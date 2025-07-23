Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
Longevity
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Astrologie
Tageshoroskop
Stier
Stier-Horoskop heute: 08.08.2026

Stier Tageshoroskop für 08.08.2026

Das Erdzeichen Stier, geboren zwischen dem 21. April und 20. Mai, wird von der Venus regiert und steht für Stabilität und Genuss im Leben. Als zweites Zeichen im Tierkreis verkörpert der Stier eine besondere Verbindung zur materiellen Welt und zu allem Schönen im Leben. Stiere sind bekannt für ihre praktische Herangehensweise und ihre Fähigkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.08.2026
Als Favorit speichern
Stier

Dein Tag im Überblick

Bei klaren 22°C im Norden und sonnigen 25°C im Süden, bietet sich ein entspannter Spaziergang an. Der heutige Tag fordert dich auf, den Fokus auf emotionale Balance zu legen, während Venus Harmonie in deine Beziehungen bringt. Da das Friedensfest kein bundesweiter Feiertag ist, bleibt der Tag ruhig und du kannst dich auf deine persönlichen Ziele konzentrieren.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Nord 22°C, Zentral und Süd 25°C, klar. Perfekt, um die neue Sommergarderobe auszuführen. Kein bundesweiter Feiertag, Fokus auf persönliche Projekte!

Body & Soul

Mars gibt dir heute extra Energie für ein intensives Workout. Dein Körper will gefordert werden! Venus erinnert dich daran, dass auch Entspannung wichtig ist - gönn dir eine ausgiebige Dusche mit deinem Lieblingsduft.

Liebe & Erfolg

Heute bringt Venus Harmonie in dein Liebesleben - ideal für ein romantisches Dinner oder ein herzliches Gespräch. Im Job unterstützt Merkur deine Kommunikationsfähigkeiten; du kannst wichtige Gespräche erfolgreich meistern. Nutze die Energie des Mars, um mutig neue Projekte anzugehen. Wenn du Single bist, könnte ein spontanes Treffen überraschend sein. In Beziehungen wird Offenheit belohnt. Jupiter schenkt Vertrauen in berufliche Vorhaben, sodass deine Ideen Gehör finden.

Dein Glücks-Booster

Dein Power-Tipp: Starte den Morgen mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt heute positive Vibes und diese kleine Ritual-Praxis öffnet dich für die guten Momente des Tages. Der Mond unterstützt deine Intuition - vertraue besonders auf dein Bauchgefühl!

Dein Abenteuer-Tag

Jupiter weckt deine Abenteuerlust! Auch wenn keine große Reise ansteht, ein spontaner Ausflug in ein neues Café bringt frischen Wind. Merkur macht dich neugierig auf Neues, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mars gibt dir den Mut, neue Wege zu erkunden. Vielleicht entdeckst du heute deinen neuen Lieblingsort?

gestern
heute
Horoskope für Stier
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04