Frühstück auslassen: Risiko fürs metabolische Syndrom?

Wenn man morgens keinen Hunger verspürt, scheint die Lösung easy: Frühstück einfach auslassen. Aber eine wachsende Zahl von Studien deutet darauf hin, dass das nicht gut für die Gesundheit ist. Jetzt gibt es noch eine weitere Studie, die in die Liste aufgenommen werden kann.

Eine neue wissenschaftliche Übersichtsarbeit, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Nutrients, bringt das Auslassen des Frühstücks mit einem höheren Risiko für das metabolische Syndrom in Verbindung, einer Sammlung von Zuständen, die das Risiko erhöhen, Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes und Schlaganfälle zu entwickeln.

Falls du auch zu den vielen Personen gehörst, die auf ihre morgendliche Mahlzeit verzichten, ist das definitiv etwas, dem du Aufmerksamkeit schenken solltest. Hier erfährst du, was die Studie herausgefunden hat, sowie das, worauf Ernährungsfachkräfte achten möchten.

Was sind die Ergebnisse der Studie? Für die Studie analysierten die Forschenden Daten von 118.385 Teilnehmenden aus 9 Studien. Nach der Auswertung der Daten stellten sie fest, dass das Auslassen des Frühstücks mit einem höheren Risiko verbunden war, ein metabolisches Syndrom zu entwickeln. Die Forschenden stellten außerdem einen Zusammenhang zwischen dem Auslassen des Frühstücks und verschiedenen Elementen des Syndroms fest, wie Bauchfettleibigkeit, hohem Blutzucker und hohem Cholesterin.

Das Forschungsteam weist jedoch darauf hin, dass ein absichtliches und konsequentes Fasten am Morgen (im Gegensatz zum gelegentlichen Auslassen des Frühstücks) etwas anderes ist und nicht unbedingt dieselben negativen metabolischen Effekte haben muss. Sie sagen auch, dass einige der überprüften Studien Unterschiede zwischen Männern und Frauen zeigten, sodass wahrscheinlich weitere Forschung nötig ist.

Warum kann das Auslassen des Frühstücks das Risiko für das metabolische Syndrom erhöhen? Dahinter stecken wahrscheinlich mehrere Faktoren, sagt Scott Keatley, RD, PhD, Mitinhaber von Keatley Medical Nutrition Therapy. "Wenn man das Frühstück auslässt, erlebt der Körper eine längere nächtliche Fastenperiode, die die Insulinresistenz und die Aktivität der Stresshormone erhöhen kann", sagt er. (Insulin ist ein Hormon, das hilft, Blutzucker zu den Zellen zu transportieren, wo er als Energie genutzt wird.)

Wenn dies über längere Zeit passiert, kann es die Fähigkeit des Körpers, Glukose (Blutzucker) zu verarbeiten, stören, den Blutdruck erhöhen und Triglyzeride (eine Art von Fett im Blut, das bei hohen Werten das Risiko für Herzkrankheiten und Schlaganfälle erhöhen kann) steigern. All dies sind laut Keatley "Kennzeichen" des metabolischen Syndroms. Das Auslassen des Frühstücks kann auch den zirkadianen Rhythmus stören, die innere Uhr des Körpers, sagt Sonya Angelone, RDN, Ernährungsberaterin in San Francisco. Das könne alles beeinflussen – vom Stoffwechsel bis zum Hormonhaushalt und der Stimmung, erklärt sie.

Es gibt noch einen weiteren Aspekt zu bedenken: Wer das Frühstück auslässt, neigt dazu, später am Tag mehr zu essen, sagt Keri Gans, RDN, Ernährungsberaterin und Moderatorin des Podcasts The Keri Report. Das könne zu Überessen und Gewichtszunahme führen, was ebenfalls das Risiko für das metabolische Syndrom erhöht. Im Grunde genommen gibt es also viele potenzielle Folgen, wenn diese Mahlzeit ausgelassen wird. Andererseits, so Gans: "Ein ausgewogenes Frühstück hilft, den Blutzucker und die Energie nach einem nächtlichen Fasten zu regulieren und kann einen positiven Ton für den Rest des Tages setzen. Frühes Essen kann die Appetitkontrolle verbessern und es erleichtern, den täglichen Nährstoffbedarf zu decken."

Was man zum Frühstück essen sollte, laut Ernährungsfachkräften Wenn man morgens keinen Hunger hat, muss man sich nicht zwingen, eine große Mahlzeit zu essen. Aber Keatley sagt, es sei eine gute Idee, zumindest etwas zum Frühstück zu sich zu nehmen.

Gans empfiehlt, eine Mischung aus Protein, Ballaststoffen und gesunden Fetten anzustreben, um satt und energiegeladen zu bleiben. "Das könnte griechischer Joghurt mit frischem Obst und Nüssen sein, zwei Eier mit Avocado auf Vollkorntoast oder Haferflocken mit Nussbutter und Beeren", sagt sie. "Dieses Gleichgewicht kann helfen, den Blutzucker stabil zu halten, Heißhunger am Vormittag zu verhindern und insgesamt die metabolische Gesundheit zu unterstützen."