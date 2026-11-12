Smoothies sind längst mehr als nur ein Trend – und das aus gutem Grund: Die farbenfrohen Vitaminbomben sind nicht nur gesund, sondern auch richtig nahrhaft. Außerdem kannst du sie endlos variieren und deine liebsten Obstsorten immer wieder neu kombinieren.

Wichtig zu wissen: Smoothies sind keine klassischen Durstlöscher, sondern eher eine kleine, gesunde Mahlzeit. Perfekt als Frühstück, Snack oder Dessert – und ja, sie können dich auch beim Abnehmen unterstützen. Aber bitte nicht als radikale Smoothie-Diät oder Detox-Kur, sondern als smarter, flüssiger Baustein deiner Ernährung.

Können Smoothies beim Abnehmen helfen? Vorab solltest du wissen: Durch einen Smoothie nimmst du nicht automatisch ab. Ob du Gewicht verlierst, hängt davon ab, wie deine Energiebilanz über längere Zeit aussieht – nicht davon, ob du eine Mahlzeit trinkst oder isst. Ein Smoothie kann Teil einer ausgewogenen Ernährung sein, aber je nach Zutaten auch viele Kalorien enthalten. Große Mengen Obst, Nussmus, Nüsse oder Sirup machen ihn zum Beispiel gehaltvoller.

Auch die Sättigung ist individuell: Ein dickflüssiger Smoothie oder eine Bowl, die du löffelst, kann sich für manche sättigender anfühlen als ein dünner Drink. Wenn du einen Smoothie als Mahlzeit planst, kombiniere Obst oder Gemüse am besten mit sättigenden Zutaten wie Haferflocken, Joghurt, Nüssen oder Samen.

Wer abnehmen möchte, muss Mahlzeiten nicht durch Smoothies ersetzen. Trotzdem können sie dir beim Erreichen deines Abnehmziels aufgrund ihrer hohen Nährstoffdichte helfen: Smoothies enthalten – je nach verwendeten Obst- und Gemüsesorten – zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, sowie sättigende Ballaststoffe.

Durch den Mahlzeiten-Switch kannst du einige Kalorien sparen, da du automatisch auf Brot, Butter und süßen oder fettigen Belag verzichtest. Brauchst du mehr Power für den Sport, funktioniert er auch als perfektes Pre-Workout-Getränk.

Du kannst eine Smoothie-Bowl auch perfekt als gesunde Zwischenmahlzeit einbauen oder als kleines Dessert genießen. Smoothies lassen sich auch praktisch auf Vorrat mixen und sind im Kühlschrank bis zu drei Tage haltbar.

Welche Zutaten gehören in einen gesunden Smoothie? Bei der Zubereitung von frischen Smoothies sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Optimal ist es, wenn der Gemüseanteil bei rund 50 Prozent liegt. Bei grünen Smoothies gilt allerdings die Regel: Keep it simple! Denn zu wilde Zutaten-Kombinationen können geschmacklich schon mal in die Hose gehen.

Für eine gesunde Verdauung und eine nachhaltige Sättigung kannst du deinen Smoothie zusätzlich mit ballaststoffreichen Chia- oder Leinsamen anreichern. Die machen sich auch prima als Topping für eine Smoothie-Bowl. Auch gehackte Mandeln, Nüsse & Co. kannst du verwenden. Darum sind Leinsamen übrigens so gesund.

Du kannst außerdem Smoothie-Pulver aus Gräsern oder Algen, zum Beispiel Weizengras oder Spirulina, verwenden. Die machen das Grüne "noch grüner" und spenden eine Extraportion Vitamine. Ingwer verleiht Säften und Smoothies nicht nur leckere Schärfe, sondern wehrt zudem Krankheitserreger zuverlässig ab.

Smoothie selbst machen oder kaufen? Was für eine Frage: natürlich selbst machen! Die Smoothies, die es im Supermarkt zu kaufen gibt, enthalten häufig Apfelsaft als Hauptzutat. Damit verfehlen sie das Grundkonzept eines Smoothies, der eigentlich die ganze Frucht einschließlich Schale und Trester beinhaltet. Es empfiehlt sich daher, Smoothies grundsätzlich selbst zu mixen und das Resultat anschließend in Ruhe zu trinken. Das macht satt und hält fit.

Shutterstock.com/New Africa Mixer an und los geht's: Deiner Fantasie sind bei den Smoothie-Zutaten keine Grenzen gesetzt



5 Tipps, um Smoothies richtig zuzubereiten Bisher kam dein Smoothie immer aus dem Kühlregal im Supermarkt? Dann haben wir hier die besten Anfänger-Tipps für Smoothie-Neulinge:

1. Frisch mixen: Bereite selbst gemachte Smoothies am besten immer frisch zu. Du kannst sie zwar auch zwei bis drei Tage im Kühlschrank lagern, dabei gehen mit der Zeit aber wertvolle Nährstoffe verloren.

2. Mit wenigen Zutaten starten: Kombiniere nicht zu viele Zutaten, sonst schmeckt es schnell nach "Einheitsbrei". Zwei bis drei ausgewählte Früchte und Gemüsesorten reichen; sie lassen sich gut im Smoothie herausschmecken.

3. Grüne Smoothies verdünnen: Wenn du dir einen grünen Smoothie mixt, gib immer ein wenig Wasser hinzu. Dann bekommt der "Green Smoothie" eine cremige Konsistenz und die Zutaten lassen sich leichter von den Mixer-Messern greifen.

4. Gemüse und Obst kombinieren: Grüne Smoothies werden besonders lecker, wenn du nicht nur Gemüse, sondern auch Obst verwenden. Nimm Obst und Gemüse etwa zu gleichen Teilen und taste dich so an den Geschmack grüner Smoothies heran.

5. Eins nach dem anderen: Einige Mixer-Hersteller geben in der Bedienungsanleitung eine Befüll-Reihenfolge an. Dadurch kann das Ergebnis deutlich besser werden, weil zum Beispiel harte Zutaten schneller ans Messer gelangen.

Smoothie-Maker oder Standmixer: Das brauchst du wirklich Smoothie-Maker: Willst du dir nur gelegentlich einen einfachen Frucht-Smoothie machen, dann reicht die Anschaffung eines kleinen Smoothie-Makers, wie dem "Mix&Go" von Russell Hobbs. Solche Geräte, die meist inklusive Shaker verkauft werden, gibt es schon für wenig Geld und sie nehmen wenig Platz weg, da du sie fix im Schrank verstauen kannst.

Willst du dir nur gelegentlich einen einfachen Frucht-Smoothie machen, dann reicht die Anschaffung eines kleinen Smoothie-Makers, wie dem "Mix&Go" von Russell Hobbs. Solche Geräte, die meist inklusive Shaker verkauft werden, gibt es schon für wenig Geld und sie nehmen wenig Platz weg, da du sie fix im Schrank verstauen kannst. Pürierstab: Auch ein Stabmixer, wie zum Beispiel dieser günstige Allrounder, ist zum Mixen eines Smoothies durchaus geeignet und kann zudem noch für die Zubereitung von Suppen verwendet werden.

Auch ein Stabmixer, wie zum Beispiel dieser günstige Allrounder, ist zum Mixen eines Smoothies durchaus geeignet und kann zudem noch für die Zubereitung von Suppen verwendet werden. Standmixer: Wenn du allerdings regelmäßig auch größere Mengen mixen willst oder besonders auf grüne Smoothies stehst, dann solltest du über die Investition in einen hochwertigen Standmixer nachdenken. Der schafft es nämlich, auch sehr faseriges Obst und Gemüse in geschmeidige Shakes zu verwandeln.

Wenn du allerdings regelmäßig auch größere Mengen mixen willst oder besonders auf grüne Smoothies stehst, dann solltest du über die Investition in einen hochwertigen Standmixer nachdenken. Der schafft es nämlich, auch sehr faseriges Obst und Gemüse in geschmeidige Shakes zu verwandeln. Hochleistungsmixer: Mit einem Hochleistungsmixer kannst du darüber hinaus auch Nüsse, Kerne & Eiswürfeln schreddern und dir so zum Beispiel Nussmus oder Mandelmilch selbst machen. Der Mixer von homgeek ist ein vergleichsweise günstiger Hochleistungsmixer, der den teuren Geräten und großen Marken aber in nichts nachsteht.

Mit einem Hochleistungsmixer kannst du darüber hinaus auch Nüsse, Kerne & Eiswürfeln schreddern und dir so zum Beispiel Nussmus oder Mandelmilch selbst machen. Der Mixer von homgeek ist ein vergleichsweise günstiger Hochleistungsmixer, der den teuren Geräten und großen Marken aber in nichts nachsteht. 3-in-1 Power Mixer: Möchtest du darüber hinaus auch Smoothie Bowls mit einer dickeren Konsistenz, Frozen Yoghurt, Salsas oder sogar einen Pizzateig selbst machen, können wir dir den Power Nutri Mixer von Ninja empfehlen. Dank der drei unterschiedlichen Gefäße kann sowohl gehackt, püriert und geschnitten, als auch eine cremige und dicke Konsistenz hergestellt werden. 6 Ideen für leckere Smoothie-Rezepte Welche Zutaten in deinem Smoothie landen – egal ob du abnehmen willst oder nicht – entscheidest allein du. Erlaubt ist alles, was schmeckt. Ob ein fruchtiger Beeren-Smoothie, ein cremiger Bananen-Erdnussbutter-Smoothie oder eine gesunde Smoothie-Bowl – du hast die Qual der Wahl. Wer aufgrund der Auswahlmöglichkeiten ein wenig überfordert ist, kann einfach eines der folgenden Smoothie-Rezepte ausprobieren. Die folgende Übersicht hilft dir bei der Auswahl:

Mango-Spinat-Smoothie Fruchtiger grüner Smoothie, der nicht nur zwischendurch schmeckt, sondern auch als Frühstücks-Shake eine echt gute Figur macht Ulrike Holsten Mango-Spinat-Smoothie Zutaten für 1 Portion(en) 2 Handvoll Baby-Spinat

100 g Mango(s)

1 mittelgroße(s) Banane(n)

1 TL Leinsamen

300 ml Wasser Zubereitung Alle Zutaten in einen Mixer geben, fertig. Kalorien (kcal): 195

Fett: 3 g

Eiweiß: 5 g

Kohlenhydrate: 37 g

Frühstücks-Smoothie Wie könnte man den Tag besser starten als mit einem leckeren Bananen-Mandel-Smoothie? Der vegane Frühstücks-Shake versorgt dich mit gesunden Fetten, hochwertigen Kohlenhydraten und gibt dir genug Power für den anstehenden Tag. Dazu eignet er sich auch perfekt als Post-Workout-Shake Ekaterina Kondratova / Shutterstock.com Frühstücks-Smoothie Zutaten für 1 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Banane(n)

1 TL Mandelmus

0.5 TL Ahornsirup

2 EL Schmelzflocken

200 ml Mandelmilch

1 Prise Zimt

5 g Mandeln Zubereitung Alle Zutaten in einen Standmixer geben und fein pürieren bis eine schön cremige Konsistenz entsteht. Mit gehackten Mandeln und etwas Zimt toppen und kalt genießen. Kalorien (kcal): 407

Fett: 15 g

Eiweiß: 11 g

Kohlenhydrate: 56 g

Smoothie-Bowl mit Beeren Diese Smoothie-Bowl macht nicht nur optisch und geschmacklich was her, sondern sättigt dich durch die Haferflocken, das Obst und den Joghurt auch lange. Das perfekte ausgewogene Frühstück! Liliya Kandrashevich / Shutterstock.com Smoothie-Bowl mit Beeren Zutaten für 1 Portion(en) 80 g Heidelbeere(n)

1 mittelgroße(s) Banane(n)

200 g Naturjoghurt

10 g Mandeln

1 TL Ahornsirup

2 EL Haferflocken Zubereitung Joghurt, Beeren (es müssen keine Heidelbeeren sein, nimm was du magst oder gerade da hast, am besten TK), die Hälfte der Banane und die Haferflocken mit dem Stabmixer oder Standmixer feinpürieren. Nach Belieben mit Ahornsirup süßen. Masse in Müslischale geben, mit frischen Beeren und der restlichen Banane toppen, Mandeln hacken und ebenfalls auf die Bowl geben. Kalorien (kcal): 419

Fett: 15 g

Eiweiß: 15 g

Kohlenhydrate: 54 g

Brokkoli-Smoothie Äääähm Brokkoli im Smoothie – ob wir total verrückt geworden sind, fragst du dich? Nö, probier es doch erstmal aus bevor du urteilst, denn der grüne Krauskopf macht sich im Smoothie ziemlich gut zefirchik06 / Shutterstock.com Brokkoli-Smoothie Zutaten für 1 Portion(en) 100 g Brokkoli

2 Handvoll Baby-Spinat

0.5 mittelgroße(s) Banane(n)

1 Schuss Zitronensaft

300 ml Wasser Zubereitung Frischen Brokkoli in Röschen teilen, Apfel und Banane grob stückeln und zusammen mit dem Wasser, dem Spinat und dem Zitronensaft in einem Mixer für rund 2 Minuten kräftig durchmixen, bis keine großen Stückchen mehr vorhanden sind, fertig. Kalorien (kcal): 98

Fett: 1 g

Eiweiß: 7 g

Kohlenhydrate: 16 g

Detox-Shake mit Beeren und Spinat Schnelles Frühstück gefällig ohne Schnippeln und Schneiden? In diesem Smoothie steckt viel mehr als nur Beeren. Ein echter Energie-Kick für unterwegs! Nato Welton Detox-Shake mit Beeren und Spinat Zutaten für 2 Portion(en) 250 g Beere(n)

500 ml Mandelmilch

250 ml Kokoswasser

2 EL Chia-Samen

2 EL Kokosjoghurt

100 g Spinat

50 g Haferflocken

6 Stück(e) Eiswürfel Zubereitung Alle Zutaten im Mixer zu einem Shake pürieren. Kalorien (kcal): 374

Fett: 14 g

Eiweiß: 12 g

Kohlenhydrate: 45 g

Grüne Smoothie-Bowl mit Beeren Eine vegane Frühstücks-Bowl, wie sie im Buche steht: Mit viel frischem Obst und Gemüse, Kokoswasser und nussigen Hanfsamen. Lecker! Ulrike Holsten Grüne Smoothie-Bowl mit Beeren Zutaten für 1 Portion(en) 1 mittelgroße(s) Banane(n)

2 Handvoll Baby-Spinat

100 ml Kokoswasser

50 g Brombeere(n)

1 TL Hanfsamen, geschält

10 g Haselnüsse Zubereitung Banane grob stückeln und im Mixer zusammen mit Rucola, Kokoswasser und Honig zu einem dickflüssigen Smoothie verarbeiten. Fall der Mixer Probleme beim Mixen hat, weil es zu dickflüssig ist - einfach noch einen Schluck Wasser hinzufügen. Den Brei in eine Schale geben. Brombeeren dekorativ auf der Oberfläche anrichten, Hanfsamen dazu streuen, Nüsse hacken und ebenfalls hübsch verteilen. Kalorien (kcal): 265

Fett: 12 g

Eiweiß: 8 g

Kohlenhydrate: 31 g

FAQ – Smoothies Wann ist die beste Tageszeit, um einen Smoothie zu trinken? Smoothies eignen sich besonders gut am Morgen als leichter Start in den Tag oder als Pre-Workout-Snack. Abends solltest du auf zuckerreiche Varianten eher verzichten, um deinen Schlaf nicht zu beeinträchtigen. Kann ich Smoothies auch einfrieren? Ja, du kannst Smoothies portionsweise einfrieren, zum Beispiel in Eiswürfelformen oder Gläsern. So bleiben die Nährstoffe länger erhalten, und du hast immer eine schnelle Mahlzeit griffbereit. Wie vermeide ich, dass Smoothies zu Kalorienfallen werden? Setze auf viel Gemüse und ballaststoffreiche Zutaten und nutze süßes Obst sparsam. Vermeide zusätzlich Zucker oder Sirup und halte dich an kleine Portionen von Nüssen oder Nussmus. Sind Smoothies auch für Kinder geeignet? Ja, Smoothies sind eine gute Möglichkeit, Kindern Obst und Gemüse schmackhaft zu machen. Achte aber darauf, den Zuckergehalt niedrig zu halten und die Portionen kleiner zu wählen. Kann man mit Smoothies Muskeln aufbauen? Ja – wenn du sie mit proteinreichen Zutaten wie griechischem Joghurt, Proteinpulver, Haferflocken oder Nüssen kombinierst, können Smoothies eine perfekte Ergänzung für den Muskelaufbau sein.