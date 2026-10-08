Machen diese beliebten Lebensmittel dick und krank? Expertinnen klären auf

Frühstücksflocken, Eiweißriegel oder Fertiggerichte: Stark verarbeitete Lebensmittel sind praktisch und oft schwer aus dem Alltag wegzudenken. Ein hoher Konsum könnte jedoch Entzündungsprozesse im Körper begünstigen. Wir erklären, was die Forschung dazu zeigt, welche Produkte betroffen sind und wie du ihren Anteil ohne strikte Verbote reduzierst.

Infobox: Expertinnen-Check Allison H. Ferris, MD, ist Mitautorin der Studie und leitet die medizinische Abteilung am Charles E. Schmidt College of Medicine der Florida Atlantic University. Die Ernährungsexpertin Jessica Cording, RD, CDN, beschäftigt sich mit alltagstauglichen Strategien für eine ausgewogene Ernährung und ist Autorin von "The Little Book of Game-Changers". Sonya Angelone, RDN, arbeitet als Ernährungsberaterin in San Francisco und ordnet insbesondere den möglichen Einfluss stark verarbeiteter Lebensmittel auf Darm und Immunsystem ein.

Was sind Entzündungen – und wann werden sie zum Problem? Entzündungen sind zunächst eine sinnvolle Schutzreaktion. Dein Immunsystem nutzt sie beispielsweise, um Krankheitserreger zu bekämpfen oder verletztes Gewebe zu reparieren. Eine solche akute Entzündung klingt normalerweise wieder ab.

Problematisch können dagegen dauerhafte, unterschwellige Entzündungsprozesse werden. Sie bleiben häufig lange unbemerkt und stehen mit verschiedenen chronischen Erkrankungen in Verbindung. Neben der Ernährung können unter anderem Bewegungsmangel, Rauchen, chronischer Stress, Schlafmangel und starkes Übergewicht dazu beitragen.

Ein Laborwert, mit dem sich die Entzündungsaktivität einschätzen lässt, ist das C-reaktive Protein, kurz CRP. Bei der Messung des hochsensitiven CRP (hs-CRP), einem speziellen Laborwert, können schon leicht erhöhte Werte erkannt werden. Sie liefern Hinweise auf Entzündungsprozesse, zeigen aber nicht automatisch deren Ursache an.

Wie stark verarbeitete Lebensmittel mit Entzündungswerten zusammenhängen Für die im American Journal of Medicine veröffentlichte Untersuchung werteten Forschende Ernährungs- und Gesundheitsdaten von mehr als 9.200 Erwachsenen aus. Die Informationen stammten aus der US-amerikanischen Gesundheits- und Ernährungsbefragung NHANES.

Die Teilnehmenden nahmen etwa 35 Prozent ihrer täglichen Kalorien über stark verarbeitete Lebensmittel auf. In der Gruppe mit dem niedrigsten Konsum waren es bis zu 19 Prozent, in der höchsten Gruppe bis zu 79 Prozent. Die Auswertung zeigte einen Zusammenhang zwischen dem Anteil stark verarbeiteter Lebensmittel und erhöhten hs-CRP-Werten:

Die Gruppe mit dem höchsten Konsum stark verarbeiteter Lebensmittel hatte eine um 11 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, erhöhte Entzündungswerte aufzuweisen.

Bei einem mittleren Konsum von 40 bis 59 Prozent der täglichen Kalorien lag die Wahrscheinlichkeit um 14 Prozent höher.

Bei den 50- bis 59-Jährigen war die Wahrscheinlichkeit erhöhter Werte im Vergleich zu den 18- bis 29-Jährigen um 26 Prozent höher.

Menschen mit Adipositas wiesen gegenüber Personen mit niedrigerem Körpergewicht eine um 80 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit für erhöhte Entzündungsmarker auf. Dass der Zusammenhang in der mittleren Gruppe etwas stärker ausfiel als in der Gruppe mit dem höchsten Konsum, zeigt: Die Ergebnisse ergeben keine einfache, geradlinige Dosis-Wirkungs-Beziehung. Weitere Untersuchungen müssen klären, wie genau verschiedene Mengen und Produktgruppen die Entzündungswerte beeinflussen.

Was die Ergebnisse nicht beweisen Die Analyse zeigt einen Zusammenhang, aber keine eindeutige Ursache. Sie beweist also nicht, dass stark verarbeitete Lebensmittel die erhöhten Entzündungswerte allein verursacht haben. Auch andere Faktoren wie Bewegung, Schlaf, Körpergewicht, Rauchen und die gesamte Ernährungsweise können die Ergebnisse beeinflussen.

Zudem wurde nur ein Entzündungsmarker betrachtet. Ein erhöhter hs-CRP-Wert kann viele Gründe haben – von einer akuten Infektion bis zu chronischen Erkrankungen. Trotzdem ergänzen die Ergebnisse eine wachsende Zahl von Untersuchungen, die einen hohen Konsum stark verarbeiteter Lebensmittel mit gesundheitlichen Risiken in Verbindung bringen.

Was genau sind stark verarbeitete Lebensmittel? Wie stark ein Lebensmittel verarbeitet ist, wird in der Forschung häufig mithilfe der NOVA-Klassifikation beurteilt. Dieses System teilt Lebensmittel in 4 Gruppen ein.

Typisch für die vierte Gruppe sind Zutaten, die in privaten Küchen selten verwendet werden – etwa modifizierte Stärke, Proteinisolate, Glukose-Fruktose-Sirup, Aromen, Emulgatoren oder bestimmte Farbstoffe. Stark verarbeitete Lebensmittel sind außerdem häufig so konzipiert, dass sie lange haltbar, sofort essbar und besonders schmackhaft sind.

Wichtig: Die Verarbeitung allein sagt nicht alles über die gesundheitliche Qualität eines Produkts aus. Ein Vollkornbrot, angereicherter Pflanzendrink oder proteinreicher Sojajoghurt kann trotz industrieller Verarbeitung sinnvoll sein. Entscheidend bleiben die konkrete Zusammensetzung und deine Ernährung insgesamt.

Welche Lebensmittel gehören häufig dazu?

gettyimages/Milan Markovic Donuts enthalten meist viel Zucker, Weißmehl und Fett – als gelegentlicher Genuss sind sie okay, täglich sollten sie jedoch nicht auf dem Speiseplan stehen.



Nicht jedes abgepackte Produkt ist automatisch stark verarbeitet. Typische Beispiele sind jedoch:

Erfrischungs- und Energydrinks

viele Süßigkeiten, Kekse und abgepackte Kuchen

gezuckerte Frühstücksflocken und Knuspermüslis

manche Eiweißriegel und Fertigshakes

Tiefkühlpizza und viele Fertiggerichte

Instantnudeln und Tütensuppen

stark verarbeitete Fleischprodukte

manche aromatisierten Joghurts und Desserts

abgepackte salzige Knabbereien

bestimmte Fleisch- und Käseersatzprodukte Die Zutatenliste hilft bei der Einordnung: Je mehr stark aufbereitete Bestandteile, Aromen und technologische Zusatzstoffe ein Produkt enthält, desto wahrscheinlicher gehört es in die vierte NOVA-Gruppe. Eine lange Zutatenliste allein macht ein Lebensmittel allerdings nicht automatisch gesundheitsschädlich.

Warum können stark verarbeitete Lebensmittel Entzündungen begünstigen? Es gibt wahrscheinlich nicht den einen verantwortlichen Inhaltsstoff. Fachleute vermuten vielmehr, dass mehrere Eigenschaften zusammenwirken:

Viele Kalorien, aber wenig sättigende Nährstoffe Stark verarbeitete Produkte liefern häufig viel Zucker, raffinierte Kohlenhydrate, Salz und Fett, enthalten aber vergleichsweise wenig Eiweiß und Ballaststoffe. "Das kann Entzündungen begünstigen, da sie einen stabilen Blutzuckerspiegel nicht unterstützen", erklärt Ernährungsexpertin Jessica Cording. Häufige starke Schwankungen können Heißhunger fördern und es erleichtern, mehr Energie aufzunehmen als benötigt.

Auswirkungen auf das Darmmikrobiom Im Darm sitzt ein großer Teil des Immunsystems. Laut Ernährungsberaterin Sonya Angelone können ballaststoffarme Lebensmittel und bestimmte Inhaltsstoffe die Zusammensetzung des Darmmikrobioms beeinflussen. Eine geringere Vielfalt günstiger Darmbakterien könnte Immunreaktionen und Entzündungsprozesse begünstigen.

Studien zu einzelnen Zusatzstoffen wie Emulgatoren liefern zwar erste Hinweise auf mögliche Effekte. Viele Erkenntnisse stammen jedoch aus Tier- oder Laborversuchen und lassen sich nicht ohne Weiteres auf übliche Verzehrmengen beim Menschen übertragen.

Weniger Ballaststoffe und Pflanzenstoffe Wenn stark verarbeitete Produkte regelmäßig Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Vollkorn verdrängen, fehlen nicht nur Ballaststoffe. Auch Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe kommen dann möglicherweise zu kurz. Gerade eine vielfältige pflanzenbetonte Ernährung liefert Stoffe, die mit günstigeren Entzündungswerten in Verbindung gebracht werden.

Förderung von Übergewicht Stark verarbeitete Lebensmittel sind häufig energiereich, leicht zu essen und weniger sättigend. Ein regelmäßiger Kalorienüberschuss kann Gewichtszunahme begünstigen. Fettgewebe – insbesondere im Bauchraum – ist stoffwechselaktiv und kann entzündungsfördernde Botenstoffe ausschütten. Das könnte auch erklären, warum Adipositas in der Studie besonders deutlich mit erhöhten Entzündungswerten verbunden war.

Infobox: Sind Zusatzstoffe grundsätzlich entzündungsfördernd?Nein. Zugelassene Zusatzstoffe werden auf ihre Sicherheit geprüft und sind nicht automatisch schädlich. Einige Substanzen werden derzeit hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf Darm und Stoffwechsel weiter erforscht. Sinnvoller als pauschale Angst vor einzelnen E-Nummern ist ein Blick auf das Gesamtprodukt: Wie viel Zucker, Salz und Ballaststoffe enthält es, wie stark sättigt es und wie häufig isst du es?

So reduzierst du stark verarbeitete Lebensmittel im Alltag Du musst nicht jedes industriell hergestellte Produkt aus deiner Ernährung verbannen. Ein radikaler Verzicht ist für die meisten weder notwendig noch realistisch. Sinnvoller ist es, unverarbeitete und wenig verarbeitete Lebensmittel zur Basis deiner Mahlzeiten zu machen.

1. Ergänze zuerst, statt nur zu streichen Fülle deinen Teller zunächst mit den Lebensmitteln, von denen du mehr essen möchtest: Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte sowie passende Eiweißquellen. Dadurch bleibt automatisch weniger Platz für stark verarbeitete Produkte.

Eine einfache Orientierung für Hauptmahlzeiten:

etwa die Hälfte Gemüse oder Salat

etwa ein Viertel Eiweißquelle

etwa ein Viertel Vollkorn, Kartoffeln oder eine andere sättigende Beilage

etwas Fett aus Nüssen, Samen oder Pflanzenöl 2. Tausche schrittweise aus Du musst nicht sofort alles selbst kochen. Beginne bei den Produkten, die du häufig isst:

Naturjoghurt mit Obst statt aromatisiertem Dessertjoghurt

Haferflocken mit Nüssen statt stark gezuckertem Knuspermüsli

Wasser oder ungesüßter Tee statt Erfrischungsgetränken

Vollkornbrot mit Hummus statt abgepacktem Gebäck

selbst zusammengestellte Tiefkühlpfanne statt Fertiggericht

Nüsse oder Obst statt Süßigkeiten als täglicher Zwischensnack Auch kleine Veränderungen zählen, wenn du sie langfristig beibehältst.

3. Nutze praktische, wenig verarbeitete Lebensmittel Gesund zu essen bedeutet nicht, stundenlang in der Küche zu stehen. Tiefkühlgemüse ohne Soße, Hülsenfrüchte aus der Dose, Naturreis für die Mikrowelle, vorgekochte Eier und Naturjoghurt können eine ausgewogene Ernährung erleichtern.

Verarbeitung kann sogar Vorteile haben: Sie verbessert die Haltbarkeit, macht bestimmte Lebensmittel sicherer und spart Zeit. Das Ziel lautet daher nicht "unverarbeitet um jeden Preis", sondern möglichst häufig nährstoffreich und wenig verarbeitet.

4. Vergleiche ähnliche Produkte Zwei Müslis, Brote oder Fertiggerichte können sich erheblich unterscheiden. Vergleiche deshalb innerhalb derselben Kategorie:

Zucker pro 100 Gramm

Salzgehalt

Ballaststoffe

Eiweiß

Zutatenliste

Portionsgröße Produkte mit mehr Ballaststoffen und Eiweiß sowie weniger zugesetztem Zucker und Salz sind häufig die günstigere Wahl.

5. Plane Genuss bewusst ein Ein Stück Kuchen, eine Tiefkühlpizza oder eine Handvoll Chips machen deine Ernährung nicht automatisch entzündungsfördernd. Entscheidend ist, was du regelmäßig isst. Wenn der Großteil deiner Mahlzeiten aus nährstoffreichen Grundnahrungsmitteln besteht, bleibt auch Platz für stärker verarbeitete Lieblingsprodukte.

Ein einfacher Tagesplan mit weniger stark verarbeiteten Lebensmitteln

gettyimages/AleksandarGeorgiev Eine bunte Gemüse-Bowl zeigt, wie einfach der Austausch gelingt: Vollkorn, Gemüse und eine Eiweißquelle ersetzen stark verarbeitete Zutaten.



Die Umstellung muss nicht kompliziert sein. So könnte ein alltagstauglicher Tag aussehen:

Du musst diesen Plan nicht exakt übernehmen. Er zeigt lediglich, dass eine Ernährung mit weniger stark verarbeiteten Produkten auch mit unkomplizierten Zutaten möglich ist.

Können einzelne Lebensmittel Entzündungen senken? Kein Lebensmittel kann chronische Entzündungen allein verhindern oder heilen. Die gesamte Ernährungsweise ist entscheidend. Günstig scheint vor allem eine abwechslungsreiche, pflanzenbetonte Ernährung mit viel Gemüse, Obst, Vollkorn, Hülsenfrüchten, Nüssen und ungesättigten Fettsäuren zu sein.

Auch regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf, Stressabbau und Rauchverzicht spielen eine wichtige Rolle. Wenn bei dir erhöhte Entzündungswerte festgestellt wurden, solltest du die Ursache medizinisch abklären lassen, statt ausschließlich deine Ernährung umzustellen.

FAQ: Häufige Fragen zu stark verarbeiteten Lebensmitteln Sind alle Fertigprodukte ungesund? Nein. Tiefkühlgemüse, Hülsenfrüchte aus der Dose oder Naturjoghurt sind praktische und nährstoffreiche Lebensmittel. Entscheidend sind Zutaten, Nährwerte und die Häufigkeit des Verzehrs. Wie erkenne ich stark verarbeitete Lebensmittel? Typisch sind mehrere industriell hergestellte Bestandteile sowie Aromen, Emulgatoren, Farbstoffe oder Süßungsmittel. Auch viel zugesetzter Zucker, Salz und raffinierte Stärke können Hinweise sein. Muss ich komplett auf stark verarbeitete Lebensmittel verzichten? Nein. Einzelne Produkte sind im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung meist unproblematisch. Ziel ist, ihren Anteil zu reduzieren und überwiegend nährstoffreiche Grundnahrungsmittel zu essen. Sind Eiweißriegel und Proteinpuddings stark verarbeitet? Viele dieser Produkte gehören aufgrund ihrer Zusammensetzung zu den stark verarbeiteten Lebensmitteln. Sie können trotzdem gelegentlich praktisch sein. Achte auf Eiweiß, Zucker, Ballaststoffe, Zutaten und Portionsgröße. Kann eine Ernährungsumstellung den CRP-Wert senken? Eine ausgewogene Ernährung und gegebenenfalls eine Gewichtsabnahme können Entzündungswerte günstig beeinflussen. Ein erhöhter CRP-Wert kann jedoch viele Ursachen haben und gehört medizinisch eingeordnet. Ist selbst gekochtes Essen automatisch gesünder? Nicht zwangsläufig. Auch zu Hause kannst du viel Zucker, Salz und Fett verwenden. Du hast beim Selbstkochen aber mehr Kontrolle über Zutaten und Mengen und kannst Gemüse, Vollkorn und Eiweißquellen gezielt einbauen.