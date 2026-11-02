6 kalorienreiche Getränke, die dick machen

Ein Eiskaffee unterwegs, ein Glas Saft zum Frühstück, eine Flasche Eistee nach dem Sport: Getränke gehören selbstverständlich zum Alltag. Wie viel Energie sie liefern, fällt dabei oft weniger auf als bei einer Mahlzeit.

Wenn du abnehmen möchtest, kann sich deshalb ein Blick ins Glas lohnen. Du musst deine Lieblingsgetränke nicht streichen. Oft reichen kleinere Portionen oder eine weniger süße Alternative, um nebenbei Kalorien zu sparen. Welche Getränke du genauer anschauen solltest – und warum Zero-Getränke anders einzuordnen sind als ihr Ruf –, erfährst du hier.

Warum dein Körper ausreichend Flüssigkeit braucht Wasser hilft deinem Körper, die Temperatur zu regulieren, Nährstoffe zu transportieren und Stoffwechselvorgänge aufrechtzuerhalten. Auch beim Training brauchst du ausreichend Flüssigkeit: Wer viel schwitzt und zu wenig trinkt, kann an Leistungsfähigkeit verlieren.

Fürs Abnehmen ist Trinken allerdings kein Wundermittel. Wasser lässt Fett nicht einfach verschwinden. Ersetzt du damit regelmäßig kalorienhaltige Getränke, kann es dir aber helfen, deine Energiezufuhr zu reduzieren.

Infobox: Wie viel solltest du täglich trinken?Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt gesunden Erwachsenen als Orientierung rund 1,5 Liter Getränke pro Tag, am besten Wasser oder ungesüßten Tee. Bei Hitze und Sport kann der Bedarf steigen.



Einen Teil der benötigten Flüssigkeit nimmst du außerdem über Lebensmittel auf. Bei bestimmten Herz- oder Nierenerkrankungen kann eine individuell festgelegte Trinkmenge erforderlich sein – halte dich dann an die ärztliche Empfehlung.

Flüssigkeit brauchst du – zusätzliche Kalorien nicht unbedingt Ausreichend zu trinken ist wichtig. Ob du deinen Durst mit Wasser, Saft oder einem gesüßten Kaffeegetränk stillst, macht für deine Energiezufuhr jedoch einen deutlichen Unterschied.

Flüssige Kalorien sättigen häufig weniger zuverlässig als feste Lebensmittel. Dadurch kann es passieren, dass du über Getränke zusätzliche Energie aufnimmst, ohne bei der nächsten Mahlzeit entsprechend weniger zu essen. Auf diesen Unterschied weisen auch die im ursprünglichen Artikel erwähnten Untersuchungen zur flüssigen und festen Form von Lebensmitteln hin.

Das bedeutet nicht, dass jedes kalorienhaltige Getränk ungünstig ist. Milch liefert beispielsweise Eiweiß und Calcium, Saft bestimmte Vitamine. Entscheidend sind Menge, Zusammensetzung und die Frage, ob du gerade Durst stillen oder bewusst etwas genießen möchtest.

"Ohne Zuckerzusatz" heißt nicht "zuckerfrei" Ein Fruchtsaft kann ohne zugesetzten Zucker auskommen und trotzdem reichlich natürlichen Zucker enthalten. Die Angabe "ohne Zuckerzusatz" bedeutet, dass keine Zucker oder wegen ihrer süßenden Wirkung verwendeten Lebensmittel zugesetzt wurden. Süßstoffe sind dadurch nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Am meisten verrät dir die Kombination aus Zutatenliste und Nährwerttabelle. Schau nicht nur auf die Werte pro 100 Milliliter, sondern auch auf die tatsächlich getrunkene Menge: Eine 500-Milliliter-Flasche enthält das Fünffache der angegebenen Werte.

Diese 6 Getränke solltest du genauer anschauen Durch diese Tricks der Lebensmittelindustrie nimmst du beim Trinken oft unbewusst viele Kalorien zu dir, und wirst dabei nicht mal satt. Deshalb entlarven wir jetzt die schlimmsten Dickmacher-Getränke im Supermarkt.

1. Fruchtsäfte und Fertig-Smoothies Egal, ob (frisch gepresster) Saft, Direktsaft oder Fruchtnektar: Säfte sind zum Abnehmen ungefähr so gut bzw. schlecht geeignet wie Cola – kein Scherz! Denn ob du nun ein Glas Coke oder ein Glas Apfelsaft trinkst, macht vom Kalorien- und Zuckergehalt her fast keinen Unterschied. Fruchtsäfte haben oft sogar mehr Kalorien als Softdrinks und die enthaltenen Fruchtsäuren greifen zudem noch deinen Zahnschmelz an. Zum Vergleich:

1 Glas (200 ml) Coca-Cola Original: 84 kcal und 21,2 Gramm Zucker (so viel wie 7 Stückchen Würfelzucker)

1 Glas (200 ml) Apfelsaft naturtrüb: 92 kcal und 20 Gramm Zucker (enthält von Natur aus Zucker) Auch Smoothies sind generell eine klasse "Erfindung", denn vor allem selbst gemachte Smoothies mit einem hohen Gemüseanteil sind echte Gesundheits-Booster. Das Problem sind eher die fertigen Billig-Smoothies aus dem Supermarkt. Viele davon wurden nämlich erhitzt, sodass sie länger haltbar sind. Leider gehen durch die Hitze viele Vitamine und Mineralstoffe flöten. Übrig bleibt im Grunde nur jede Menge (Frucht-)Zucker. Warum der nicht gesünder ist, als "normaler Zucker", verraten wir dir in diesem Artikel.

Das bedeutet aber nicht, dass du ab sofort kein Obst mehr essen sollst, ganz im Gegenteil, denn Obst (und Gemüse) sind täglich Pflicht – vor allem beim Abnehmen: Frisches Obst enthält zwar auch Säuren und Fruchtzucker, doch darüber hinaus auch jede Menge gesunde Ballaststoffe und Vitamine – die dem Saft aufgrund seines Herstellungsprozesses fehlen. Weiterer Punkt: Einer Studie zufolge nimmst du mehr von einem Nahrungsmittel auf, wenn du es in flüssiger Form bekommst. Sprich: Bei flüssigem Obst nimmst du gern etwas mehr – und damit auch mehr Kalorien.

Unsere Empfehlung: Einen Entsafter wollen wir dir an dieser Stelle nicht "aufquatschen", denn die Reinigung dieser Geräte verdirbt einem schnell den Spaß und das Teil steht in der Ecke. Schaff dir lieber einen guten Smoothie-Maker an und mach dir regelmäßig Smoothies selbst. Noch besser: grüne Smoothies, mit einem hohen Anteil Gemüse, wie Spinat, Gurke oder Grünkohl. Die enthalten weniger Fruchtzucker und sind ein ideales Abnehm-Frühstück, wie dieser:

Brokkoli-Smoothie Äääähm Brokkoli im Smoothie – ob wir total verrückt geworden sind, fragst du dich? Nö, probier es doch erstmal aus bevor du urteilst, denn der grüne Krauskopf macht sich im Smoothie ziemlich gut zefirchik06 / Shutterstock.com Brokkoli-Smoothie Zutaten für 1 Portion(en) 100 g Brokkoli

2 Handvoll Baby-Spinat

0.5 mittelgroße(s) Banane(n)

1 Schuss Zitronensaft

300 ml Wasser Zubereitung Frischen Brokkoli in Röschen teilen, Apfel und Banane grob stückeln und zusammen mit dem Wasser, dem Spinat und dem Zitronensaft in einem Mixer für rund 2 Minuten kräftig durchmixen, bis keine großen Stückchen mehr vorhanden sind, fertig. Kalorien (kcal): 98

Fett: 1 g

Eiweiß: 7 g

Kohlenhydrate: 16 g

2. Kaffee-Drinks to go Fertige Kaffee-Spezialitäten aus dem Kühlregal, wie Latte macchiato oder Eiskaffee in PET-Flaschen oder Bechern, sind zwar besonders im Sommer verlockend, liefern deinem Körper aber lediglich eine Extraportion Kalorien, Zucker und unnötige Zusatzstoffe. "Mit einem Becher oder einer Flasche Kaffeegetränk werden zwischendurch schnell mal bis zu 320 kcal getrunken – mehr Kalorien als in einer halben Tafel Vollmilchschokolade stecken, oder ungefähr so viel wie in einem Cheeseburger", erklärt Antje Degner von der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern in einer Stellungnahme.

Das Gleiche gilt übrigens auch für all die süßen Verführungen im Coffee-Shop, wie beispielsweise Frappuccinos. Mit 400 bis 500 kcal pro Portion sind solche Drinks genauso gehaltvoll wie ein leichtes Mittagessen.

Unsere Empfehlung: Kaffee (ohne Milch und Zucker) ist eigentlich nahezu kalorienfrei. Wer sich einen gesunden Kaffee-Drink zubereiten will, sollte zu Cold Brew greifen. Den "kalten Kaffee" gibt es mittlerweile in vielen Kaffee-Ketten, er lässt sich aber auch ganz easy zu Hause selbst brühen. Da die schonende Zubereitung mit kaltem Wasser (ja, richtig gelesen) aber etwas dauert, kannst du auch zu Cold Brew aus der Flasche greifen und nach Belieben verfeinern.

3. Milch und Frucht-Buttermilch Eines vorab: Die Milch in deinem Müsli oder der Schuss Milch im Kaffee macht niemanden dick. Doch wie so oft, ist die Menge entscheidend: Milch solltest du nicht "nur" als Getränk ansehen, sondern vielmehr als Nahrungsmittel – denn sie hat einen nicht zu vernachlässigenden Kalorien- und Zuckergehalt. Milch, wie Wasser, einfach gläserweise zu trinken, ist daher keine gute Idee. Ein Glas Milch (200 ml) liefert satte 130 kcal (3,5 Prozent Fett) beziehungsweise 97 kcal (1,5 Prozent Fett) und jeweils 10 Gramm Zucker.

Auch Frucht-Buttermilch ist eine flüssige Kalorienbombe. Während reine Buttermilch ein idealer Abnehmdrink ist, solltest du von Buttermilch mit Geschmack die Finger lassen. Pro 100 Milliliter sind ungefähr 10 Gramm Zucker enthalten. Die 500-Milliliter-Flasche ist aber schnell geleert und dein Kalorienkonto um einiges "reicher". 50 Gramm Zucker – das entspricht der WHO-Empfehlung für den gesamten Tagesbedarf an Zucker! Der negative Effekt von gesüßten Getränken auf das Körpergewicht ist in Studien bewiesen.

Unsere Empfehlung: Genehmige dir bei Heißhunger ein Glas reine Buttermilch. Die enthält nur halb so viele Kalorien und Zucker wie Milch (34 Kalorien und 4 Gramm Zucker pro 100 Milliliter) und macht gleichzeitig schön satt. Damit es aber gar nicht erst so weit kommt, haben wir hier 7 Tricks gegen Heißhungerattacken.

Kalorienarme Alternative: ungesüßter MandeldrinkUngesüßter Mandeldrink liefert je nach Produkt nur etwa 13 bis 25 Kilokalorien pro 100 Milliliter – deutlich weniger als Vollmilch mit rund 64 Kilokalorien. Im Kaffee oder Müsli kannst du damit unkompliziert Kalorien sparen. Achte auf die Kennzeichnung "ungesüßt" und vergleiche die Nährwerte.



Wichtig: Mandeldrink enthält deutlich weniger Eiweiß als Kuhmilch. Wenn du Milch regelmäßig ersetzt, wähle möglichst eine mit Calcium angereicherte Variante.

4. Light- und Zero-Getränke Light-Coke, Energydrinks mit Süßstoffen und und und: Zuckerfreie Softdrinks & Co. versprechen vollen Genuss bei wenig Kalorien und null Zucker. Also sind sie auch zum Abnehmen ideal? Jein. Die Studienlage zu Süßstoffen ist heikel und das Thema bisher nicht abschließend erforscht, doch als sicher gilt: Der Verzehr von künstlichen Stoffen löst eine Reihe von biochemischen Vorgängen im Körper aus und kann ihn sogar anfälliger für Übergewicht machen. Studienergebnisse und die Meinung eines Experten zu dem Thema kannst du hier nachlesen.

Die enthaltenen Süßstoffe sind natürlich alle zum Verzehr in Deutschland zugelassen und gelten als sicher. Es gab dennoch bereits zahlreiche Studien, die zum Beispiel darauf hinweisen, dass Süßstoffe die Gesundheit gefährden können, und zum Beispiel die Bildung von Tumoren oder das Risiko für Schlaganfälle erhöhen. Wissenschaftlich endgültig belegt ist aber keine der Vermutungen.

Was aber feststeht: Wenn du regelmäßig künstlich gesüßte Getränke konsumierst, werden deine Geschmacksnerven derart überstrapaziert, dass andere natürlich süß schmeckende Lebensmittel nicht mehr als süß empfunden werden.

Unsere Empfehlung: Gönn dir gelegentlich ruhig ein Light-Getränk deiner Wahl, wenn dir der Sinn nach etwas Süßem steht. Übertreib es nur nicht. Zumindest beim Zucker- und Kaloriengehalt können wir grünes Licht geben, nur die Inhaltsstoffe haben leider absolut keinen Mehrwert für deinen Körper. Neben Süßstoffen sind beispielsweise in einer Cola light noch Aromen, Farbstoffe, sowie Säuerungsmittel enthalten.

5. Gesüßter Eistee Tee enthält genau wie Wasser null Kalorien und ist daher der perfekte Begleiter, um effektiv abzunehmen. "Eistee" klingt zwar ebenfalls nach einer gesunden Erfrischung, ist von einem kalorienarmen Durstlöscher aber meilenweit entfernt. Lass dich vom cleveren Marketing vieler Hersteller nicht täuschen: Eistee ist in den meisten Fällen eine echte Kalorienbombe und auf der Flasche sollte eher ein großer Haufen Zuckerwürfel, statt frischer Pfirsiche oder Zitronen, abgebildet sein.

shutterstock.com/pilipphoto Perfekter Kompromiss: selbst gemachter Eistee ist lecker und gesund



Bleiben wir einmal bei dem Beispiel "Pfirsich-Eistee", denn was viele nicht wissen: Auch wenn Pfirsich-Eistee draufsteht, ist noch lange kein Pfirsich im Eistee enthalten. Vielmehr handelt es sich um Eistee mit Pfirsichgeschmack – und das ist ein gewaltiger Unterschied. Denn den Geschmack kann man ganz wunderbar mit Aromen nachahmen. Wenn man Glück hat, sind neben den beiden Hauptzutaten Wasser und Zucker, sogar noch 0,1 Prozent Pfirsichsaft auf Pfirsichsaftkonzentrat enthalten. Eine Frechheit, oder? Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen – wirf zur Sicherheit einfach einen Blick auf die Zutatenliste und die Nährwerttabelle.

Unsere Empfehlung: Warum Eistee kaufen, wenn man ihn mit ein paar Handgriffen selbst machen kann? Gieß dafür schwarzen Tee mit heißem Wasser auf und lass ihn auskühlen. Vermische ihn mit frisch gepresstem Zitronensaft, Zitronenscheiben und ein paar Minzblättern und stell den Eistee über Nacht in den Kühlschrank. Magst du es etwas süßer, kannst du einen Löffel Erythrit, Honig oder Ahornsirup hinzugeben.

6. Sekt, Bier, Wein und Cocktails Alkoholische Getränke sind eine echte Kalorienfalle. Allein ein kleines Glas Sekt (100 ml) hat 80 Kalorien, ein Glas Rotwein (200 ml) circa 170 Kalorien, und ein Aperol Spritz (200 ml) sogar 280 Kalorien. Alkohol blockiert zudem den Stoffwechsel, denn solange die Leber mit dem Alkoholabbau beschäftigt ist, baut sie weniger Fett ab und speichert es stattdessen in den Fettzellen.

Nach ein paar Drinks bekommst du außerdem schnell Heißhunger, da im Gehirn Areale stimuliert werden, die an der Entstehung des Hungergefühls beteiligt sind. Übrigens: Der Effekt von Alkoholverzicht auf Gewichtsreduktion ist in Studien nachgewiesen.

Wichtig: Alkohol ist ein Nervengift und macht schnell süchtig. Gegen ein, zwei Gläser pro Woche ist nichts einzuwenden, achte nur darauf, dass es nicht zur Regelmäßigkeit wird. Du fürchtest, du trinkst zu viel? Mach den Kenn-dein-Limit-Test.

Unsere Empfehlung: Probier's doch öfter mal mit einem alkoholfreien Sekt oder einem Virgin Martini zum Anstoßen.

Infobox: 6:0-Sieg für WasserNach diesen 5 Negativ-Beispielen bleibt die Frage, welches Getränk zum Abnehmen ideal ist. Richtige Antwort: Wasser! Es enthält null Kalorien und ist damit der perfekte Durstlöscher! Durch die Zugabe von Kräutern, Zitronen- oder Gurkenscheiben kannst du Wasser zudem noch geschmacklich pimpen – ohne zusätzliche Kalorien aufzuladen. Studien zeigen sogar, dass es beim Abnehmen hilft, wenn du viel Wasser trinkst.

Kleine Veränderung, wenig Aufwand: Tausche zuerst ein Alltagsgetränk Du musst nicht von heute auf morgen ausschließlich Wasser trinken. Suche dir zunächst ein Getränk aus, das du häufig und eher nebenbei trinkst: etwa die Limonade zum Mittagessen oder den gesüßten Eiskaffee auf dem Heimweg. Ersetze es durch eine Alternative, die dir schmeckt. So wird aus einer kleinen Entscheidung eine alltagstaugliche Gewohnheit.

Ein Beispiel: Tauschst du täglich 250 Milliliter eines Getränks mit 40 Kilokalorien pro 100 Milliliter gegen Wasser, nimmst du darüber 100 Kilokalorien weniger auf. Daraus lässt sich kein fester Gewichtsverlust vorhersagen – als unkomplizierter erster Schritt kann der Tausch trotzdem helfen.

FAQ: Häufige Fragen zu Getränken und Kalorien Zählen Kaffee und Tee zur täglichen Trinkmenge? Ja, ungesüßter Kaffee sowie schwarzer und grüner Tee tragen zur Flüssigkeitsversorgung bei. In üblichen Mengen entzieht Kaffee dem Körper nicht mehr Wasser, als du mit ihm aufnimmst. Wegen des Koffeins sollten diese Getränke Wasser aber nicht vollständig ersetzen. Ist Wasser mit Kohlensäure genauso gut zum Abnehmen wie stilles Wasser? Ja. Beide Varianten sind kalorienfrei und eignen sich als Durstlöscher. Kohlensäure macht Wasser weder zum Dickmacher noch zum Fettverbrenner. Wähle die Variante, die dir schmeckt und die du gut verträgst. Ist Kokoswasser eine kalorienfreie Alternative? Nein. Kokoswasser enthält von Natur aus Zucker und liefert je nach Produkt etwa 15 bis 25 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Es kann für Abwechslung sorgen, bietet beim Abnehmen aber keinen besonderen Vorteil gegenüber Wasser. Haben Getränke am Abend mehr Einfluss auf das Gewicht? Nicht allein wegen der Uhrzeit. Für die Gewichtsentwicklung ist vor allem entscheidend, wie viel Energie du über längere Zeit insgesamt aufnimmst und verbrauchst. Ein regelmäßig getrunkener Softdrink am Abend zählt deshalb genauso zur Energiebilanz wie einer am Mittag.