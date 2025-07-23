Deine Woche im Überblick

Diese Woche, liebe Steinbock, bringt Venus neue Harmonie in dein Leben, perfekt für entspannte Treffen mit Freunden. Die Temperaturen von 12 bis 15°C laden zu herbstlichen Spaziergängen ein. Besonders Montag und Dienstag bieten dir, dank Mars, die Energie, um wichtige Projekte voranzutreiben. Nutze die wärmenden Sonnenstrahlen, um draußen aktiv zu sein.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Die milden Temperaturen sind ideal, um deine neue Herbstgarderobe auszuführen. Nutze die regenfreien Tage für Outdoor-Aktivitäten.

Deine Entdeckungen

Jupiter weckt deine Abenteuerlust! Auch wenn keine große Reise ansteht, können spontane Ausflüge oder das Ausprobieren neuer Aktivitäten frischen Wind bringen. Merkur macht dich neugierig auf Neues, also sag ja zu spontanen Einladungen.

Dein Wohlfühl-Update

Mars schenkt dir diese Woche Energie für intensive Workouts. Dein Körper ist bereit, gefordert zu werden. Gleichzeitig erinnert dich Venus daran, auch Entspannung einzuplanen, vielleicht mit einer wohltuenden Massage am Wochenende.

Dein Love-Business-Mix

In der Liebe stehst du im Rampenlicht! Dank Venus strahlst du besonders stark und ziehst faszinierende Begegnungen an. Singles sollten sich nicht scheuen, neue Kontakte zu knüpfen, während Paare von schöner Harmonie profitieren können. Im Job bemerkt man deine Bemühungen – Mars verleiht dir die nötige Durchsetzungsstärke, um deine Ideen zu präsentieren. Nutze diese Woche, um sichtbare Erfolge zu erzielen, denn Saturn unterstützt dich, strukturiert zu bleiben.

Glück & Chancen

Starte jeden Morgen mit einer kleinen Dankbarkeitsroutine – Jupiter verstärkt diese Woche positive Vibes. Der Mond unterstützt deine Intuition besonders stark, vertraue auf dein Bauchgefühl bei Entscheidungen.

Weekday-Sneak-Peek