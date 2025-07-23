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Zwillinge-Horoskop heute: 08.08.2026

Zwillinge Tageshoroskop für 08.08.2026

Zwischen dem 21. Mai und 20. Juni geboren, gehören Zwillinge zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Luftzeichen, regiert vom Planeten Merkur, verkörpern sie Kommunikation, Beweglichkeit und geistige Agilität. Die Zwillinge-Frau besticht durch ihre Vielseitigkeit und ihren sprühenden Intellekt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.08.2026
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Zwillinge

Dein Tag im Überblick

Heute erlebst du die harmonische Verbindung von Venus und Merkur. Mit Temperaturen um die 25°C ist es ideal für einen Spaziergang in der Sonne. Beachte, dass das Friedensfest heute in einigen Regionen gefeiert wird. Nutze die Energie des Tages, um deine Ziele mit Leichtigkeit zu erreichen.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Mit 25°C und Sonnenschein ein perfekter Tag, um die neue Sommermode auszuführen. Das Friedensfest wird regional gefeiert, also informiere dich, ob es in deiner Gegend Veranstaltungen gibt.

Fitness & Wohlbefinden

Mars gibt dir heute die nötige Energie für ein intensives Workout oder eine entspannende Yoga-Session. Dein Körper sehnt sich nach Bewegung, während Venus dich daran erinnert, auch Entspannung zuzulassen. Nach dem Sport tut eine ausgiebige Dusche mit deinem Lieblingsduft besonders gut.

Love - Work - Life

Venus umgibt dich heute mit einer Aura von Charme und Anziehungskraft. In deinem Job kannst du mit deiner authentischen Art punkten, während du im Privaten mühelos neue Kontakte knüpfst. Merkur unterstützt dich in wichtigen Gesprächen und verleiht dir Klarheit. Ob Single oder in einer Beziehung, heute ist der perfekte Tag für tiefgründige Unterhaltungen. Jupiter schenkt dir Zuversicht für berufliche Projekte – deine Ideen werden gehört.

Happy Vibes

Dein Power-Tipp: Beginne den Tag mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt heute positive Vibes und diese Praxis öffnet dich für die guten Momente des Tages. Vertraue auf dein Bauchgefühl, denn der Mond unterstützt deine Intuition.

Explore & Discover

Jupiter weckt deine Abenteuerlust! Auch wenn keine große Reise geplant ist, kann ein spontaner Ausflug zu einem neuen Café oder einem unbekannten Ort in deiner Stadt frischen Wind bringen. Merkur macht dich neugierig auf Neues, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mars gibt dir den Mut, neue Wege zu erkunden und vielleicht deinen neuen Lieblingsort zu entdecken.

gestern
heute
Horoskope für Zwillinge
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04