Studien zeigen, dass Frauen über 50 aus verschiedenen Gründen Probleme haben, die richtige sportliche Aktivität für sich zu finden. Du nicht! Denn wir haben 13 Workouts für dich herausgesucht, die einfache und leicht verständliche Trainingseinheiten mit geringer Belastung bieten. So bringst du deine Gelenke in Bewegung, erhöhst deine Herzfrequenz und verbesserst Flexibilität und Kraft.

In jedem Alter ist es wichtig, in Bewegung zu bleiben. Glücklicherweise gibt es viele Möglichkeiten, dein Training anzupassen und zu variieren, um sicherzustellen, dass du fit bleibst. Es ist nie zu spät, mit regelmäßigem Training anzufangen oder deine Fitnessroutine fortzusetzen, insbesondere wenn du über 50 bist oder zu den Senioren gehörst.

1. Joe Wicks 10-Minuten-Workout

2. Joe Wicks 10-Minuten-Stuhl-Workout

3. Schnelles 15-Minuten-Workout

4. 15-Minuten-Low-Impact-Workout

5. 17-Minuten-Homeworkout

6. 20-Minuten-Sitz-Workout

7. 28-Minuten-Yoga-Flow

8. 30-Minuten-Pilates-Workout im Stehen

9. 33-Minuten-Stuhl-Workout

10. 40-minütiges, unterhaltsames Workout mit geringer Belastung

11. Übungen im Sitzen

12. Übungen im Stehen

13. Yoga-Flow

