Frisch und grün: Die besten Kräuter für deinen Stoffwechsel

Strenge Detox-Programme zum Entgiften, Entschlacken und Reinigen? Brauchst du nicht. Das sagt auch die Wissenschaft. Keine Studien belegen derzeit den gesundheitlichen Vorteil von Detox-Kuren. Aber frische Kräuter können deinen Stoffwechsel sanft unterstützen.

Was regt den Stoffwechsel an und was ist das überhaupt? Stoffwechsel und Verdauung sind zwei verschiedene Dinge. Dein Stoffwechsel umfasst alle biochemischen Prozesse in deinen Zellen, vom Energiegewinn aus Nährstoffen bis zur Zellreparatur.

Die größten Einflussfaktoren auf deinen Stoffwechsel – neben den Stoffen – sind Muskelmasse, Bewegung, Schlaf und Hormone. Kräuter können deinen Körper bei diesen Prozessen unterstützen. Stoffwechsel anregen: die 9 besten Tipps haben wir bereits für dich zusammengefasst.

Übrigens: Nicht jeder Stoffwechsel funktioniert gleich. Es gibt verschiedene Stoffwechseltypen. Welcher Stoffwechseltyp bist du? Finde es heraus!

Wie Kräuter deinen Stoffwechsel wirklich unterstützen Im Gegensatz zu Nahrungsergänzungsmitteln wirken Kräuter auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Sie enthalten komplexe Verbindungen aus sekundären Pflanzenstoffen, Bitterstoffen, ätherischen Ölen und Antioxidanzien, die zusammenwirken. So unterstützen Kräuter dich:

Bitterstoffe wie in Löwenzahn und Artischocke können die Produktion von Verdauungssäften anregen und die Fettverdauung fördern

Ätherische Öle wie in Basilikum, Minze und Oregano können die Verdauung unterstützen und die Durchblutung fördern

Sekundäre Pflanzenstoffe können Stoffwechselprozesse auf sanfte Weise aktivieren

Antioxidanzien können deine Zellen vor oxidativem Stress schützen Frische Küchenkräuter für jeden Tag Diese Kräuter hast du vermutlich schon zu Hause oder du findest sie in jedem Supermarkt. Du kannst sie täglich einsetzen:

Petersilie: Das grüne Kraftpaket Petersilie steckt voller Vitamin C, Eisen und Chlorophyll. Die ätherischen Öle können entwässernd wirken und die Nieren unterstützen. Eine Studie des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung zeigte, dass Petersilie Luteolin und Apigenin enthält. Das sind Pflanzenstoffe, die sich positiv auf den Insulinstoffwechsel auswirken und die Fettbildung in der Leber hemmen können.

So verwendest du Petersilie: frisch gehackt über Salate, Suppen oder Gemüse. Im Smoothie oder als Pesto mit Olivenöl. Aber Vorsicht: Schwangere sollten Petersilie nur in üblichen Küchenmengen verwenden.

gettyimages/Lambert And Young Petersilie ist nicht nur vielseitig in ihrer Verwendung, sondern auch in ihren Nährwerten: Ihre Pflanzenstoffe haben viele positive Wirkungen auf unsere Körper.



Basilikum: Mehr als nur Pizza-Topping Basilikum punktet mit ätherischen Ölen, die verdauungsfördernd wirken und den Appetit regulieren können. Das enthaltene Kalium kann die Entwässerung fördern und den Fettabbau steigern. Gerbstoffe regen den Stoffwechsel an.

Tipp: Immer frisch verwenden, da ätherische Öle beim Trocknen verloren gehen. Perfekt zu Tomaten, in Salaten oder als Tee.

Schnittlauch für die Durchblutung Schnittlauch enthält Schwefelverbindungen und Allicin, die die Durchblutung fördern können. Senföle können den Kalorienverbrauch erhöhen, Kalium den Flüssigkeitshaushalt regulieren. Verwende Schnittlauch täglich frisch über Quark, Salate, Suppen oder Rührei.

Kresse: Der Hunger-Stopper Kresse enthält Chrom, das das Sättigungsgefühl beeinflussen kann. Wer vor Mahlzeiten ein paar Blättchen kaut, kann Heißhunger vorbeugen. Die enthaltenen Senföle können den Stoffwechsel ankurbeln, Vitamin C und Magnesium den Kalorienverbrauch erhöhen.Wichtig: Kresse immer frisch verwenden! Am besten direkt vom Fensterbrett über Salate, Brote oder Suppen. Mehr pflanzliche Appetitzügler findest du hier: 10 natürliche Appetitzügler

Dill: Bitterstoffe für Entwässerung Bitterstoffe im Dill können Stoffwechsel und Fettverdauung anregen. Kalium schwemmt überschüssiges Wasser aus – ideal bei Wassereinlagerungen. Dill kann verdauungsfördernd wirken und bei Blähungen helfen. Mehr Tipps: Blähbauch: Das kannst du dagegen tun.

Dill immer frisch verwenden, da er beim Kochen sein Aroma verliert. Perfekt zu Fisch, Gurken- und Kartoffelsalaten.

Minze gegen Heißhunger Minze kann von Heißhungerattacken ablenken. Ihr Aroma signalisiert dem Gehirn Sättigung. Die ätherischen Öle, vor allem Menthol, können den Magen-Darm-Trakt beruhigen. Klassisch als Tee oder über Obstsalate und Joghurt.

Tee-Kräuter für gezielte Stoffwechsel-Unterstützung Neben frischen Küchenkräutern gibt es traditionelle Heilkräuter für Tee oder Kuren – wissenschaftlich untersucht und bewährt in der Phytotherapie.

Brennnessel: Das unterschätzte Superfood Brennnessel kann die Nieren anregen und harntreibend wirken. Sie enthält Eisen, Kalzium, Magnesium und Spurenelemente. Ideal als 3-wöchige Tee-Kur oder frisch als Gemüse und im Salat genießbar. Achtung: Bei Herz- oder Niereninsuffizienz nicht anwenden.

Löwenzahn: Bitterstoffe für Leber und Galle Bitterstoffe können Leber und Galle aktivieren, das sind die zentralen Organe für den Fettstoffwechsel. Löwenzahn kann leicht entwässernd wirken, die Verdauung fördern und die Nährstoffverwertung unterstützen. Tipp: Frisch als Wildkräutersalat oder als Tee genießen.

Oregano: Darmflora-Unterstützung Oregano kann ein kraftvoller Stoffwechsel-Unterstützer sein. Gerb- und Bitterstoffe sowie ätherische Öle können Verdauung und Leber unterstützen. Zudem kann Oregano ausgleichend auf die Darmflora wirken. Das ist wichtig für effektiven Stoffwechsel. Tipp: Frischer Oregano hat mehr ätherische Öle. Perfekt zu mediterranen Gerichten, Tomaten, Pizza oder Pasta.

gettyimages/Terry Vine Oregano ist eines dieser Kräuter, die sich gut auf dem Balkon anbauen lassen. Dazu kannst du es gut in viele Gerichte einbauen – ein Alleskönner.



Rosenwurz: Energie und Ausdauer natürlich steigern Rosenwurz kann deinem Körper helfen, Energie effizienter zu nutzen. Das kann guttun, vor allem wenn du dich erschöpft und kraftlos fühlst. Klassisch oft als Tinktur oder in Kapselform verwendet.

Grüner Tee: Der wissenschaftlich belegte Klassiker Grüner Tee ist kein Kraut, sondern eine Teepflanze. Aber der darin enthaltene Wirkstoff Epigallocatechingallat (EGCG) kann bei Gewichtsreduktion und Stoffwechsel-Aktivierung helfen. 2 bis 3 Tassen am Tag sorgen für Energie und Schwung. Mehr erfährst du hier: 11 Stoffwechsel-Booster im Check

Artischocke: Bitterstoffe für optimale Fettverdauung Artischocken enthalten Bitterstoffe, die die Produktion von Verdauungssäften anregen können. Dadurch kann die Fettverdauung und Verwertung von Nährstoffen verbessert werden. Ein Artischocken-Tee vor fettreichen Mahlzeiten kann die Verdauung unterstützen und den Cholesterinspiegel positiv beeinflussen.

Hausmittel, die den Stoffwechsel anregen: Dein Tagesplan mit Kräutern Morgens (6 bis 8 Uhr):

Starte mit einer Tasse grünem Tee oder Brennnessel-Tee. Wenn du einen Smoothie machst, gib eine Handvoll Petersilie oder etwas Kresse hinzu.

Mittags (12 bis 14 Uhr):

Ein frischer Salat mit Löwenzahnblättern und Kresse. Über dein Hauptgericht streust du frischen Schnittlauch, Basilikum, Dill oder Oregano. Je nachdem, was du kochst. Brennnessel als Gemüsebeilage kurbelt die Verdauung zusätzlich an.

Nachmittags (15 bis 16 Uhr):

Gegen das Nachmittagstief hilft eine Tasse Minze-Tee und er bremst den Heißhunger. Alternativ kannst du grünen Tee probieren, wenn du deine Energie und Konzentration steigern möchtest. Ein paar Blätter Kresse als Snack stoppen ebenfalls den Appetit.

Abends (18 bis 20 Uhr):

Würze dein Abendessen mit frischen Kräutern wie Basilikum, Petersilie, Schnittlauch, Dill oder Oregano. Vermeide anregende Tees nach 18 Uhr, damit dein Schlaf nicht gestört wird.

Obwohl Kräuter gut verträglich sind, achte auf Allergien und übertreibe es nicht mit der Menge. Wechselwirkungen mit Medikamenten solltest du vorher mit deiner Ärztin klären.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Kräutern für den Stoffwechsel Brauche ich wirklich eine Detox-Kur? Nein. Unterstütze deine Leber und Nieren mit ausreichend Flüssigkeit, ausgewogener Ernährung und Kräutern Kann ich mit Kräutern alleine abnehmen? Nein. Kräuter und Gewürze können deinen Stoffwechsel unterstützen, aber sie sind keine Wundermittel. Nachhaltiges Abnehmen funktioniert nur durch ein Kaloriendefizit mit ausgewogener Ernährung, regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf und weniger Stress. Welche Stoffwechsel-Mythen wirklich stimmen, erfährst du hier: 5 Stoffwechsel-Gerüchte im Check. Wenn du deinen Stoffwechsel richtig in Schwung bringen möchtest, lies auch: 4 Tipps, wie du deinen Stoffwechsel ankurbelst Kann ich alle Kräuter gleichzeitig nehmen? Grundsätzlich ja, aber starte langsam. Baue erst 1 bis 2 Kräuter in deine Ernährung ein und beobachte, wie dein Körper reagiert. Bei Vorerkrankungen oder Medikamenteneinnahme solltest du vorher mit deinem Arzt oder deiner Ärztin sprechen. Sind frische Kräuter besser als getrocknete? Frisch ist bei Küchenkräutern besser, da die ätherischen Öle beim Trocknen teilweise verloren gehen. Für Tee-Kräuter sind getrocknete Varianten genauso wirksam. Was ist mit Gewürzen wie Ingwer und Kurkuma? Ingwer, Kurkuma, Chili, Zimt und Kreuzkümmel können den Stoffwechsel ebenfalls unterstützen. Wir haben ihnen einen ausführlichen Artikel gewidmet: Die 9 besten Gewürze zum Abnehmen. Warum ist Abnehmen ab 40 so schwer? Ab 40 wird der Stoffwechsel träge, der Körper speichert mehr Fett. Kräuter können hier besonders unterstützend wirken. Umfassende Tipps zum Thema: Besser abnehmen mit über 40: So klappt's