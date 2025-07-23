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Zwillinge
Zwillinge-Horoskop diese Woche: 19.–25. Oktober 2026

Zwillinge Wochenhoroskop für 19.–25. Oktober 2026 (KW 43)

Zwischen dem 21. Mai und 20. Juni geboren, gehören Zwillinge zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Luftzeichen, regiert vom Planeten Merkur, verkörpern sie Kommunikation, Beweglichkeit und geistige Agilität. Die Zwillinge-Frau besticht durch ihre Vielseitigkeit und ihren sprühenden Intellekt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.10.2026
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Zwillinge

Deine Woche im Überblick

Diese Woche, liebe Zwillinge, bringt Venus dir eine harmonische Ausstrahlung, ideal für zwischenmenschliche Begegnungen. Montag und Dienstag sind perfekt, um neue Ideen zu entwickeln, während das Wetter im Norden mit 12 °C und Wolken einlädt, drinnen kreativ zu sein. Jupiter inspiriert dich zur Optimierung deiner Pläne. Halte dich bereit, spontane Chancen zu ergreifen!

Wetter & Stimmung

Wetteraussichten: Die Temperaturen im Norden schwanken zwischen 9-12 °C, im Süden gibt es sogar Schnee mit 3 °C. Zeit für deine kuschelige Übergangsjacke! Keine bundesweiten Feiertage, aber in einigen Regionen kann es Überraschungen geben.

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt deine Neugier auf neue Erlebnisse. Auch wenn keine große Reise ansteht, ist ein spontaner Trip in das Umland eine gute Idee. Merkur sorgt dafür, dass du offen für neue Perspektiven bist. Lass dich von kleinen Abenteuern inspirieren, die deinen Alltag bereichern. Mars gibt dir den Mut, auch mal neue Wege zu gehen.

Dein Wohlfühl-Update

Mars schenkt dir diese Woche den Antrieb für intensivere Workouts. Nutze diese Energie für deine Fitnessziele. Gleichzeitig erinnert Venus daran, auch Erholung in deinen Alltag zu integrieren, wie entspannende Yoga-Sessions oder ein Schaumbad am Abend. Der Mond verstärkt deine Intuition – achte auf deine innere Stimme.

Herz & Karriere

Amor hat diese Woche Überraschungen für dich parat! Venus lässt Singles strahlen und zieht spannende Bekanntschaften an – besonders Montag, wenn Merkur deine Worte mit Charme füllt. In Beziehungen sorgt Jupiter für frischen Wind und neue gemeinsame Abenteuer. Im Job glänzt du durch innovative Ideen. Mars verleiht dir die Energie, um Projekte mit Elan anzugehen. Saturn unterstützt dich dabei, strukturiert zu bleiben und langfristige Ziele zu verfolgen.

Glücksmomente

Starte den Tag mit einem positiven Ritual – Jupiter verstärkt deine guten Vibes und öffnet Türen zu neuen Möglichkeiten. Der Mond unterstützt dich, auf dein Bauchgefühl zu hören, besonders wenn es um spontane Entscheidungen geht.

Weekday-Sneak-Peek

  • Montag - Dienstag: Venus sorgt für harmonische Gespräche – ideal für Klärungen und Meetings.
  • Mittwoch - Donnerstag: Mars gibt Power für sportliche Herausforderungen und Merkur schärft deine Kommunikation.
  • Freitag - Sonntag: Jupiter lädt zu spontanen Abenteuern ein – ideal für Entdeckungen.
Horoskope für Zwillinge
Wochenhoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04