Was passiert, wenn ich eine Woche lang nicht trainiere?​

Eine stressige Arbeitswoche, ein Urlaub oder einfach das Bedürfnis nach Erholung – plötzlich hast du seit Tagen nicht trainiert. Schnell entsteht das Gefühl, die hart erarbeiteten Fortschritte könnten direkt wieder verloren gehen. Doch eine Woche Trainingspause wirft dich normalerweise nicht zurück. Im Gegenteil: Nach intensiven Trainingsphasen kann sie deinem Körper sogar guttun.

Was in deinem Körper während einer Trainingspause passiert Wie dein Körper auf die Pause reagiert, hängt von mehreren Faktoren ab: deinem Trainingszustand, der bisherigen Trainingshäufigkeit und davon, ob du dich weiterhin im Alltag bewegst oder nahezu vollständig inaktiv bist. Auch Schlaf, Ernährung, Stress und der Grund für die Pause spielen eine Rolle.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einem tatsächlichen Verlust an Muskelgewebe und kurzfristigen Veränderungen. Schon nach wenigen Tagen kann sich deine Muskulatur weniger prall anfühlen, weil die Glykogenspeicher nicht mehr so gut gefüllt sind. Mit dem gespeicherten Kohlenhydrat wird auch Wasser eingelagert. Trainierst du vorübergehend nicht, kann dieses Volumen abnehmen – deine Muskeln sind deshalb aber nicht gleich verschwunden.

Muskelabbau nach 7 Tagen? Das passiert mit Kraft und Muskelmasse Die beruhigende Nachricht zuerst: Nach einer Woche ohne Krafttraining ist bei gesunden, regelmäßig aktiven Menschen normalerweise kein bedeutender Muskelabbau zu erwarten. Forschung zu Trainingsunterbrechungen zeigt, dass sich körperliche Anpassungen unterschiedlich schnell zurückbilden. Ein deutlicher Verlust an Muskelmasse ist nach wenigen trainingsfreien Tagen in der Regel nicht zu erwarten. Eine weitere Studie zu den Auswirkungen längerer Trainingspausen stellte zwar Veränderungen der Kraftleistung fest, diese lassen sich jedoch nicht auf eine Pause von nur sieben Tagen übertragen. Der Verlust von Muskelmasse braucht also in der Regel mehr Zeit als wenige trainingsfreie Tage.

Auch deine Kraft verschwindet nicht innerhalb einer Woche. Manche Übungen können sich beim Wiedereinstieg trotzdem ungewohnt schwer anfühlen. Das liegt häufig an fehlender Bewegungspraxis, einem veränderten Körpergefühl oder daran, dass das Nervensystem den Bewegungsablauf erst wieder präzise koordinieren muss. Dein persönlicher Eindruck kann sich außerdem von den messbaren Veränderungen unterscheiden:

Die Muskeln wirken durch weniger gespeichertes Glykogen etwas flacher.

Der gewohnte Trainingseffekt, der sogenannte Pump, fehlt.

Komplexe Übungen fühlen sich zunächst weniger eingespielt an.

Nach einer Erkrankung können Müdigkeit und eine geringere Belastbarkeit hinzukommen. Das alles bedeutet nicht automatisch, dass du Muskelmasse verloren hast.

Konditionsverlust: Die Ausdauer reagiert etwas schneller Dein Herz-Kreislauf-System kann auf eine vollständige Trainingspause früher reagieren als die Muskulatur. Die Übersichtsarbeit beschreibt unter anderem, dass bei einer unzureichenden Trainingsbelastung unter anderem das Blutplasmavolumen und die Ausdauerleistung zurückgehen können. Erste messbare Veränderungen sind je nach Trainingszustand bereits innerhalb kurzer Zeit möglich.

Nach einer Woche sind die Einbußen für die meisten Freizeitsportlerinnen jedoch gering. Der erste Lauf oder die erste intensive Ausdauereinheit kann sich trotzdem anstrengender anfühlen: Der Puls steigt eventuell schneller, die Beine wirken schwer und das gewohnte Tempo kostet mehr Kraft. Das kann neben der Pause auch an Schlaf, Hitze, Stress oder einer vorherigen Erkrankung liegen.

Je besser deine Ausdauer vorher entwickelt war und je länger du bereits trainierst, desto größer ist normalerweise die Grundlage, auf die du nach der Pause zurückgreifen kannst. Eine einzelne trainingsfreie Woche macht aus einer trainierten Läuferin also keine Anfängerin.

Ab wann eine Trainingspause die Leistung stärker beeinflusst Eine feste Grenze, ab der deine Fitness plötzlich nachlässt, gibt es nicht. Die körperlichen Anpassungen verlaufen schrittweise und unterscheiden sich von Person zu Person. Als grobe Orientierung gilt:

Auch eine Untersuchung von Mikel Izquierdo und seinem Forschungsteam zeigt, dass Trainingspausen Kraftleistung und hormonelle Reaktionen beeinflussen können. Dabei kommt es jedoch entscheidend auf die Dauer der Unterbrechung und den Trainingszustand an. Die Ergebnisse längerer Pausen lassen sich deshalb nicht einfach auf sieben trainingsfreie Tage übertragen.

Zudem macht es einen Unterschied, ob du komplett auf Bewegung verzichtest oder weiterhin spazieren gehst, Rad fährst und deinen Alltag aktiv gestaltest. Schon ein reduziertes Training kann bestimmte Anpassungen länger erhalten.

Trainingspause als Erholung: Wann sie dir sogar guttut Training setzt den Reiz, aber die Anpassung findet in der Erholung statt. Wenn du über Wochen intensiv trainierst, kann eine Pause körperliche und mentale Müdigkeit reduzieren. Muskeln, Sehnen und Gelenke bekommen Zeit zur Regeneration, während du Abstand vom festen Trainingsplan gewinnst. Eine kurze Pause kann besonders sinnvoll sein, wenn du mehrere dieser Anzeichen bemerkst:

Deine Leistung sinkt trotz regelmäßigem Training.

Du fühlst dich dauerhaft erschöpft oder unmotiviert.

Muskeln und Gelenke schmerzen ungewöhnlich lange.

Dein Schlaf verschlechtert sich.

Dein Ruhepuls ist über mehrere Tage erhöht.

Du bist gereizter oder fühlst dich mental ausgelaugt. Eine pauschale Regel, nach der jede Frau alle sechs bis acht Wochen vollständig pausieren muss, gibt es allerdings nicht. Häufig reicht eine Entlastungswoche, in der du das Trainingsgewicht, die Satzzahl oder die Intensität reduzierst. Ob du ganz pausierst oder nur weniger trainierst, hängt von deiner Belastung und deinem Erholungsbedarf ab.

Infobox: Pause oder Entlastungswoche? Bei einer vollständigen Trainingspause setzt du mit deinen geplanten Einheiten aus und bewegst dich nur locker im Alltag. In einer Entlastungswoche trainierst du weiter, reduzierst aber beispielsweise Gewichte, Wiederholungen oder Trainingsdauer. Eine solche Woche kann sinnvoll sein, wenn du Bewegung beibehalten möchtest, dein Körper aber Erholung von hoher Intensität braucht.

So bleibst du während der Pause in Bewegung Du musst eine Trainingspause nicht mit absoluter Inaktivität gleichsetzen. Wenn du gesund bist und lediglich vom strukturierten Sport pausierst, können Spaziergänge, entspanntes Radfahren oder leichte Mobilitätsübungen den Kreislauf in Schwung halten. Diese lockere Bewegung sollte sich erholsam anfühlen und nicht heimlich zur nächsten harten Trainingseinheit werden.

Pausierst du wegen einer Erkrankung oder Verletzung, gelten andere Regeln. Dann solltest du dich an ärztliche oder physiotherapeutische Empfehlungen halten. Besonders bei Fieber, Brustschmerzen, Atemproblemen oder ausgeprägter Erschöpfung ist Training tabu.

Zurück ins Training: So gelingt der Wiedereinstieg Nach einer Woche Pause musst du normalerweise keinen aufwendigen Aufbauplan absolvieren. Trotzdem ist es sinnvoll, die erste Einheit nicht als Leistungstest zu betrachten. Dein Körper braucht möglicherweise ein Training, um sich wieder an Bewegungsabläufe und Belastung zu gewöhnen. So kannst du starten:

Verwende zunächst etwa 80 bis 90 Prozent deiner üblichen Trainingslast oder reduziere die Satzzahl.

Lass bei den ersten Einheiten einige Wiederholungen als Reserve.

Trainiere technisch sauber und verzichte auf persönliche Bestleistungen.

Starte beim Ausdauertraining etwas langsamer oder kürzer als gewohnt.

Plane ausreichend Schlaf und Erholung zwischen den ersten Einheiten ein. Fühlt sich die Belastung gut an und treten keine Beschwerden auf, kannst du meist innerhalb weniger Einheiten zu deinem gewohnten Umfang zurückkehren. Nach Krankheit, Verletzung oder einer mehrwöchigen Pause sollte der Aufbau dagegen langsamer erfolgen.

Das Muskelgedächtnis erleichtert die Rückkehr Selbst wenn eine längere Pause zu messbaren Verlusten führt, beginnst du nicht wieder bei null. Dein Körper hat bereits gelernt, bestimmte Bewegungen auszuführen und auf Trainingsreize zu reagieren. Dieses sogenannte Muskelgedächtnis (Muscle Memory) umfasst sowohl neuromuskuläre Abläufe als auch Anpassungen innerhalb der Muskulatur.

Dadurch können Kraft und Muskelmasse nach einer Unterbrechung häufig schneller zurückkehren, als sie beim ersten Aufbau entstanden sind. Wie lange das dauert, lässt sich jedoch nicht pauschal vorhersagen. Eine zweiwöchige Urlaubspause ist etwas anderes als mehrere Monate ohne Training nach einer Verletzung.

Ernährung während der Trainingspause: Darauf kommt es an Auch ohne Training braucht dein Körper Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette und Mikronährstoffe. Du musst deine Ernährung für eine einzelne Pausenwoche normalerweise nicht drastisch verändern. Achte weiterhin auf regelmäßige, ausgewogene Mahlzeiten und eine ausreichende Eiweißzufuhr, um den Erhalt der Muskulatur zu unterstützen. Möglicherweise verbrauchst du ohne Training etwas weniger Energie. Das bedeutet jedoch nicht, dass du sofort stark weniger essen musst. Orientiere dich an deinem Hunger- und Sättigungsgefühl. Besonders während einer Regenerationsphase können zu wenig Energie, schlechter Schlaf und hoher Stress die Erholung eher behindern.

FAQ: Häufige Fragen zur Trainingspause Muss ich nach einer Woche Pause mit Muskelkater rechnen? Das ist möglich, besonders wenn du direkt mit deinem normalen Volumen oder neuen Übungen einsteigst. Reduziere in der ersten Einheit Belastung oder Satzzahl, um starken Muskelkater zu vermeiden. Verändert eine Woche ohne Sport mein Körpergewicht? Kurzfristige Schwankungen sind möglich. Weniger gespeichertes Glykogen kann das Gewicht senken, während Urlaub, salzreiches Essen oder der Zyklus zu mehr Wassereinlagerungen führen können. Das ist nicht automatisch ein Verlust oder eine Zunahme von Körperfett. Sollte ich im Urlaub trainieren? Nur wenn du Lust darauf hast. Eine Woche ohne strukturiertes Training kostet dich normalerweise keine nennenswerten Fortschritte. Spaziergänge, Schwimmen oder Radtouren können Bewegung bieten, ohne dass du deinen üblichen Plan fortsetzen musst. Kann ich nach einer Erkältung direkt wieder voll einsteigen? Nein, wenn noch Symptome bestehen oder du dich nicht vollständig erholt fühlst. Nach Fieber, starken Infekten oder Beschwerden im Brustbereich solltest du vor dem Wiedereinstieg ärztlichen Rat einholen. Wie oft sollte ich eine Trainingspause einlegen? Dafür gibt es keinen festen Zeitplan. Pausen oder Entlastungswochen sollten zu Trainingsintensität, Alltag und Regeneration passen. Anhaltende Müdigkeit, sinkende Leistung und wiederkehrende Schmerzen sind Hinweise, die Belastung zu reduzieren. Verliere ich durch eine Woche Pause meine Trainingsroutine? Körperlich nicht, aber die Gewohnheit kann sich kurzfristig verändern. Lege am besten schon während der Pause fest, wann deine erste Einheit stattfindet, und starte mit einem realistischen, unkomplizierten Training. Sollte ich in einer Trainingspause weiterhin Kreatin nehmen? Wenn du Kreatin regelmäßig verwendest und gut verträgst, musst du es wegen einer einwöchigen Pause normalerweise nicht absetzen. Bei gesundheitlichen Fragen oder bestehenden Erkrankungen solltest du die Einnahme medizinisch abklären.