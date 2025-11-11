Die 5 besten Sportarten, um Fett zu verbrennen

Sport ist einer der wirksamsten Wege, um den Körper zu formen und überschüssiges Fett loszuwerden. Doch die Auswahl ist riesig – von HIIT über Boxen bis Spinning. Was funktioniert am besten?

Wir haben für dich die effektivsten Sportarten herausgesucht, die Kalorien schmelzen lassen und gleichzeitig Muskeln aufbauen. Das Beste: Du brauchst kein Profi zu sein – wichtig ist nur, dass du dranbleibst und Spaß dabei hast!

Welcher Sport verbrennt am meisten Fett? Um ordentlich Kalorien zu verbrennen, heißt es: durchpowern! Hier kommen die Top 5 effektivsten Wege, dies zu tun.

1. HIIT – High Intensity Intervall Training HIIT ist der absolute Fatburner-Klassiker. Durch kurze, intensive Belastungsphasen im Wechsel mit aktiven Pausen treibst du deinen Puls nach oben – und kurbelst gleichzeitig den Nachbrenneffekt an. Dein Körper verbrennt auch Stunden nach dem Training weiter Kalorien.

Kalorienverbrauch: ca. 900 kcal pro Stunde

ca. 900 kcal pro Stunde Vorteil: Effektivster Fettkiller mit Nachbrenneffekt

Effektivster Fettkiller mit Nachbrenneffekt Tipp: 2 bis 3 HIIT-Einheiten pro Woche reichen völlig aus 2. Trampolinspringen (Jumping Fitness) Was nach Kinderspiel klingt, ist ein echtes Ganzkörper-Workout! Beim Trampolinspringen trainierst du Beine, Po, Core und Koordination gleichzeitig. Der rhythmische Bewegungsablauf sorgt für ein intensives Ausdauertraining, das auch die Gelenke schont.

Kalorienverbrauch: ca. 890 kcal pro Stunde

ca. 890 kcal pro Stunde Vorteil: gelenkschonend und perfekt für Ausdauer und Core

gelenkschonend und perfekt für Ausdauer und Core Tipp: Achte auf gute Dämpfung – kleine Home-Trampoline sind ideal Dieses Trampolin-Workout macht dich springend fit

3. Boxen Boxen ist nicht nur ein mentaler Befreiungsschlag, sondern auch einer der intensivsten Fatburner überhaupt. Die Kombination aus schnellen Schlägen, Ausweichbewegungen und Beinarbeit fordert Kondition, Kraft und Koordination.

Kalorienverbrauch: ca. 800 kcal pro Stunde

ca. 800 kcal pro Stunde Vorteil: Kräftigt den gesamten Oberkörper und baut Stress ab

Kräftigt den gesamten Oberkörper und baut Stress ab Tipp: Auch Schattenboxen zu Hause bringt den Kreislauf auf Touren 4. CrossFit CrossFit ist nichts für Zartbesaitete – aber unglaublich effektiv. Das funktionelle Ganzkörpertraining kombiniert Kraft- und Ausdauerelemente mit explosiven Bewegungen. So wird der ganze Körper trainiert – und das richtig intensiv.

Kalorienverbrauch: ca. 780 kcal pro Stunde

Vorteil: Fördert Kraft, Ausdauer und mentale Stärke

Fördert Kraft, Ausdauer und mentale Stärke Tipp: Anfängerinnen sollten mit leichten Gewichten starten 5. Spinning Spinning-Kurse gehören zu den beliebtesten Fatburner-Workouts überhaupt. Das intensive Radfahren zu Musik pusht dein Herz-Kreislauf-System, verbrennt Fett und formt gleichzeitig Beine und Po.

Kalorienverbrauch: ca. 600 kcal pro Stunde

ca. Vorteil: Gruppenmotivation und starker Ausdauerboost

Gruppenmotivation und starker Ausdauerboost Tipp: Die Widerstandseinstellung ist entscheidend für den Trainingseffekt Diese 9 Fitness-Kurse sind echte Kalorien-Killer

Wie du mit der richtigen Sportart dauerhaft Fett verbrennst Die effektivste Sportart ist immer die, die dir wirklich Spaß macht – denn nur so bleibst du langfristig dran. Egal ob du beim Boxen Stress abbauen, beim Spinning alles geben oder beim HIIT an deine Grenzen gehen willst: Regelmäßigkeit ist wichtiger als Perfektion. Kombiniere verschiedene Trainingsformen, um deinen Körper immer wieder zu fordern – und bleib geduldig. Fettverbrennung ist kein Sprint, sondern ein Marathon.