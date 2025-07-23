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Astrologie
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Jungfrau
Jungfrau-Horoskop heute: 08.08.2026

Jungfrau Tageshoroskop für 08.08.2026

Die zwischen dem 24. August und 23. September geborenen Jungfrauen gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Erdzeichen, das vom Planeten Merkur regiert wird, vereint die Jungfrau Bodenständigkeit mit scharfem Intellekt. Dieses Sternzeichen steht für Präzision, analytisches Denken und eine praktische Herangehensweise ans Leben.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.08.2026
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Jungfrau

Dein Tag im Überblick

Heute erwartet dich ein klarer Himmel mit Temperaturen um die 22 bis 25 °C in ganz Deutschland. Perfekt für einen Spaziergang. Auch wenn das Friedensfest kein bundesweiter Feiertag ist, kann es in einigen Regionen gefeiert werden.

Wetter & Stimmung

Das Wetter heute: Bei klarem Himmel und angenehmen Temperaturen ist es ideal für einen Ausflug. Das Friedensfest könnte in einigen Regionen ein Thema sein.

Dein Wohlfühl-Update

Mars pusht deine Energie - perfekt für ein intensives Workout. Dein Körper will gefordert werden. Venus erinnert dich daran, dass auch Entspannung wichtig ist - gönn dir nach dem Sport eine lange Dusche mit deinem Lieblingsduft.

Dein Love-Career-Mix

Venus macht dich heute zum Charme-Magneten. Nutze das in deinem Job, um mit deiner authentischen Art zu punkten. Privat knüpfst du mit Leichtigkeit neue Kontakte. Merkur unterstützt dich bei wichtigen Gesprächen, also trau dich, deine Meinung klar zu vertreten. Single? Eine Begegnung könnte dich überraschen. In einer Beziehung? Zeit für ein offenes Herz-zu-Herz-Gespräch. Jupiter bringt Zuversicht in berufliche Projekte - deine Ideen finden heute Gehör.

Chancen-Check

Dein Power-Tipp: Starte den Morgen mit drei Dingen, für die du dankbar bist. Jupiter verstärkt positive Vibes, und diese Praxis öffnet dich für die guten Momente des Tages. Der Mond unterstützt deine Intuition - vertraue auf dein Bauchgefühl!

Dein Abenteuer-Tag

Jupiter weckt deine Abenteuerlust! Auch wenn keine große Reise ansteht - ein spontaner Ausflug in ein neues Café bringt frischen Wind. Merkur macht dich neugierig, also sag ja zu spontanen Einladungen. Mars gibt dir den Mut, ausgetretene Pfade zu verlassen. Entdecke heute deinen neuen Lieblingsort!

gestern
heute
Horoskope für Jungfrau
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04