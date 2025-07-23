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Astrologie
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Steinbock
Steinbock-Horoskop heute: 08.08.2026

Steinbock Tageshoroskop für 08.08.2026

Der Steinbock, geboren zwischen dem 22. Dezember und 20. Januar, wird vom strengen Saturn regiert und gehört zu den Erdzeichen. Als eines der zielstrebigsten Sternzeichen steht der Steinbock für Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein und einen ausgeprägten Erfolgswillen.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.08.2026
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Steinbock

Dein Tag im Überblick

Heute begleitet dich Venus und hilft dir, in allen Bereichen zu strahlen. Bei klaren 22-25°C ist es das perfekte Wetter, um frische Energie zu tanken und deine Ziele zu fokussieren. Kein bundesweiter Feiertag bedeutet: volle Konzentration auf deine persönlichen Erfolge.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Klar und sonnig bei 22-25°C. Perfekt für einen Spaziergang im neuen Sommeroutfit. Kein bundesweiter Feiertag.

Body & Soul

Mars gibt dir heute die Energie für ein intensives Workout, während Venus dich daran erinnert, auch Entspannung zu genießen. Ein entspannendes Bad mit Lavendel kann Wunder wirken, um Körper und Geist in Einklang zu bringen.

Liebe trifft Karriere

Venus lässt dich heute besonders charmant wirken, ideal für Bewerbungen oder wichtige Meetings. Dank Merkur fällt es dir leicht, klar zu kommunizieren und neue Kontakte zu knüpfen. Nutze die Harmonie, um sowohl privat als auch beruflich Brücken zu bauen. Ein spontanes Coffee-Date könnte unerwartete Freuden bringen. Im Job gibt dir Saturn die nötige Disziplin, um Projekte erfolgreich abzuschließen und mit Struktur zu glänzen.

Dein Glücks-Booster

Dein Power-Tipp: Beginne den Tag mit einer Dankbarkeitsliste. Jupiter verstärkt deine positiven Vibes, und diese Praxis öffnet dir den Weg für glückliche Momente. Der Mond unterstützt deine Intuition - vertraue auf dein Bauchgefühl!

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt deine Lust auf kleine Abenteuer. Auch wenn keine große Reise ansteht, ein Ausflug in ein neues Café oder eine Erkundung deiner Umgebung kann heute besonders bereichernd sein. Merkur fördert deine Neugier, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mars hilft dir, abseits der gewohnten Wege neue Lieblingsorte zu entdecken.

gestern
heute
Horoskope für Steinbock
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04