Deine Woche im Überblick

Diese Woche, liebe Zwillinge, bringt Venus dir eine harmonische Ausstrahlung, ideal für zwischenmenschliche Begegnungen. Montag und Dienstag sind perfekt, um neue Ideen zu entwickeln, während das Wetter im Norden mit 12 °C und Wolken einlädt, drinnen kreativ zu sein. Jupiter inspiriert dich zur Optimierung deiner Pläne. Halte dich bereit, spontane Chancen zu ergreifen!

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Die Temperaturen im Norden schwanken zwischen 9-12 °C, im Süden gibt es sogar Schnee mit 3 °C. Zeit für deine kuschelige Übergangsjacke! Keine bundesweiten Feiertage, aber in einigen Regionen kann es Überraschungen geben.

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt deine Neugier auf neue Erlebnisse. Auch wenn keine große Reise ansteht, ist ein spontaner Trip in das Umland eine gute Idee. Merkur sorgt dafür, dass du offen für neue Perspektiven bist. Lass dich von kleinen Abenteuern inspirieren, die deinen Alltag bereichern. Mars gibt dir den Mut, auch mal neue Wege zu gehen.

Dein Wohlfühl-Update

Mars schenkt dir diese Woche den Antrieb für intensivere Workouts. Nutze diese Energie für deine Fitnessziele. Gleichzeitig erinnert Venus daran, auch Erholung in deinen Alltag zu integrieren, wie entspannende Yoga-Sessions oder ein Schaumbad am Abend. Der Mond verstärkt deine Intuition – achte auf deine innere Stimme.

Herz & Karriere

Amor hat diese Woche Überraschungen für dich parat! Venus lässt Singles strahlen und zieht spannende Bekanntschaften an – besonders Montag, wenn Merkur deine Worte mit Charme füllt. In Beziehungen sorgt Jupiter für frischen Wind und neue gemeinsame Abenteuer. Im Job glänzt du durch innovative Ideen. Mars verleiht dir die Energie, um Projekte mit Elan anzugehen. Saturn unterstützt dich dabei, strukturiert zu bleiben und langfristige Ziele zu verfolgen.

Glücksmomente

Starte den Tag mit einem positiven Ritual – Jupiter verstärkt deine guten Vibes und öffnet Türen zu neuen Möglichkeiten. Der Mond unterstützt dich, auf dein Bauchgefühl zu hören, besonders wenn es um spontane Entscheidungen geht.

Weekday-Sneak-Peek