper auch nach der Einheit Energie, um die Muskeln zu reparieren und aufzubauen. Frauen, die gezielt Fett verlieren und Arme definieren wollen, profitieren durch straffere Arme und zusätzlichen Energieumsatz doppelt.

Funktionale Vorteile Auch wenn die French Press als klassische Bodybuilding-Übung gilt, bringt sie viele Vorteile für den Alltag. Ein starker Trizeps sorgt dafür, dass du in allen Druckbewegungen mehr Kraft hast – sei es beim Bankdrücken, bei Liegestützen oder beim Schulterdrücken.

Für Frauen im Alltag bedeutet das: Mehr Power beim Heben, Tragen und Drücken – vom Koffer im Urlaub bis hin zur schweren Einkaufstasche. Zusätzlich verbessert ein trainierter Trizeps die Armhaltung und trägt zu einer aufrechten Körperhaltung bei. Optisch wirkt der Arm definierter und straffer.

Nachteile von French Press Die French Press trainiert den Trizeps sehr gezielt, bringt aber auch eine höhere Belastung für die Ellenbogengelenke mit sich. Vor allem bei hohen Gewichten oder eingeschränkter Stabilität kann es zu Druckgefühlen oder Reizungen kommen.

Auch die Position der Arme über dem Kopf erfordert eine gute Schulterbeweglichkeit – fehlt diese, kann es zu Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich kommen. Zudem ist die Übung technisch anspruchsvoller als viele andere Trizepsübungen, da der Oberarm stabil gehalten werden muss.

Die richtige Ausführung Um die French Press richtig auszuführen, brauchst du eine einfache Erklärung der Übung. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung kannst du die Übung direkt in deinen Trainingsplan integrieren.

Wichtig zu beachten Senke das Gewicht nur langsam und kontrolliert in Richtung Stirn oder leicht hinter den Kopf.

Die Ellenbogen bleiben eng am Kopf und bewegen sich nicht nach außen.

Sobald du den tiefsten Punkt erreicht hast, drücke das Gewicht wieder nach oben, bis die Arme fast gestreckt sind.

Halte die Oberarme oben leicht nach hinten geneigt, damit die Spannung im Trizeps bleibt.

Atme beim Absenken ein und beim Hochdrücken aus. Tipp für empfindliche Gelenke: Führe die Stange eher Richtung Scheitel oder leicht hinter den Kopf statt direkt zur Stirn.

Dos und Don'ts Dos:

Saubere Technik vor Gewicht

Volle Bewegungsamplitude nutzen

Gleichmäßige Atmung Don'ts:

Ellenbogen nach außen kippen lassen

Zu viel Gewicht und Schwung

Gewichte unkontrolliert absenken Häufige Fehler und wie du sie vermeidest Typische Fehler bei der French Press schleichen sich schnell ein – achte auf diese Punkte, um deinen Trizeps effektiv zu trainieren und deine Gelenke zu schonen.

Checkliste für Anfängerinnen Wenn du mit der French Press startest, solltest du unbedingt auf eine saubere Ausführung achten und diese Tipps:

Starte mit leichtem Gewicht und fokussiere dich auf die Technik.

Halte die Ellenbogen stabil und nah am Kopf.

Vermeide Schwung und arbeite kontrolliert.

Achte auf einen stabilen Rücken ohne Hohlkreuz.

Nutze eine SZ-Stange oder Kurzhanteln für mehr Gelenkschonung. Varianten der French Press Die French Press lässt sich auf viele Arten variieren, um das Training abwechslungsreicher zu gestalten:

Kurzhanteln (liegend): Gute Kontrolle, jede Seite arbeitet einzeln – ideal für Einsteiger

SZ-Stange (liegend): Klassiker im Studio, stabil und gelenkschonend

Kabelzug (liegend oder stehend): Konstante Spannung über die gesamte Bewegung

Kurzhanteln über Kopf (sitzend/stehend): größere Dehnung, mehr Anspruch an Stabilität

Langhantel: Weniger gelenkschonend, dafür höhere Gewichte möglich

Stehende/sitzende Varianten: Erhöhen die Core-Anforderung und die Dehnung im langen Trizepskopf

So kannst du die Übung optimal an dein Level, deine Ziele und deine Ausstattung (Gym oder zu Hause) anpassen.

Progressionsplan Level 1 – Anfängerinnen

Starte mit leichten Kurzhanteln zwischen 2 und 4 kg und konzentriere dich auf eine saubere Technik. Deine Ellenbogen bleiben stabil und eng am Kopf, während du die Bewegung langsam und kontrolliert ausführst. 3 Sätze mit 12 bis 15 Wiederholungen helfen dir, ein gutes Bewegungsgefühl zu entwickeln und den Trizeps gezielt anzusteuern.

Level 2 – Fortgeschritten

Steigere das Gewicht auf etwa 5 bis 8 kg pro Kurzhantel oder 15 bis 20 kg an der SZ-Stange. Variiere die Übung durch sitzende, stehende oder Kabelzug-Varianten, um neue Trainingsreize zu setzen. Führe 3 bis 4 Sätze mit 8 bis 12 Wiederholungen aus und achte weiterhin auf eine kontrollierte Ausführung.

Level 3 – Profi

Arbeite mit höheren Gewichten ab etwa 8 bis 10 kg pro Kurzhantel und integriere Intensitätstechniken wie Dropsets oder Supersätze, zum Beispiel in Kombination mit Dips oder Trizeps-Pushdowns. Auch langsame Negativwiederholungen erhöhen den Trainingsreiz und unterstützen den Muskelaufbau sowie die Definition der Oberarme.

FAQ – Häufige Fragen zur French Press Welche Muskeln trainiert die French Press am meisten? Die French Press aktiviert den Trizeps in allen 3 Köpfen, den langen, mittleren und lateralen Anteil. Damit ist sie eine der vollständigsten Übungen für den hinteren Oberarm. Ist die French Press gefährlich? Nein, solange du auf eine saubere Technik achtest und das Gewicht nicht zu hoch wählst. Wichtig ist, dass die Ellenbogen stabil bleiben und du die Bewegung kontrolliert ausführst. Kann ich die French Press auch zu Hause machen? Ja, absolut! Du kannst sie mit Kurzhanteln, Wasserflaschen oder sogar gefüllten Rucksäcken nachstellen. Eine Trainingsbank ist praktisch, aber auch der Boden funktioniert. Wie oft sollte ich die French Press trainieren? 1- bis 2-mal pro Woche reichen völlig aus, da der Trizeps zusätzlich bei Brust- und Schulterübungen mittrainiert wird. Was ist besser – Kurzhantel oder SZ-Stange? Kurzhanteln sind ideal, wenn du Dysbalancen ausgleichen und gelenkschonend trainieren willst. Die SZ-Stange bietet dir dagegen mehr Stabilität und eignet sich besser für höhere Gewichte. Kann ich die Übung im Sitzen machen? Ja. Die sitzende Variante verstärkt die Dehnung im langen Kopf des Trizeps und wird von vielen Fortgeschrittenen bevorzugt, da sie die Intensität steigert.