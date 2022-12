4-Wochen-Trainingsplan

Dein Training für jeden Tag

abwechslungsreicher Trainingsplan



jedes Workout nur 20 Minuten



rundum fit in 4 Wochen



kein Equipment nötig



21 Übungen in Bild und Video



25-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar

Die beste Nachricht vorweg: Für alle Workouts in diesem Plan brauchst du dir nur 20 Minuten pro Tag zu blocken. Trainierst du jeden Tag, genügt nämlich schon dieses tägliche Pensum, um sichtbare Resultate zu erzielen (vorausgesetzt die Intensität stimmt). Klingt machbar, oder?



Konkret kannst du dich, wenn du den Plan auch konsequent durchziehst, auf mehr Definition am ganzen Körper sowie auf mehr Kraft und Ausdauer freuen. Darüber hinaus wirst du durch die tägliche Dosis intensiver Bewegung auch mental frischer und leistungsfähiger. Unser Tipp: Absolviere die Einheiten direkt morgens (noch vor dem Frühstück), um mit voller Energie in den Tag zu starten und in jedem Fall sicherzustellen, dass du dein Training nicht ausfallen lässt.

Im Detail beanspruchen die abwechslungsreichen Workouts deinen gesamten Körper. Der Wechsel zwischen Ober- und Unterkörper-Belastung sowie bewusste kurze Satzpausen pushen zudem deine Fettverbrennung. Bei der Auswahl der Bewegungen haben wir bewusst darauf geachtet, auch deine Beweglichkeit nicht zu kurz kommen zu lassen. Du profitierst also auf ganzer Linie. Was du zur Umsetzung brauchst? Lediglich dein eigenes Körpergewicht und natürlich deine Motivation. Beides hast du jedoch, da sind wir uns sicher, immer im Gepäck.

Knackige Ganzkörper-Sessions mit dem eigenen Körpergewicht liefern dir ein effektives tägliches ohne deinen Zeitplan zu sprengen. Unterm Strich macht dich das Training rundum fitter und sichert dir den optimalen Start in einen produktiven Tag. Let's go!