Kein Studio, kein Coach: 5 YouTube-Kanäle für dein Outdoor-Workout

Tracker am Handgelenk, App-Abo auf dem Handy, dreistelliger Monatsbeitrag fürs Studio: Fitness kann schnell teuer werden. Für ein effektives Outdoor-Workout brauchst du all das aber nicht.

Warum du für effektives Training draußen kein Geld ausgeben musst Die Wahrheit ist unspektakulär: Effektives Training draußen muss keinen Cent kosten. Bodyweight-Übungen, Training an Stangen und Barren sowie Mobility-Routinen funktionieren mit dem, was ohnehin da ist. Eine Parkbank wird zur Trainingsstation, eine Klimmzugstange bringt Zugübungen ins Workout und eine Wiese bietet Platz für Bodyweight-Training.

Was du wirklich brauchst:

Eine Trainingsfläche, etwa so groß wie eine Yogamatte

Ein Smartphone für Anleitung und Zeitkontrolle

Sportkleidung, die du sowieso besitzt Optional und günstig: ein Set Widerstandsbänder (z. B. von Blackroll oder als Aldi/Lidl-Eigenmarke ab ca. 8 Euro). Mehr nicht. Die echte Hürde ist nicht das fehlende Equipment, sondern die fehlende Anleitung. Genau hier kommen die folgenden YouTube-Kanäle ins Spiel.

5 YouTube-Kanäle für dein Outdoor-Workout Es gibt nicht den einen perfekten Outdoor-Kanal, sondern eine kluge Kombination, die zusammen abdeckt, was du brauchst – von HIIT über Calisthenics bis Regeneration.

1. GrowingAnnanas – HIIT ohne Wiederholung Die Österreicherin Anna Engelschall erreicht mit GrowingAnnanas Millionen Followerinnen. Ihr Markenzeichen: das „No Repeat"-Format. Jede Übung kommt nur einmal pro Session vor. Dadurch bleibt das Workout abwechslungsreich. Die Workouts sind auf Englisch, aber visuell so klar, dass Sprachkenntnisse zweitrangig sind. Für draußen besonders wertvoll: „No Jumping"-Modifikationen für rutschigen Untergrund.

2. HIIT the Beat – Urbanes Training mit Musik HIIT the Beat stammt von einem Anbieter aus Herne und basiert auf der eigenen BREAKLETICS-Methode, bei der Bewegungen rhythmisch zur Musik ausgeführt werden. Der YouTube-Kanal ist überwiegend englischsprachig, die Workouts funktionieren aber auch ohne Sprachverständnis. Musik und Bewegung sprechen für sich. Die Musik ist dein Taktgeber. Das Lied gibt vor, wann du belastest und wann Pause ist. Stoppuhr überflüssig. Inhaltlich eine Mischung aus HIIT, Tanzelementen und funktionellem Krafttraining.

3. Mady Morrison – Mobility nach dem Workout Mady Morrison ist primär Indoor-Yogalehrerin. Trotzdem gehört sie als Ergänzung in diese Liste. Wer regelmäßig läuft oder Krafttraining macht, kann Mobility-Routinen als Ergänzung nutzen. Genau das liefert sie auf Deutsch. Ihre 10- bis 20-minütigen Stretching-Flows lassen sich problemlos auch im Park direkt nach der Outdoor-Session machen.

4. Paulina Roquett – Einstieg in Calisthenics Klimmzugstangen in öffentlichen Calisthenics-Parks werden oft von Männern dominiert. Paulina Roquett zeigt auf ihrem englischsprachigen Kanal, wie der Einstieg trotzdem funktioniert. Ihre Progressionen zerlegen anspruchsvolle Übungen in leichter zugängliche Schritte. Wer noch keinen Klimmzug schafft, lernt zuerst Australian Pull-ups (horizontale Klimmzüge an einer niedrigen Stange).

5. Summerfunfitness – Die Parkbank als Studio Der englischsprachige Kanal Summerfunfitness ist eine Fundgrube für Park-Workouts. Die Bank-Routinen kombinieren einbeinige Kniebeugen mit dem hinteren Fuß auf der Bank, schräge Liegestütze mit den Händen auf der Lehne, Step-ups und Trizeps-Liegestütze zu einer 30-Minuten-Session, die Beine, Po, Brust und Arme fordert.

So machst du draußen Ernst – ohne Tracker und Coaching-Abo Eine simple Methode reicht: EMOM steht für „Every Minute on the Minute". Du wählst eine Übung und eine feste Wiederholungszahl, startest zu jeder vollen Minute eine Runde und nutzt die Restzeit bis zur nächsten Minute als Pause. Beispiel: 15 Minuten lang zu jeder vollen Minute 12 Step-Ups an einer Parkbank. Brauchst du dafür 30 Sekunden, hast du 30 Sekunden Pause. Du brauchst nur die Uhr-App auf dem Handy, um den Minutenwechsel im Blick zu behalten.

Wo du draußen trainieren kannst:

Calisthenics-Parks: Übersicht auf der Karte von calisthenics-parks.com

Übersicht auf der Karte von calisthenics-parks.com Trimm-dich-Pfade: 15 bis 20 Stationen über 2 bis 4 Kilometer, in den meisten Regionen vorhanden

15 bis 20 Stationen über 2 bis 4 Kilometer, in den meisten Regionen vorhanden Parkbänke: Die unscheinbarste, aber vielseitigste Trainingsstation überhaupt

Westend 61, Getty Images Vielseitiges Tool Parkbank: Ob Unter- oder Oberkörper, für beides gibt es gute Bank-Übungen.

FAQ: Die häufigsten Fragen zum Outdoor-Training mit YouTube-Anleitung Brauche ich für Outdoor-Training wirklich keine spezielle Ausrüstung? Für den Anfang reichen Sportkleidung und stabile Schuhe. Ein Set Widerstandsbänder (ab ca. 8 Euro bei Lidl oder Aldi) und ein Springseil erweitern später das Spektrum. Smartwatch oder spezielle Apps sind reines Nice-to-have. Wie oft sollte ich draußen trainieren, um Fortschritte zu sehen? Wie oft du trainieren solltest, hängt von deinem Trainingsstand, deinem Ziel und der Intensität der Einheiten ab. Für den Einstieg können 2 bis 3 gut geplante Einheiten pro Woche bereits eine gute Basis sein. Entscheidend sind Regelmäßigkeit und eine Belastung, die zu deinem Leistungsniveau passt. Was mache ich, wenn in meiner Nähe kein Calisthenics-Park ist? Eine Parkbank eröffnet bereits viele Möglichkeiten: Step-ups trainieren Beine und Po, schräge Liegestütze den Oberkörper und Plank-Varianten den Core. Für Zugübungen brauchst du zusätzlich eine geeignete Stange oder ein anderes dafür vorgesehenes Trainingselement.