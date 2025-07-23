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Waage-Horoskop heute: 08. August 2026

Waage Tageshoroskop für 08.08.2026

Geboren zwischen dem 24. September und 23. Oktober stehen Waage-Geborene unter dem Einfluss der Venus, der Göttin der Liebe und Schönheit. Als Luftzeichen und siebtes Tierkreiszeichen verkörpert die Waage wie keine andere das Streben nach Balance und Harmonie. Waage-Frauen zeichnen sich durch ihre natürliche Eleganz und ihren ausgeprägten Sinn für Ästhetik aus.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.08.2026
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Waage

Dein Tag im Überblick

Heute bringt Venus Harmonie in dein Leben, liebe Waage. Bei klaren 25 °C im Süden ist es ideal für einen Spaziergang oder ein Outdoor-Workout. Kein bundesweiter Feiertag, daher konzentriere dich auf deine Projekte. Lass dich von der Abenteuerlust des Tages inspirieren.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Klar und sonnig bei 25 °C im Süden, ideal für ein leichtes Sommer-Outfit. Kein bundesweiter Feiertag heute.

Body & Soul

Mars gibt dir heute den nötigen Antrieb für ein intensives Workout. Dein Körper sehnt sich nach Bewegung, aber auch nach Erholung. Venus erinnert dich daran, dass Self-Care wichtig ist, also gönne dir nach dem Sport eine entspannende Dusche mit deinem Lieblingsduft.

Liebe trifft Karriere

Venus schenkt dir heute eine Extraportion Charme, was perfekt für Networking und Beziehungen ist. Nutze diese Energie, um neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu vertiefen. Merkur sorgt dafür, dass deine Kommunikation klar und überzeugend ist, sei es im Meeting oder beim Abendessen mit Freunden. Im Job kommst du mit kreativen Ideen weiter, während in der Liebe ein ehrliches Gespräch wahre Wunder bewirken kann. Jupiter fördert dein Selbstvertrauen, sodass du mutige Schritte in beiden Bereichen gehen kannst.

Fortune & Flow

Dein Daily Booster: Beginne den Tag mit einem Dankbarkeitsritual. Jupiter verstärkt heute positive Energien, und ein kleiner Moment der Dankbarkeit kann Wunder wirken. Lass dich von deiner Intuition leiten, denn der Mond unterstützt deine innere Weisheit.

Reise & Adventure

Jupiter weckt deine Abenteuerlust und lädt dich ein, Neues zu entdecken. Auch wenn es nur ein spontaner Ausflug in ein unbekanntes Café ist, kannst du frischen Wind in deinen Tag bringen. Merkur macht dich offen für spontane Einladungen, während Mars dir den Mut gibt, ausgetretene Pfade zu verlassen. Vielleicht findest du heute deinen neuen Lieblingsort.

gestern
heute
Horoskope für Waage
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04