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Astrologie
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Skorpion
Skorpion-Horoskop heute: 08.08.2026

Skorpion Tageshoroskop für 08.08.2026

Geboren zwischen dem 24. Oktober und 22. November stehen Skorpione unter dem Einfluss der Planeten Mars und Pluto. Als Wasserzeichen verkörpern sie eine besonders intensive und geheimnisvolle Energie im Tierkreis. Kaum ein anderes Sternzeichen ist von so vielen Mythen umgeben und gleichzeitig so häufig missverstanden wie der Skorpion.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.08.2026
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Skorpion

Dein Tag im Überblick

Heute bringt der Tag mit klaren 25 °C ideales Wetter für Outdoor-Aktivitäten. Der Feiertag Friedensfest betrifft einige Regionen, also genieße die Ruhe und fokussiere dich auf deine persönlichen Ziele. Venus schenkt dir den Glanz, den du für einen produktiven Tag brauchst.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Mit klaren 25 °C ist heute perfektes Wetter für einen Spaziergang oder eine kleine Fahrradtour. Kein bundesweiter Feiertag, aber einige Regionen feiern das Friedensfest, was dir einen ruhigen Tag bescheren könnte.

Body & Soul

Mars schenkt dir heute Energie für ein intensives Workout. Achte darauf, deine Kraft sinnvoll einzusetzen und gönne deinem Körper danach eine entspannende Pause. Der Einfluss der Planeten erinnert daran, dass Balance zwischen Aktivität und Ruhe wichtig ist.

Beziehung & Job

Venus strahlt heute besonders für dich, Skorpion! In der Liebe lockt ihr harmonischer Einfluss zu mehr Nähe und Verständnis. Beruflich hilft dir Merkur, deine Gedanken klar zu formulieren und wichtige Gespräche souverän zu meistern. Deine natürliche Intuition lässt dich erkennen, wo du neue Verbindungen knüpfen kannst. Nutze die Gelegenheit für kreative Projekte, denn Jupiter fördert deinen Optimismus in der Karriere.

Dein Glücks-Booster

Dein Power-Tipp: Starte den Tag mit einer Dankbarkeitsübung. Jupiter verstärkt dein positives Mindset und öffnet dir Türen für neue Möglichkeiten. Der Mond unterstützt deine Intuition, also vertraue deiner inneren Stimme bei Entscheidungen.

Dein Abenteuer-Tag

Ein spontaner Ausflug könnte heute Wunder wirken. Merkur inspiriert dich, neue Orte in deiner Umgebung zu entdecken. Mars gibt dir den Mut, ausgetretene Pfade zu verlassen. Vielleicht findest du dein neues Lieblingscafé oder einen inspirierenden Ort für kreative Gedanken.

gestern
heute
Horoskope für Skorpion
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04