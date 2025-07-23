Deine Woche im Überblick

Liebe Stier, diese Woche bringt dir Venus eine Extraportion Ausstrahlung – ideal für wichtige Meetings und Dates. Nimm dir Zeit, um die milden Herbsttage zwischen 10-15°C zu genießen, vielleicht bei einem Spaziergang im Park. Mittwoch und Donnerstag sind deine Glückstage, dank Merkur, der deine Kommunikationsfähigkeit stärkt. Mars verleiht dir die Energie, um all deine Pläne in die Tat umzusetzen.

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Die milden Herbsttemperaturen zwischen 10-15°C laden zu stilvollen Spaziergängen ein. Perfekt, um deine neue Übergangsjacke auszuführen.

Unterwegs

Jupiter weckt deine Abenteuerlust! Auch wenn keine große Reise ansteht, ein spontaner Ausflug oder ein neues Restaurant bringt frischen Wind. Merkur macht dich neugierig, also sag Ja zu spontanen Einladungen. Mars gibt dir den Mut, auch mal ohne Plan loszuziehen.

Body & Mind

Mars schenkt dir diese Woche die Energie für intensive Workouts, also ab ins Fitnessstudio! Gleichzeitig erinnert dich Venus daran, dir auch Entspannung zu gönnen, zum Beispiel bei einer Massage. Der Mond verstärkt deine Emotionen, also achte gut auf deine Bedürfnisse und nimm dir Zeit für Self-Care.

Herz & Karriere

Diese Woche strahlst du, liebe Stier, denn Venus verleiht dir eine unwiderstehliche Ausstrahlung. Ob in einer Beziehung oder als Single, du wirst merken, dass du Menschen leicht für dich gewinnen kannst. Singles sollten besonders am Mittwoch auf spannende Begegnungen achten, dank Merkurs Unterstützung in der Kommunikation. Im Job gibt dir Mars die nötige Durchsetzungskraft, um deine Ideen erfolgreich zu präsentieren. Deine sorgfältige Vorbereitung wird von Vorgesetzten geschätzt, und Saturn sorgt dafür, dass du strukturiert und fokussiert bleiben kannst. Nutze diese Woche, um beruflich durchzustarten.

Lucky Moments

Beginne den Tag mit einer Dankbarkeitsroutine, denn Jupiter verstärkt diese Woche deine positiven Vibes und öffnet dich für schöne Momente. Der Mond unterstützt deine Intuition, also vertraue auf dein Bauchgefühl bei Entscheidungen!

Weekday-Sneak-Peek