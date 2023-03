Du liebst Pasta und könntest sie täglich verputzen? Kein Wunder, Nudeln haben echtes Suchtpotenzial und sind dabei auch noch super easy und vielfältig zuzubereiten. Trotzdem verzichtest du schweren Herzens auf deine geliebte Pasta? Oft heißt es nämlich: Pasta besteht nur aus Kohlenhydraten, und die machen schließlich dick. Stimmt das wirklich?

Seitdem Ernährungsformen wie Low Carb, Keto und Paleo bekannt geworden sind, werden Nudeln geradezu verteufelt – aber ganz zu Unrecht. Vor allem Vollkornpasta ist ein richtig gesundes Lebensmittel, das du aufgrund seiner Top-Nährwerte nicht von deinem Speiseplan streichen solltest. Das findet auch die Diplom-Ökotrophologin Bettina Halbach, die wir zum Thema befragt haben. Hier kommt die Wahrheit über die vermeintlichen Dickmacher!

Wie gesund sind Nudeln? Pasta ist vollgepackt mit pflanzlichem Eiweiß, Magnesium, Eisen und reichlich Kalium. 100 Gramm rohe Hartweizennudeln zum Beispiel enthalten 13 Gramm Protein und 1,5 Milligramm Eisen. Vollkornnudeln haben im Hinblick auf die Nährwerte jedoch ganz eindeutig die Nase vorn: "Mit einem mehr als doppelt so hohen Ballaststoffanteil gegenüber hellen Hartweizennudeln haben Vollkornnudeln einen positiven Einfluss auf die Darmaktivität und sättigen langanhaltend", betont die Expertin.

Mit 320 Kalorien pro 100 Gramm Rohgewicht haben außerdem rund 30 Kalorien weniger als helle Hartweizennudeln.

Hier die Nährwerte pro 100 Gramm Rohprodukt im Vergleich:

Hartweizennudeln Vollkornnudeln Kalorien 348 kcal 323 kcal Eiweiß 13 g 13 g Kohlenhydrate 70 g 61 g Fett 1 g 3 g Ballaststoffe 5 g 12 g Folsäure 31 µg 40 µg Kalium 200 mg 390 mg Calcium 22 mg 34 mg Magnesium 56 mg 120 mg Eisen 1,5 mg 3,9 mg

Pasta ist reich an langkettigen, komplexen Kohlenhydraten, die nach dem Essen im Körper erst einmal in ihre einzelnen Bestandteile – also Zuckermoleküle – gespalten werden müssen. Und das dauert. Daher beeinflusst Vollkornpasta deinen Blutzuckerspiegel auch nicht so stark wie die helle Variante, sodass dein Magen nicht mehr so schnell wieder knurrt, wie auch Studien zeigen.

Die Kohlenhydrate aus den Nudeln dienen deinem Körper als Energielieferanten, die in Form von Glykogen in Muskelzellen und Leber gespeichert werden. "Bei Bedarf sind die Energiereserven so abrufbar und stehen für leistungsstarke Aktivitäten zur Verfügung", erklärt Halbach. Wer etwas leisten will, sollte sich also erst einmal eine Portion Pasta gönnen.

Machen Nudeln dick? Nein, Pasta macht per se nicht einfach dick, das haben auch Studien gezeigt. "Was aber dick macht, sind energiereiche Beilagen, wie fettige Bolognese oder Sahnesaucen und zu viel Käse", sagt die Expertin. Es kommt also immer auf die Zutaten an.

Zum besseren Verständnis haben wir dir hier einmal einige Zutaten aufgelistet, die gern in Kombination mit Pasta gegessen werden und dafür sorgen können, dass sie zur Kalorienfalle wird:

100 g gemischtes Hack (für Bolognese-Sauce): 231 kcal und 18 g Fett

Besser 100 g Rinderhack: 202 kcal und 14 g Fett

50 ml Sahne: 144 kcal und 15 g Fett

Besser 1 EL Frischkäse, Rahmstufe: 85 kcal und 7 g Fett

30 g Reibekäse: 110 kcal und 9 g Fett

Besser 2 TL Parmesan: 76 kcal und 4 g Fett Zudem sind Nudeln zum Abnehmen sogar ideal, da sie ihr Volumen beim Kochen mehr als verdoppeln, durch das aufgenommene Wasser. Und das macht bekanntlich nicht dick.

Abnehm-Tipp: Iss aufgewärmte Nudeln vom Vortag Du solltest Pasta generell immer al dente genießen, denn durch die kürzere Kochzeit wird weniger Stärke aufgespalten, wodurch der Blutzucker langsamer und kontrollierter ansteigt.

Noch besser: Nudelreste vom Vortag aufwärmen und so ein paar Kalorien sparen. Denn durch den Abkühlungsprozess entsteht aus einem Teil der normalen Stärke in den Nudeln sogenannte "resistente Stärke". Diese lässt sich von körpereigenen Enzymen nicht aufspalten und kann deshalb nicht im Dünndarm aufgenommen werden. Ergo: Der Körper kann weniger Kalorien aus den Nudeln gewinnen – ein weiterer Bonus!

Übrigens: Eine aktuelle Studie fand heraus, dass resistente Stärke sich förderlich auf die Darmflora auswirkt. Doch damit nicht genug: Resistente Stärke kann sogar Krebserkrankungen im oberen Teil des Darms reduzieren. Die Stärke findet sich nicht nur in gekochten Nudeln, sondern auch in gekochten Kartoffeln oder Reis.

Wie groß ist eine normale Portion Pasta? Du kannst dich an einem Wert von 100 Gramm orientieren, bezogen auf das Rohgewicht. 100 Gramm rohe Hartweizennudeln zum Beispiel ergeben je nach Sorte rund 230 Gramm gekochte Nudeln. Diese enthalten mit dem aufgenommenen Wasser nur noch 30 Prozent Kohlenhydrate und rund 350 Kalorien. Zudem enthält Pasta nahezu kein Fett. Bei Vollkornnudeln reichen meist auch 80 Gramm aus, um dich gut zu sättigen.

Diese 5 Nudelsorten helfen beim Abnehmen Es gibt über 100 verschiedene Nudelsorten in allen Formen und Farben. Wenn du vor der klassischen Pasta nach wie vor zurückschreckst, solltest du diese 5 Alternativen auf jeden Fall ausprobieren:

1. Sobanudeln

Die asiatischen Buchweizennudeln haben rund 370 Kalorien pro 100 Gramm und sind damit nicht kalorienärmer als normale Pasta. Der Unterschied: Buchweizen ist ein Pseudogetreide und damit komplett weizen- beziehungsweise glutenfrei. Daher sind diese Nudeln die perfekte Wahl für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit. Achte aber auf die Zutatenliste, oft ist Weizenmehl beigemischt. Dieses Produkt besteht hingegen zu 100 Prozent aus Buchweizenmehl.

2. Zoodles

Hierbei handelt es sich nicht um "echte" Pasta, sondern um Gemüse-Nudeln aus Zucchini. Mit einem Spiralschneider kannst du Zoodles selbst machen. Pasta aus Zucchini hat gerade mal 20 Kalorien pro 100 Gramm - eine figurfreundliche und vor allem gesunde Nudelvariante. Probier doch mal diese Zoodles mit Feta.

Tipp: Mit einem guten Spiralschneider kannst du nicht nur Zucchini, sondern auch Möhren und anderes Gemüse, ganz einfach zu Spaghetti verarbeiten.

3. Pasta aus Hülsenfrüchten

Nudeln aus Linsen, Erbsen und Co. liegen aktuell voll im Trend, aus gutem Grund: Pasta aus Hülsenfrüchten liefert viel pflanzliches Protein, Ballaststoffe und komplexe Kohlenhydrate, die dich lange sättigen. Die gesunde Nudelvariante ist zudem reich an Vitaminen, Mineralstoffen und dabei glutenfrei und vegan.

4. Shirataki-Nudeln

Shirataki-Nudeln enthalten (fast) 0 Kalorien. Sie bestehen aus der Knolle der Konjakwurzel – die hauptsächlich den wasserlöslichen Ballaststoff Glucomannan enthält. Der wiederum dehnt sich im Magen aus und sättigt. Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, lies hier mehr dazu.

Konjak-Nudeln, wie die Low Carb-Pasta auch genannt wird, haben allerdings kaum Eigengeschmack, nehmen aber den Geschmack der Sauce oder von Gewürzen an. Sie sind zudem laktose- sowie glutenfrei, vegan und frei von Zucker.

Tipp: Probier dich durch – so ein Mix-Paket ist ideal. Hier bekommst du Shirataki-Spaghetti, Reis, Udon & Co.

5. Algen-Pasta

Diese Nudeln werden nicht aus Algen hergestellt – Algen sind die Pasta. Du kannst die Nudeln einweichen oder direkt kochen. Algen-Pasta ist zudem angenehm zu beißen, vegan, glutenfrei und sehr ballaststoffreich. Geschmacklich aber eher gewöhnungsbedürftig, müssen wir zugeben. Eine Portion von 20 Gramm – mehr brauchst du nicht, da die Algen extrem aufquellen – hat nur rund 5,7 Gramm Kohlenhydrate.

Leckere Pasta-Rezepte mit wenig Kalorien Ein gutes Nudelgericht braucht weder eine fettige Sauce, noch Tonnen an Käse on top – wie unsere Rezepte beweisen:

Bunte Veggie-Penne Schneller geht's nicht: Pasta-Liebhaber werden die schnelle Veggie-Nudelpfanne lieben.Gesund, bunt und ohne fettige Sauce! Ulrike Holsten Bunte Veggie-Penne Zutaten für 1 Portion(en) 0.5 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

100 g Kirschtomate(n)

1 Handvoll Rucola

30 g Feta

80 g Vollkornnudeln, roh

1 TL Pinienkerne

1 TL Olivenöl

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Zwiebel fein würfeln, Kirschtomaten halbieren, Rucola waschen, Feta grob zerkrümeln. Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Pinienkerne fettfrei in einer kleinen Pfanne rösten, beiseite stellen. Öl in einer Pfanne erhitzen und Zwiebeln darin andünsten. Tomaten dazugeben und kurz anbraten. Nudeln derweil abtropfen lassen (ein wenig Nudelwasser zurückbehalten) und in die Pfanne geben. Nudeln darin schwenken, Nudelwasser hinzufügen und mit Salz und Pfeffer würzen, mit Feta bestreuen, Rucola nur kurz unterheben, mit gerösteten Pinienkernen betreuen und sofort servieren. Kalorien (kcal): 484

Fett: 21 g

Eiweiß: 19 g

Kohlenhydrate: 56 g

Cremige Lachs-Pasta "light" Lachs und Pasta sind einfach immer ein gutes Match. Hier haben wir einen echten Klassiker um ein paar Kalorien erleichtert. Schmecken tut es trotzdem immer noch genauso cremig. Nata Bene / Shutterstock.com Cremige Lachs-Pasta "light" Zutaten für 2 Portion(en) 160 g Bandnudeln

150 g Lachs

1 EL Rapsöl

0.5 mittelgroße(s) Zwiebel(n)

1 Zehe Knoblauch

100 ml Gemüsebrühe

1 Schuss Weißwein

75 g Frischkäse, light

1 Prise Pfeffer

1 Prise Salz

1 Handvoll Petersilie Zubereitung Pasta nach Packungsanweisung kochen. Dann die Nudeln in ein Sieb abgießen und dabei etwas von dem Nudelwasser für die Soße aufheben. Zwiebel fein würfeln, Knobi pressen. Lachs abbrausen und gut trocken tupfen. In Würfel schneiden, salzen, pfeffern und in einer Pfanne mit Öl anbraten, bis er leichte Röstspuren hat. Dann herausnehmen, kurz beiseite stellen. In der gleichen Pfanne nun Zwiebeln und Knobi leicht anrösten, dann direkt mit Gemüsebrühe und Weißwein ablöschen, Frischkäse unterrühren und mit einer ordentlichen Portion Pfeffer würzen. Einige Minuten einkochen lassen, dann den Lachs zurück in die Soße geben und kurz durchziehen lassen. Etwas Nudelwasser zur Soße geben, damit sich die Pasta besser vermischt. Nochmals 2 Minuten köcheln lassen, Pasta unterheben, auf einem Teller anrichten und mit Petersilie bestreuen. Kalorien (kcal): 559

Fett: 21 g

Eiweiß: 31 g

Kohlenhydrate: 61 g

Cremige One-Pot-Pasta mit Champignons Easypeasy Nudel-Rezept für die schnelle und schlanke Feierabend-Küche. Da man die Nudeln nicht abgießt und die Pasta beim Kochen Stärke freisetzt, wird die Sauce wunderbar cremig. Gleich ausprobieren! Anna Shepulova / Shutterstock.com Cremige One-Pot-Pasta mit Champignons Zutaten für 2 Portion(en) 250 g Champignon(s)

1 mittelgroße(s) rote Zwiebel(n)

1 Zehe Knoblauch

1 EL Rapsöl

200 g Nudeln, roh

1 TL Salz

1 Prise Schwarzer Pfeffer

1 EL Frischkäse, light

20 g Parmesan Zubereitung Champignons mit einem Küchentuch säubern, dann in Scheiben schneiden. Zwiebel würfeln, Knobi pressen. Öl in einer Pfanne erhitzen, dann Zwiebeln, Knobi, Champignons und die rohe Pasta dazu geben, kurz umrühren. Dann Topf soweit mit Wasser auffüllen, dass alles gut bedeckt ist, aber nicht mehr. Salz hinzufügen. Dann solange köcheln lassen, bis die Pasta al dente und das Wasser aufgesogen ist. Gib eventuell zwischendurch ein wenig Wasser zu, falls die Nudeln noch nicht durch sind. Zum Schluss Frischkäse unterheben, mit Pfeffer abschmecken und gehackte Petersilie hinzufügen. Mit frisch geriebenem Parmesan servieren. Kalorien (kcal): 490

Fett: 12 g

Eiweiß: 22 g

Kohlenhydrate: 71 g

Gönne dir doch mal wieder eine Portion deiner Lieblingspasta. Isst du sie in Maßen und ohne (zu viel) fettige Sahnesauce, macht sie auf keinen Fall dick. Zudem enthalten Vollkornnudeln viele gute Nährstoffe und komplexe Kohlenhydrate sowie Ballaststoffe, die lange sättigen.

Leckere Pasta-Rezepte findest du daher natürlich auch in unseren Ernährungsplänen. Mit dem Women's Health Ernährungscoaching kannst du dir mit wenigen Klicks einen individuellen Ernährungsplan erstellen lassen, passend zu deinem Abnehmziel und deiner Ernährungsweise.