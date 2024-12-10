7 Wege, überreifes Obst noch zu verwerten

Bislang hast du überreifes Obst einfach immer weggeworfen? Da hast du etwas verpasst: Denn die obligatorische braune Banane, die wohl bei fast jedem im Obstkorb vor sich hinvegetiert, sollte nicht in die Tonne, sondern lieber im Mixer landen.

Die reifen Früchtchen sind zu diesem Zeitpunkt nämlich so süß wie nie und lassen sich noch prima in leckere Rezepte verwandeln, die dadurch ganz ohne zugesetzten Zucker auskommen. Das gleiche gilt natürlich auch für andere überreife Obstsorten, wie Mangos, Kiwis oder Beeren (Übrigens: Auch andere Essensreste lassen sich noch super verwerten. Hier gibt's 9 Tipps, wie du Reste-Lebensmittel noch lecker zubereiten kannst.)

Lebensmittelverschwendung? Bitte nicht! Wenn du dich bemühst, den Wert von Lebensmittel wieder bewusster zu schätzen, leistest du einen wichtigen Beitrag gegen die sinnlose Lebensmittelverschwendung. Rund 20 Millionen Tonnen (genießbarer) Lebensmittel werden jährlich in Deutschland vernichtet. Dazu kommen circa 81 Kilogramm, die alle Privatverbraucher:innen pro Kopf in die Tonne werfen. Da machen wir nicht mit!

Ach, klar, Ausnahme: Wenn das Obst bereits anfängt zu schimmeln, solltest du die Finger wirklich davon lassen. Bräunliche und/oder matschige Stellen hingegen sind überhaupt nicht schlimm.

Wie kann man überreifes Obst sinnvoll nutzen? 7 Tipps Also wirf dein Geld nicht aus dem Fenster und dein Obst nicht mehr in den Müll: Probiere diese 7 Möglichkeiten aus, um dein überreifes Obst noch clever zu verwerten:

1. Mixe dir einen Smoothie Fertige Smoothies im Supermarkt zu kaufen, kann schnell zu einer kostspieligen Angelegenheit werden. Du kannst und willst aber trotzdem nicht auf deine geliebten Smoothies verzichten? Musst du auch gar nicht, denn überreifes Obst eignet sich ausgezeichnet dafür, fruchtige Shakes zuzubereiten. Ersetze das "frische" Obst aus den jeweiligen Rezepten einfach durch überreifes Obst – dem Geschmack tut das keinen Abbruch. Und nebenbei sparst du so eine Menge Geld. So gelingt der perfekte Smoothie

Tipp: Sobald du siehst, dass dein Obst langsam reif wird, schneide es in Stücke und friere es ein. Denn im gefrorenen Zustand reift das Obst nicht weiter nach. Wenn du es dann verwenden willst, musst du es übrigens nicht erst auftauen: Das TK-Obst fungiert nämlich als eine Art Eiswürfel und verleiht dem damit hergestellten Smoothie einen Frische-Kick.

2. Löffel eine Smoothie-Bowl Smoothie Bowls sind im Prinzip nichts anderes als dickflüssige Smoothies, die man nicht trinkt, sondern löffelt. Die Herstellung ist daher nicht kompliziert: Überreifes Obst in einen Mixer geben und nur so viel Flüssigkeit hinzufügen, wie nötig ist, um die Früchte zu pürieren. Das Ergebnis gleicht dann einer sorbetartigen Masse.

Auch hier kannst du überreife Früchte vorab schon mal portionsweise einfrieren und sie erst bei Bedarf verarbeiten. Wer die Smoothie-Bowl mit TK-Früchten zubereitet, erhält dann eine leckere Art von Fruchteis. Gib diese in eine Schüssel und toppe deine Smoothie-Bowl nach Belieben mit (anderen, frischen) Früchten, Nüssen oder Kernen. Das perfekte Frühstück aus überreifen Früchten!

shutterstock.com/Sokor Space Eine leckere Smoothie Bowl lässt sich ganz leicht zubereiten

3. Kuchen backen aus überreifem Obst Die Avocado kann eine sehr heimtückische Frucht sein: An einem Tag ist sie noch steinhart und am nächsten bereits matschig. Die macht mit ihren braunen Flecken auf deinem Toast oder im Salat keine gute Figur mehr. Doch was fängt man mit dem nicht ganz günstigen Exoten jetzt noch an? Ganz einfach: Backe damit! Avocados eignen sich beim Backen perfekt als Ersatz für Butter oder Öl. Wie wäre es zum Beispiel mit leckeren Avocado-Brownies?

Und Bananenbrot schmeckt am leckersten, wenn man es mit überreifen Bananen zubereitet. Dieses Rezept ist besonders lecker! Je reifer eine Banane ist, desto mehr gewinnt sie an Süße. Also suche das nächste Mal, wenn du überreifes Obst bei dir in der Küche entdeckst, einfach nach Back-Rezepten, mit denen du alles aufbrauchen kannst. So wirst du nicht nur dein Obst los, sondern hast gleichzeitig auch noch einen Kuchen für den nächsten Kaffeeklatsch mit den Mädels.

Beispiel-Rezept: Avocado-Brownies

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4. Fruchtige Chia-Marmelade über Nacht machen Verwandel überreife Beeren in eine gesunde Marmelade – ohne Zucker und Zusatzstoffe. Für die schnelle Variante: Einfach die Beeren (egal ob Blaubeeren, Erdbeeren oder Himbeeren) mit einer Gabel oder einem Mixer zu Püree zerkleinern. Ist das getan, gibst du ein wenig Wasser und 1-2 TL Chiasamen zu dem Früchtepüree. Die Mischung füllst du dann einfach in ein verschließbares Glas um und stellst sie über Nacht in den Kühlschrank. Wenn du am nächsten Tag frühstückst, hast du frisch zubereitete Marmelade. Wer die Chia-Marmelade einkocht, verlängert so die Haltbarkeit. So geht's:

Beispiel-Rezept: Beeren-Chia-Marmelade

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5. Verpasse deinem Wasser eine Fruchtinfusion Nichts ist wichtiger, als tagsüber genug Wasser zu trinken. Mache aus fadem Wasser mit deinen reifen Früchten ganz einfach einen leckeren Drink für zwischendurch. Am besten eignen sich dafür Beeren. Denn nicht nur Bananen werden süßer, umso reifer sie sind. Und diese intensive, natürliche Süßkraft macht sich besonders gut als erfrischendes "Infused water".

Einfach Obst nach Wahl stückeln und ab ins Wasser damit. Das Aroma der Früchte verteilt sich und schon hast du Wasser, das alles andere als langweilig schmeckt. Um dem Ganzen noch einen Extra-Frische-Kick zu verleihen, gib noch Kräuter (wie Minze oder Rosmarin) und ein Schuss Zitronen- oder Limettensaft hinzu. So schaffst du es, täglich mehr Wasser zu trinken

6. Schlecke gesunde Popsicle Merke: Wenn du dein überreifes Obst noch rechtzeitig einfrierst, kannst du so den Reifeprozess stilllegen. Noch besser: Früchte vorher mit Milch, Joghurt und einfach nur Wasser pürieren, in Eisförmchen füllen (gibt es für wenig Geld!) und erst dann einfrieren – fertig sind leckere Popsicles, also Eis-Lollies. Besonders im Sommer hast du so schnell eine gesunde und erfrischende Abkühlung parat. Erdbeeren, Blaubeeren & Co. eignen sich in der warmen Jahreszeit besonders gut, um daraus leckere Popsicles herzustellen. Hier kommen die kalorienärmsten Obstsorten.

Aber auch im Winter will man ja schließlich nicht immer auf ein Eis verzichten. Gönn dir (neben Lebkuchen und Plätzchen) doch mal eine gesunde Nascherei, bei der du kein schlechtes Gewissen haben musst. Kiwis, Ananas, Mango, Zitronen uvm. können nach Belieben zu Eis verarbeitet werden.

Beispiel-Rezept: Mango-Kokos-Popsicles

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7. Starte mit Bananen-Pancakes in den Tag Reife Bananen sind nicht nur wegen ihrer natürlichen Süße perfekt zum Backen, auch ihre Konsistenz macht es möglich, sie für viele Gerichte als Ersatz- oder Zusatzprodukt zu verwenden. Hast du schon mal Bananen-Pfannkuchen gemacht? Nein? Dann wird es Zeit, denn die sind fix zubereitet und bestehen im Prinzip nur aus 2 Basis-Zutaten: Banane und Ei. Für die schnellen Pancakes am Morgen, einfach eine überreife Banane mit einer Gabel zerdrücken und mit einem Ei und einer Prise Zimt verquirlen – schon ist dein Pfannkuchenteig fertig und kann (mit etwas Öl) in die Pfanne wandern.