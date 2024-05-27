Das passiert, wenn du jeden Morgen Apfelessig trinkst

Kaffee war gestern! Für viele ist mit Wasser verdünnter Apfelessig als morgendlicher Drink vor dem Frühstück mittlerweile fester Bestandteil der Morgenroutine. Apfelessig hat weltweit eine große Fangemeinde, wenn es um Hausmittel geht, die als Gesundheits-Booster gelten. Viele nennen ihn ein "Wundermittel".

Apfelessig werden zahlreiche Vorteile zugeschrieben: Er soll helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, das Immunsystem zu stärken, Hautunreinheiten entgegenzuwirken und die Darmgesundheit zu fördern. Die Liste lässt sich ewig weiterführen. Neben den genannten positiven Gesundheitseffekten ist Apfelessig insbesondere auch für eine Wirkung bekannt: Seinen Einfluss aufs Abnehmen. Das wollen wir doch gerne mal überprüfen.

Kann man mit Apfelessig abnehmen? Was die Forschung sagt Dieser Frage haben sich auch Forschende der Holy Spirit University of Kaslik in einer neuen Studie gewidmet. Mithilfe einer doppelblinden, randomisierten klinischen Untersuchung (sprich, weder Teilnehmer:innen, noch Wissenschaftler:innen wussten, wer welcher Gruppe angehörte) untersuchten sie die Wirkung von Apfelessig auf übergewichtige und adipöse Jugendliche zwischen 12 und 25 Jahren.

Insgesamt 120 Personen wurden zufällig einer von 4 Gruppen zugewiesen, wobei sie entweder 5 ml, 10 ml, 15 ml Apfelessig oder ein Placebo erhielten, das dem Essig ähnlich sah. Ihre Bewegungs- oder Ernährungsgewohnheiten sollten die Proband:innen während der Untersuchung nicht verändern, es fand lediglich eine Überwachung der sportlichen Aktivitäten und der Essgewohnheiten in Form eines Ernährungstagebuchs statt. Nach einer Dauer von 12 Wochen zeigte sich, dass die Jugendlichen, die die höchste Apfelessig-Dosis erhielten, durchschnittlich 7 kg verloren hatten. Zudem verzeichneten sie einen signifikanten Rückgang im Taillenumfang und Blutzuckerspiegel. Das hört sich doch schon mal vielversprechend an.

Die Studie weist allerdings auch einige Limitationen auf, so wurden im Rahmen der Studie nur Teilnehmer:innen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren untersucht, weshalb kein klares Urteil darüber gefällt werden kann, ob sich die Ergebnisse auf alle Altersklassen beziehen. Auch die Größe der Stichprobe war recht klein. Die Forschenden weisen zudem darauf hin, dass die Wirkung von Apfelessig aufs Abnehmen nur über einen kurzen Zeitraum hinweg untersucht wurde, weshalb die Studie keinerlei Auskunft über die Langzeitauswirkungen von Apfelessig geben kann.

Kann man mit Apfelessig allein abnehmen? Sicherlich nicht. Fest steht, wer abnehmen möchte, braucht ein Kaloriendefizit. Dieses kann Apfelessig allein natürlich nicht auf wundersame Weise herbeiführen. Dafür musst du weniger Kalorien aufnehmen, als du verbrauchst. Dennoch kann es durchaus sinnvoll sein, täglich eine kleine Menge Apfelessig zu trinken – sowohl zum Abnehmen als auch für die allgemeine Gesundheit. Mehrere Studien belegen, dass Apfelessig Blutzuckerspitzen nach den Mahlzeiten reduzieren kann, was wiederum Heißhungerattacken eindämmen kann. So kann Apfelessig die Gewichtsreduktion auf indirektem Weg unterstützen, da ein stabiler Blutzuckerspiegel eine ausgewogene Energiezufuhr begünstigt. Starke Schwankungen im Blutzuckerspiegel sind nämlich häufig dafür verantwortlich, dass dem Körper ein Hungergefühl signalisiert wird.

Der im Apfelessig enthaltenen Essigsäure werden zudem positive Auswirkungen auf den Stoffwechsel zugeschrieben: So soll sie laut dieser Studie bei der Bekämpfung von Übergewicht helfen, indem sie den Fettstoffwechsel anregt. In verschiedenen Studien wurde außerdem festgestellt, dass Essigsäure die Produktion bestimmter Hormone im Darm fördern kann, welche das Sättigungsgefühl erhöhen und dadurch den Appetit verringern können. An dieser Stelle muss jedoch angemerkt werden, dass viele dieser Erkenntnisse aus Versuchen an Tieren stammen, weshalb die Studienergebnisse sich möglicherweise nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen lassen.

Linneas Erfahrungsbericht: Was es wirklich bringt, jeden Morgen Apfelessig zu trinken Durch die vielen Studien über die positiven Auswirkungen von Apfelessig auf die Gesundheit bin ich neugierig geworden. Ich will selbst herausfinden, ob es sich hier um ein "Wundermittel" handelt. Deshalb habe ich mir eine Flasche Apfelessig geschnappt und einen Selbsttest gewagt: Einen Monat lang habe ich jeden Morgen Apfelessig getrunken. Zwar habe ich nicht das Ziel, abzunehmen, dennoch bin ich interessiert daran, wie sich der tägliche Apfelessig-Konsum auf meine allgemeine Gesundheit auswirkt. Meine Ernährung habe ich während des Selbstversuchs nicht umgestellt und auch meine Trainingsroutine habe ich wie gewohnt beibehalten.

Wie wird der Drink zubereitet? Bevor das Selbstexperiment starten kann, stellt sich natürlich die Frage, wie denn der Apfelessig am besten einzunehmen ist. Denn natürlich trinkst du nicht ein Glas puren Essig. Ich habe mich dazu entschieden, den Essig immer morgens, auf nüchternen Magen ca. 10-15 Minuten vor dem Frühstück zu trinken. Die Zubereitung des Getränks ist ganz leicht: Fülle einfach ein Glas mit Wasser, füge einen Esslöffel Apfelessig hinzu, et voilà: Fertig ist dein Apfelessig-Drink.

Das solltest du beim Kauf von Apfelessig beachten: Stelle sicher, dass du ein Bio-Produkt kaufst, das naturbelassen, nicht pasteurisiert und ungefiltert ist. Um maximal von den Vorteilen von Apfelessig zu profitieren, solltest du darauf achten, dass dieser noch die sogenannte Essigmutter enthält. Der Apfelessig von Eat Wholesome ist ein Beispiel für ein solches Produkt.

Zuerst schmeckt das Getränk noch recht sauer, aber an den Geschmack gewöhne ich mich mit der Zeit. Wer das Ganze anfangs noch ungenießbar findet, kann den Drink auch mit etwas Honig aufpeppen. Ich habe zusätzlich auch oft einen Spritzer Zitronensaft hinzugegeben.

Ein wichtiger Hinweis noch: Trinke den Apfelessig nie unverdünnt, da die enthaltene Säure den Zahnschmelz und die Schleimhäute im Mund und in der Speiseröhre angreifen kann.

Der Apfelessig-Drink hemmt meinen Appetit Eines meiner ersten Learnings während des Selbstexperiments: Ich habe weniger Appetit nach dem Trinken des Apfelessigs. Wie gewohnt frühstücke ich weiterhin nicht direkt nach dem Aufstehen, sondern nach einem kleinen Training am Morgen. Normalerweise bin ich echt hungrig, bevor ich frühstücke, nach dem morgendlichen Apfelessig-Drink ist das nicht mehr der Fall. Unmittelbar nach dem Drink verspüre ich sogar eine leichte Übelkeit, die aber auch schnell wieder verfliegt. Die Appetitlosigkeit bleibt. Die Folge: Ich habe tatsächlich seltener zu ungesunden Lebensmitteln gegriffen und öfter gesunde Mahlzeitoptionen gewählt, da meine Lust auf Süßes oder Snacks gehemmt war. Ein echter Pluspunkt.

Apfelessig kurbelt meine Verdauung an Wie bereits in Studien erwiesen und zahlreich in den Medien berichtet, stelle auch ich im Rahmen meines Selbstexperiments fest, dass der morgendliche Apfelessig-Drink meine Verdauung anregt. Ich habe das Gefühl, dass mein gesamtes Verdauungssystem besser arbeitet und ich fühle mich leichter und weniger aufgebläht nach den Mahlzeiten.

Eine Gewichtsreduktion infolge des täglichen Apfelessig-Drinks habe ich nicht beobachtet. Auch auf meine Haut hatte der Apfelessig keinerlei erkennbare Auswirkungen. Es ist aber auch möglich, dass der für den Selbsttest festgelegte Zeitraum von einem Monat zu kurz war, um hier positive Effekte festzustellen.

Mein Fazit: Der Apfelessig-Drink bringt keine Wunder, aber klare Vorteile Apfelessig ist sicherlich kein "Wundermittel", nach dessen Konsum man wie von allein abnimmt. Dennoch bin ich überzeugt von der positiven Wirkung, die der Apfelessig auf meine Verdauung hat, und beschließe, auch nach dem vergangenen Monat weiterhin jeden Morgen Apfelessig zu trinken.

Abgenommen habe ich während des Selbstversuchs nicht, aber dies war in meinem Fall schließlich auch nicht das Ziel. Wer jedoch Gewicht verlieren möchte, unter Heißhungerattacken leidet oder hungrig gerne mal zu ungesunden Lebensmitteln greift, sollte Apfelessig definitiv eine Chance geben. Der süßsaure Essig kann nämlich helfen, unnötiges Snacken, oder Überessen zu verhindern, indem er den Blutzuckerspiegel stabil hält und den Appetit zügelt.

Anstatt also teure, ohnehin wirkungslose Diätpillen zu kaufen, probiere es doch einfach mal mit Apfelessig, denn dieses Hausmittel ist nicht nur weitaus günstiger, sondern kann auch zahlreiche weitere gesundheitliche Vorteile bringen, falls ein gewünschter Abnehmerfolg ausbleibt.