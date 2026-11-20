Kaum ein Nahrungsergänzungsmittel wird unter Fitnessbegeisterten so viel diskutiert wie Kreatin. Das gut erforschte Supplement galt lange als exklusives Thema für Fans vom Krafttraining – inzwischen interessiert es aber auch viele andere.

Es kursieren viele Meinungen und Ahnungen dazu. Was stimmt an den häufigsten Behauptungen, und was ist ein Mythos? Fachleute erklären hier, welche Aussagen über Kreatin sich mit der Forschung decken.

Was ist Kreatin? Kreatin ist eine körpereigene Verbindung, die aus den drei Aminosäuren Arginin, Glycin und Methionin gebildet wird. Kleine Mengen stecken auch in Fleisch und Fisch, erklärt Kristin Kirkpatrick, Ernährungsberaterin in der Abteilung für Wellness und Präventivmedizin der Cleveland Clinic. "Ich beschreibe es gern als Kraftwerk für deine Zellen", sagt sie. Kreatin unterstützt die Regeneration von Adenosintriphosphat (ATP), dem Energiemolekül, auf das Muskeln und Gehirn bei kurzen, intensiven Belastungen angewiesen sind. Fehlt es, können Bewegungen beim Training weniger explosiv sein und die Erholung länger dauern.

Der Körper produziert etwa die Hälfte des benötigten Kreatins selbst; den Rest nimmt man über die Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel auf. Mit der wachsenden Beliebtheit des Supplements haben auch Fehlinformationen zugenommen. Diese 7 verbreiteten Mythen haben die Expert:innen eingeordnet.

Unsere Expert:innenJay Luthar, MD, ist Facharzt für Innere, Integrative und Lifestyle-Medizin sowie Professor an der Harvard Medical School.

Kristin Kirkpatrick, RDN, ist Ernährungsberaterin in der Abteilung für Wellness und Präventivmedizin der Cleveland Clinic.

Mythos 1: Man muss Kreatin "laden" Die Wahrheit: Eine Ladephase ist nur nötig, wenn du besonders schnell Ergebnisse möchtest. Dabei nimmt man für kurze Zeit deutlich mehr Kreatin als üblich, um die Speicher in den Muskeln schneller zu füllen. Für die meisten Menschen ist das aber nicht erforderlich: Auch eine gleichbleibende tägliche Dosis kann die Speicher auffüllen – nur langsamer. Wer keinen zeitnahen Wettkampf vor sich hat, kann die Ladephase meist auslassen.

Eine übliche Kreatin-Dosis liegt bei 3 bis 5 Gramm pro Tag. Bei einer Ladephase sind es etwa 20 Gramm täglich, aufgeteilt auf 4 Portionen, erklärt Kirkpatrick. Warum 4 Portionen? "Der Darm kann pro Einnahme nur eine begrenzte Menge Kreatin aufnehmen und an die Muskeln weitergeben", sagt Jay Luthar. "20 Gramm auf einmal bedeuten nicht, dass auch 20 Gramm in den Muskeln ankommen. Ein Teil wird ausgeschieden, und wahrscheinlich treten dabei Magen-Darm-Beschwerden auf."

Eine Ladephase soll die Kreatinspeicher in den Muskeln schneller füllen, ungefähr innerhalb einer Woche. Sie ist für die meisten jedoch entbehrlich. Sportlerinnen, die vor einem bevorstehenden Wettkampf schnell von einer Wirkung profitieren möchten, könnten sie in Betracht ziehen. Wer keinen konkreten Termin im Blick hat, kann laut Kirkpatrick darauf verzichten. Eine tägliche Standarddosis sei einfacher, schonender für den Körper und langfristig ebenso wirksam. Außerdem lassen sich so möglicherweise Blähungen, Magenbeschwerden und weitere Nebenwirkungen vermeiden, die manche dazu bringen, das Supplement abzusetzen.

Mythos 2: Kreatin bläht auf, weil man Wasser einlagert Die Wahrheit: Zu Beginn kann es zu Wassereinlagerungen kommen, meist bleiben sie aber nicht dauerhaft. Kreatin zieht mehr Wasser in die Muskeln. Deshalb kann sich das Gewicht auf der Waage anfangs erhöhen. Laut einer 2021 im Journal of the International Society of Sports Nutrition veröffentlichten Studie verursacht Kreatin jedoch keine langfristige Wassereinlagerung.

"In den ersten Wochen zieht Kreatin Wasser in die Muskelzellen", sagt Luthar. "Der Anstieg auf der Waage ist dann sichtbar, aber es handelt sich um Wassergewicht, nicht um Fett. Sobald die Muskeln gesättigt sind und du auf eine Erhaltungsdosis umsteigst, stabilisiert sich das." Das dauere etwa 2 bis 4 Wochen.

Auch die Dosis und die Kreatinform können eine Rolle spielen. "Blähungen und Magenbeschwerden, über die sich manche beklagen, hängen meist mit hohen Dosen Kreatin-Monohydrat zusammen – vor allem während einer Ladephase", sagt Kirkpatrick. Kreatin-Monohydrat löse sich nicht besonders gut auf; große Mengen könnten im Darm liegen bleiben und Beschwerden verursachen.

Wer damit Probleme hat, könne laut Kirkpatrick Kreatin-HCl ausprobieren. Es ist besser löslich und wird besser aufgenommen, weshalb eine kleinere Dosis ausreichen soll. Das könne Blähungen, Magenbeschwerden und Wassereinlagerungen verringern – bei denselben bekannten Vorteilen von Kreatin.

Mythos 3: Kreatin ist nur etwas für Bodybuilder Die Wahrheit: Das Supplement wird auch für andere Sportarten als Krafttraining erforscht. Kreatin wurde lange vor allem mit Gewichtheben in Verbindung gebracht. Inzwischen gibt es Studien zu möglichen Vorteilen für gesundes Altern und den Erhalt von Muskelmasse, etwa während einer Gewichtsabnahme. Auch Menschen, die nicht regelmäßig Gewichte heben, interessieren sich deshalb zunehmend dafür.

"Es gibt inzwischen starke Belege dafür, dass Kreatin gesundes Altern und den Erhalt von Muskeln während einer Gewichtsabnahme unterstützt", sagt Kirkpatrick. Eine neue Studie im Journal of the International Society of Sports Nutrition stellte fest, dass Erwachsene zwischen 45 und 65 Jahren mit Kreatin fettfreies Gewebe und Kraft aufbauten – auch ohne strukturiertes Trainingsprogramm. "Deshalb ist es auch interessant für eine Gruppe von Menschen, die noch nie Gewichte gehoben hat: Frauen in der Lebensmitte, ältere Erwachsene, Menschen, die GLP-1-Medikamente einnehmen, und alle, die sich mit Langlebigkeit beschäftigen", sagt Kirkpatrick.

Auch Ausdauersportlerinnen könnten von Kreatin profitieren – allerdings nicht in jeder Hinsicht. Das Supplement scheint die aerobe Leistungsfähigkeit nicht zu verbessern und macht aus sich heraus also niemanden zu einer schnelleren Marathonläuferin oder einem schnelleren Marathonläufer. Es kann aber bei Sportarten mit explosiven Bewegungen wie Sprints, Tempoverschärfungen oder Berganstiegen hilfreich sein. Auch ergänzendes Krafttraining zur Verletzungsprävention kann davon profitieren. Darauf verweist eine systematische Übersichtsarbeit mit Meta-Analyse aus dem Jahr 2023 in Sports Medicine.

"Der wichtigste Wirkmechanismus von Kreatin unterstützt die kurzfristige Energieproduktion bei hoher Intensität. Das ist nicht das zentrale Energiesystem bei gleichmäßigen Ausdauerbelastungen", sagt Luthar. "Für Marathonläufer:innen kann es nützlich sein, wenn sie zum Beispiel wöchentlich Sprinttrainings absolvieren, um schneller zu werden. Auf einen langen Lauf pro Woche oder eine dreistündige Radtour hat es möglicherweise weniger Einfluss." Es gebe außerdem neue interessante Hinweise darauf, dass Kreatin die Erholungszeit zwischen Trainingseinheiten verkürzen könnte, sagt Luthar. Das könnte sowohl im Ausdauersport als auch im Kraftsport ein möglicher Vorteil sein.

Mythos 4: Kreatin ist nur etwas für Männer Die Wahrheit: Auch Frauen können von Kreatin profitieren. Ein besonders spannendes Forschungsgebiet betrifft mögliche Vorteile für Frauen außerhalb des Kraftraums. Frauen speichern von Natur aus weniger Kreatin als Männer. Außerdem verlieren sie ab etwa 30 Jahren pro Jahrzehnt 3 bis 8 Prozent ihrer Muskelmasse; nach dem 50. Lebensjahr beschleunigt sich dieser Verlust, erklärt Kirkpatrick.

Kreatin kann laut einer 2021 in der Fachzeitschrift Nutrients veröffentlichten Studie Frauen in jeder Lebensphase bei Kraft, Muskelmasse und Erholung unterstützen – besonders in Kombination mit Krafttraining. Das gilt auch für die Forschung rund um die Wechseljahre: Bei Frauen in der Perimenopause wurden messbar niedrigere Kreatinwerte im Gehirn festgestellt. Diese Defizite stehen laut einer aktuellen Untersuchung in Nutrients mit Konzentrationsschwierigkeiten in Verbindung. Ob eine Supplementierung dagegen helfen kann, muss noch genauer untersucht werden.

Eine 2025 im Journal of the American Nutrition Association veröffentlichte randomisierte kontrollierte Studie ergab, dass 8 Wochen mit einer niedrigen Dosis Kreatin-HCl die kognitive Funktion und den Energiestoffwechsel im Gehirn von Frauen in der Perimenopause und Menopause verbesserten. Der mit der Menopause verbundene Östrogenverlust beschleunigt auch den Muskelabbau. Frauen bemerken deshalb in ihren 50ern oft einen stärkeren Rückgang der Muskelmasse. Kreatin könnte möglicherweise sowohl körperlich als auch mental unterstützen, wie eine 2025 im Journal of the International Society of Sports Nutrition veröffentlichte Studie festhält. Wichtig ist aber: Die möglichen Vorteile für Frauen bedeuten nicht, dass es spezielle Kreatin-Formeln für Frauen braucht.

Mythos 5: Der Zeitpunkt der Einnahme ist entscheidend Die Wahrheit: Regelmäßigkeit ist wichtiger als die genaue Uhrzeit. Kreatin füllt die Speicher in den Muskeln schrittweise auf und hilft dabei, sie aufrechtzuerhalten. Deshalb kommt es laut Kirkpatrick vor allem darauf an, das Supplement täglich einzunehmen – auch an trainingsfreien Tagen. Der Einnahmezeitpunkt muss dabei nicht immer exakt gleich sein.

"Kreatin wirkt, indem es die Speicher in den Muskeln nach und nach auffüllt und erhält. Entscheidend ist deshalb, es jeden Tag zu nehmen – auch an Ruhetagen", sagt Kirkpatrick. Luthar ergänzt: Wenn man die übliche Einnahme einmal um ein paar Stunden verpasst, habe das keinen großen Einfluss auf die Kreatinspeicher.

Kirkpatricks Tipp:Kreatin am besten mit einer Gewohnheit verbinden, die ohnehin täglich dazugehört. Der Morgenkaffee sei dafür allerdings nicht unbedingt geeignet. In sehr heißen Flüssigkeiten könne Kreatinpulver seine Wirksamkeit verlieren. Besser sei es, das Pulver mit Flüssigkeit bei Raumtemperatur oder mit einem kühlen Getränk zu mischen.

Mythos 6: Kreatin schadet gesunden Nieren Die Wahrheit: Studien fanden keine Beeinträchtigung der Nierenfunktion. Der Mythos beruht zum Teil auf einem Missverständnis: Kreatin wird zu Kreatinin abgebaut. Dieser Wert wird häufig bei Blutuntersuchungen gemessen, um die Nierenfunktion einzuschätzen. Ein erhöhter Kreatininwert kann auf ein Problem hinweisen – bei der Einnahme von Kreatin kann er aber auch schlicht dadurch steigen, dass mehr Kreatin aufgenommen wird. Kirkpatrick empfiehlt deshalb, der Ärztin oder dem Arzt vor einer Blutuntersuchung mitzuteilen, dass man Kreatin einnimmt. So könne ein leicht erhöhter Kreatininwert besser eingeordnet werden.

Laut einer 2026 in International Urology and Nephrology veröffentlichten Meta-Analyse von 26 randomisierten kontrollierten Studien beeinträchtigte Kreatin die Nierenfunktion nicht. "Für ein Supplement ist Kreatin insgesamt mit relativ wenigen Risiken verbunden", sagt Kirkpatrick. "Es gehört zu den am besten erforschten Nahrungsergänzungsmitteln und hat eine gute Sicherheitsbilanz." Eine 2025 im Journal of the International Society of Sports Nutrition veröffentlichte Analyse wertete 685 klinische Studien am Menschen aus. Dabei zeigte sich kein signifikanter Unterschied bei den berichteten Nebenwirkungen zwischen Kreatin und Placebo.

Trotzdem sollte man vor der Einnahme eines neuen Supplements ärztlichen Rat einholen – besonders bei Nieren- oder Lebererkrankungen, Diabetes oder einer bipolaren Störung sowie während der Schwangerschaft und Stillzeit. Bei Menschen mit bipolarer Störung gebe es erste Hinweise darauf, dass Kreatin das Risiko für manische oder hypomanische Episoden erhöhen könnte, sagt Kirkpatrick. Da Nahrungsergänzungsmittel nicht wie Medikamente reguliert werden, empfiehlt es sich außerdem, auf Produkte mit unabhängiger Prüfung durch Dritte zu achten.

Mythos 7: Kreatin ist ein Muss Die Wahrheit: Du kannst auch ohne Kreatin Kraft und Muskeln aufbauen. Kein Nahrungsergänzungsmittel ist zwingend nötig – auch Kreatin nicht. Für den Muskelaufbau bleiben regelmäßiges Krafttraining, ausreichend Eiweiß, genügend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung die Grundlage. Kreatin kann diese Faktoren ergänzen, aber nicht ersetzen. "Regelmäßiges Krafttraining, genug Protein, ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung leisten immer die Hauptarbeit", sagt Kirkpatrick. "Kreatin ist nur eine Ergänzung, nicht das Fundament."

Trotzdem hält Kirkpatrick die Begeisterung für das Supplement für nachvollziehbar. "Besonders spannend an Kreatin sind die starken Belege für seine Rolle bei Muskelkraft, Leistung und Erholung sowie die neuen Forschungsansätze zu möglichen Vorteilen für die Gehirngesundheit und die kognitive Funktion", sagt sie. Für die meisten gesunden Erwachsenen gelte Kreatin bei Einnahme der empfohlenen Dosis als sicher. Die Forschung zu Muskeln sei besonders vielversprechend; mögliche Anwendungen für gesundes Altern machten das Thema zu einem spannenden Forschungsgebiet der Ernährungswissenschaft.

Auch Luthar verweist auf Jahrzehnte an sportwissenschaftlicher Forschung, darunter zahlreiche Studien mit menschlichen Teilnehmenden. Zugleich sei der Hype in sozialen Medien größer geworden. "Manche der online verbreiteten Vorteile sind übertrieben oder falsch. Deshalb ist es am besten, vor der Einnahme von Kreatin oder einem anderen Supplement mit einer medizinischen Fachkraft zu sprechen", sagt er.

FAQ: Häufige Fragen zu Kreatin-Mythen Wie viel Kreatin sollte man täglich einnehmen? Eine übliche Dosis liegt bei 3 bis 5 Gramm pro Tag. Eine höhere Dosis ist für die meisten nicht nötig; wer eine Ladephase machen möchte, nimmt laut Artikel etwa 20 Gramm täglich, verteilt auf vier Portionen. Ist eine Gewichtszunahme durch Kreatin Körperfett? Nicht unbedingt. Kreatin kann anfangs mehr Wasser in die Muskeln ziehen. Ein möglicher Anstieg auf der Waage ist dann Wassergewicht und nicht automatisch eine Zunahme an Körperfett. Was ist der Unterschied zwischen Kreatin-Monohydrat und Kreatin-HCl? Kreatin-Monohydrat ist eine häufig verwendete Form. Kreatin-HCl löst sich laut Artikel besser und könnte bei manchen Menschen mit Magenbeschwerden eine Alternative sein. Daraus folgt aber nicht, dass es grundsätzlich für alle besser geeignet ist.