Deine Woche im Überblick

In dieser Woche, lieber Krebs, bringt Venus dir Harmonie und Klarheit. Die Temperaturen zwischen 10-15°C ermutigen zu gemütlichen Spaziergängen. Der Vollmond am Wochenende verstärkt deine Intuition, ideal für persönliche Reflektionen. Mars verleiht dir die nötige Energie, um deine Pläne in die Tat umzusetzen.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Die Temperaturen zwischen 10-15°C laden zu stilvollen Übergangsjacken und gemütlichen Aktivitäten ein. Kein bundesweiter Feiertag, also plane deine Unternehmungen lokal.

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt deine Abenteuerlust! Ein spontaner Trip oder ein neues Restaurant könnte frischen Wind bringen. Merkur fördert deine Neugier auf Neues, also sag ja zu Einladungen. Mars gibt dir den Mut, auch mal ohne Plan loszuziehen und die Welt zu erkunden.

Dein Wohlfühl-Update

Mars schenkt dir diese Woche extra Energie, perfekt für ein intensives Workout, das deinen Körper fordert. Venus erinnert dich daran, dir auch Pausen zu gönnen, vielleicht bei einer entspannenden Massage. Der Mond verstärkt deine Emotionen, also achte auf deine innere Balance.

Beziehung & Erfolg

Venus lässt dich diese Woche strahlen und bringt Harmonie in dein Liebesleben. Singles könnten auf eine interessante Begegnung hoffen, während Paare ihre Verbindung durch tiefere Gespräche stärken können. Merkur sorgt für klare Kommunikation, besonders in der Mitte der Woche. Im Job unterstützt Mars deine Durchsetzungskraft, ideal für wichtige Projekte. Jupiter öffnet Türen zu neuen Möglichkeiten, nutze diese Chancen weise. Achte darauf, dass du bei Entscheidungen gut informiert bist, denn Saturn hilft dir, fokussiert zu bleiben.

Glücksmomente

Starte jeden Tag mit einer Dankbarkeitsroutine. Jupiter verstärkt diese Woche positive Vibes und öffnet dich für schöne Momente. Der Mond unterstützt deine Intuition, also vertraue deinem Bauchgefühl bei wichtigen Entscheidungen.

Weekday-Sneak-Peek