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Fische
Fische-Horoskop heute: 08.08.2026

Fische Tageshoroskop für 08.08.2026

Die zwischen dem 20. Februar und 20. März geborenen Fische gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen im Tierkreis. Als letztes Zeichen im astrologischen Jahr vereinen sie die Weisheit aller vorherigen Sternzeichen in sich. Regiert vom mystischen Neptun und als Wasserzeichen stark mit Emotionen und Intuition verbunden, bewegen sich Fische-Geborene wie selbstverständlich zwischen Realität und Traumwelt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.08.2026
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Fische

Dein Tag im Überblick

Heute sind die Sterne auf deiner Seite, liebe Fische! Bei angenehmen 22 bis 25°C und klarem Himmel ist es die perfekte Gelegenheit, deine Ziele in Angriff zu nehmen. Kein bundesweiter Feiertag, aber das Augsburger Friedensfest wird in Bayern gefeiert.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Klar und angenehm bei 22 bis 25°C. Perfekt, um die neuen Sommeroutfits auszuführen. Hinweis: Das Augsburger Friedensfest wird in Bayern gefeiert.

Body-Balance

Mars schenkt dir heute eine Extraportion Energie, ideal für ein intensives Workout. Danach ist es Zeit für Self-Care: Venus erinnert dich daran, dass auch Entspannung wichtig ist. Gönn dir eine ausgiebige Dusche mit deinem Lieblingsduft.

Love - Work - Life

Mit Venus auf deiner Seite bist du heute ein Magnet für positive Begegnungen. In der Arbeit punktest du mit deinem natürlichen Charme und Klarheit, unterstützt von Merkur. Ein spontanes Team-Meeting könnte frische Ideen bringen. Singles aufgepasst: Eine unerwartete Begegnung könnte Funken sprühen lassen. In einer Beziehung? Nutze die Energie für ein intensives Gespräch über gemeinsame Träume, denn Jupiter inspiriert Optimismus und Wachstum.

Dein Glücks-Booster

Dein Power-Tipp: Starte den Morgen mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt positive Vibes, und diese Praxis öffnet dich für die guten Momente des Tages. Der Mond unterstützt deine Intuition - vertraue deinem Bauchgefühl!

Reise & Adventure

Jupiter weckt heute deine Abenteuerlust! Auch wenn keine große Reise ansteht, ein spontaner Ausflug in ein neues Café bringt frischen Wind. Merkur macht dich neugierig auf Neues, also sag ja zu spontanen Einladungen. Vielleicht entdeckst du heute deinen neuen Lieblingsplatz in der Stadt?

gestern
heute
Horoskope für Fische
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04