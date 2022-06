Kaffee gegen Entzugs-Kopfschmerz

Auf Kaffee-Entzug? Dann können Kopfschmerzen auftreten. Wer regelmäßig und viel Kaffee trinkt, reagiert manchmal mit Kopfschmerzen, wenn er den Kaffee plötzlich weglässt.

In solchen Fällen spricht man von einem Koffein-Entzugskopfschmerz, bei dem du tatsächlich mit Kaffee Linderung erzielen kannst. Koffein regt außerdem die Durchblutung an und kann so – zumindest kurzweilig – deine Leistungsfähigkeit pushen.