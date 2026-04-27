Kaputte Knie im Alter? So hältst du sie gesund

Du kennst wahrscheinlich dieses typische Alters-Narrativ: Kein Laufen über lange Strecken, keine HIIT-Kurse mit Sprüngen – und mit 60 auf dem Tennisplatz sprinten wie mit 25? Auch besser lassen. Spätestens in den 50ern oder 60ern sind Knieschmerzen angeblich nicht nur häufig – sondern unvermeidlich. Doch genau dieses Bild ist falsch.

Es gibt eine weitverbreitete Fehlannahme, dass Knie im Alter zwangsläufig "kaputtgehen", sagt Abigail Campbell, MD, orthopädische Sportchirurgin und Co-Direktorin des Women's Sports Medicine Center bei NYU Langone. Viele glauben, dass Laufen oder andere High-Impact-Sportarten automatisch zu Schmerzen oder Arthrose führen. Dieses Denken hält sich hartnäckig.

Ja, Frauen verlieren durch hormonelle Schwankungen im Laufe der Zeit Knochendichte, und auch Knorpel kann dünner werden, sagt Dr. Campbell. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass Knieschmerzen unausweichlich sind. Im Gegenteil: Man kann aktiv gegen diese altersbedingten Veränderungen arbeiten. Und die aktuelle Forschung zeigt etwas Überraschendes: Nicht das Alter ist der Haupttreiber für Knieschmerzen – sondern wie (und wie viel) du dich bewegst.

Was Knie-Studien wirklich zeigen Eine Studie aus dem Jahr 2025 in Frontiers in Public Health untersuchte den Zusammenhang zwischen sitzendem Verhalten, körperlicher Aktivität und Arthrose (insbesondere im Knie). Analysiert wurden Daten aus einer großen US-Gesundheitsstudie mit über 24.000 Menschen über 13 Jahre. Ergebnis: Menschen mit Arthrose bewegten sich weniger und verbrachten deutlich mehr Zeit im Sitzen.

Eine weitere Studie aus Arthritis & Rheumatology (2023) untersuchte über 2600 Personen und deren Krafttraining-Geschichte. 8 Jahre später zeigte sich: Wer regelmäßig Krafttraining gemacht hatte, berichtete seltener über Knieschmerzen und profitierte langfristig von besserer Kniegesundheit.

Kurz gesagt: Das größte Risiko für deine Knie ist nicht das Älterwerden, sondern zu wenig Bewegung. Hier erfährst du, was die Wissenschaft stattdessen empfiehlt, damit deine Knie auch in den kommenden Jahrzehnten stark, belastbar und schmerzfrei bleiben.

Deshalb sind die Knie besonders anfällig für Probleme Das Knie ist eines der am härtesten arbeitenden Gelenke im Körper. Viele verwechseln normale, oft gut behandelbare Schmerzen mit "Verschleiß durch Alterung". In Wahrheit ist das Knie einfach ein sehr sensitives Gelenk, das auf Fehlbelastungen schnell reagiert.

Und im Vergleich zu anderen Gelenken ist es weniger geschützt: Die Hüfte ist ein Kugelgelenk, das Knie dagegen nur ein Scharniergelenk – und dadurch anfälliger, sagt Dr. Campbell. Dazu kommt die enorme Belastung: Die Kniescheibe trägt beim Gehen oder bei Alltagsbewegungen das 0,5- bis fast 10-Fache deines Körpergewichts, ergänzt sie.

Das bedeutet: Kleine Veränderungen im Körper, wie etwa Schwäche, Steifheit oder veränderte Bewegungsmuster, zeigen sich oft zuerst im Knie. Viele interpretieren das jedoch falsch und schieben es auf das Alter. Dr. Campbell beschreibt das Knie deshalb als "sehr launisch": Schon kleine Veränderungen können Schmerzen auslösen.

Wenn du dir beispielsweise den Knöchel verstaucht und dein betroffenes Bein einen Monat lang kaum benutzt hast, könntest du an Kraft im Quadrizeps verlieren, was dazu führen kann, dass die Kniescheibe nach oben rutscht und Reibung und Schmerzen verursacht.

Darum treten Knieschmerzen mit zunehmendem Alter wirklich auf Arthrose ist die häufigste Ursache für Knieschmerzen bei Menschen über 50. Und das Knie ist eines der am häufigsten betroffenen Gelenke, sagt Dr. Campbell. Zudem zeigen Forschungsergebnisse, dass "Frauen 1,5- bis 2-mal häufiger an Kniearthrose leiden als Männer, und wir wissen nicht genau, warum das so ist", sagt Dr. Campbell. "Es gibt einige Studien bei Frauen ab 50, die zeigen, dass fast die Hälfte von ihnen auf dem Röntgenbild Anzeichen von Arthrose aufweist."

Auch intensiver Impact-Sport wie Laufen kann ohne ergänzendes Krafttraining zu Beschwerden führen. "Der Körper absorbiert extrem viele Stöße beim Laufen", besonders die Knie, sagt Patricia Greaves, CPT, Personal Trainerin aus Long Island und Mitglied der WH-Initiative Strength in Diversity.

Wichtig: Es gibt keine Daten, die zeigen, dass Laufen Arthrose verursacht oder verschlimmert. Es "weckt" sie höchstens. Du könntest morgen einen Marathon laufen und deine Arthrose wäre danach nicht schlimmer. Aber dein Knie könnte sich trotzdem beschweren. Es handelt sich nicht unbedingt um eine Knieverletzung, sondern einfach darum, dass deine Knie diese Aktivität nicht unbedingt mochten.

Warum Knieprobleme oft in der Menopause aufflammen Mit der Menopause verändert sich vieles im Körper, sagt Dr. Campbell. Alte, "stille" Probleme können plötzlich spürbar werden, etwa frühere Verletzungen. Die genauen Ursachen sind noch nicht vollständig geklärt. Wahrscheinlich spielen hormonelle Veränderungen eine Rolle, insbesondere der sinkende Östrogenspiegel. Das kann die Knochendichte beeinflussen und das Risiko für Osteoporose, Osteopenie und Frakturen erhöhen – was wiederum Kniebeschwerden begünstigen kann.

Verletzungen wie Kreuzband- oder Meniskusrisse können im Alter häufiger auftreten oder frühere Verletzungen wieder Probleme verursachen – besonders wenn keine regelmäßige Kräftigung oder Rehabilitation erfolgt ist, sagt Winnie Yu, DPT, CSCS, Sportphysiotherapeutin in New York City. Das liegt daran, dass das Gewebe "weicher und reißanfälliger wird", sagt Dr. Campbell. "Es reicht schon eine falsche Drehung, um diesen Riss symptomatisch zu machen oder ihn zu verschlimmern."

Schließlich kannst du, egal ob du sportlich aktiv oder eher sesshaft bist, dennoch Muskelungleichgewichte haben, die zu Knieschmerzen führen, sagt Yu. Besonders wenn du dich zu wenig bewegst, kann es zu Steifheit in den Knöcheln oder Hüften kommen, was dein Gangbild verändern und dazu führen kann, dass du mit mehr Druck auf einer Seite des Körpers gehst. Bewegungseinschränkungen, Weichteil- oder Muskelverspannungen entlang der Hüften, Knie und Knöchel können im Laufe der Zeit "zu muskulären Dysbalancen oder einer schlechten Biomechanik" führen und so Knieschmerzen verursachen.

Alter ist nicht gleich Knieverschleiß: Welche Faktoren später zu Beschwerden führen können Die Idee, dass Knieprobleme zwangsläufig mit einem bestimmten Alter kommen, ist ein "totaler Mythos", sagt Dr. Campbell. Entscheidend ist nicht das chronologische Alter (wie viele Jahre du alt bist), sondern das biologische Alter deines Knies, das durch Verletzungen, Training und Genetik beeinflusst wird.

Angenommen, du bist 32 (dein chronologisches Alter), hast aber schon jede Menge Verletzungen hinter dir und Kniegelenksoperationen sowie eine Knorpelentfernung, dann musst du vielleicht vorsichtiger sein und dein Training auf weniger intensive Aktivitäten umstellen, da dein Knie biologisch gesehen älter ist und ein höheres Risiko für Arthrose birgt, erklärt sie. Dein Training wird sich von dem einer 72-Jährigen mit perfektem Knieknorpel und ohne Meniskusriss unterscheiden.

Der Grund, warum die meisten Knieschmerzen nicht dauerhaft sind Ob Knieschmerzen reversibel sind, hängt davon ab, ob es sich um strukturelle oder funktionelle Probleme handelt. Strukturelle Probleme betreffen die Anatomie selbst – etwa Knorpelverlust oder Arthrose. Manche Dinge wie Meniskusrisse können operativ oder konservativ behandelt werden, Arthrose selbst ist nicht heilbar, aber gut behandelbar.

Dynamische Probleme hingegen hängen mit der Funktionsfähigkeit deines Knies zusammen. So kann beispielsweise das patellofemorale Gelenk Schmerzen verursachen, wenn es beim Gehen nicht "absolut reibungslos" in seiner seifenschalenförmigen Furche hin und her gleitet, erklärt Dr. Campbell. Das kann zu Reibung, Schmerzen und Entzündungen im Knie führen – ist aber durch Physiotherapie behebbar. Ähnlich verhält es sich, wenn du aufgrund einer schlechten Biomechanik, Beweglichkeit oder Kraft unter Knieschmerzen leidest: Es gibt Möglichkeiten, deine Muskeln zu stärken und aufzubauen, um diese Schmerzen zu beseitigen, sagt Yu.

Was du jetzt tun kannst, um deine Knie stark zu halten Krafttraining ist der wichtigste Hebel gegen Knieschmerzen, sagt Dr. Campbell. Und es ist nie zu spät (oder zu früh!), damit anzufangen. Aber wie du Krafttraining betreibst, ist entscheidend – kleine Fehler in deinem Trainingsprogramm können tatsächlich zu Knieschmerzen beitragen, weshalb schon ein paar kleine Anpassungen den entscheidenden Unterschied ausmachen können. Das Ziel ist es, "die Muskeln rund um das Knie zu stärken, um das Knie zu entlasten, insbesondere die Kniescheibe, die bei Frauen meist als erstes betroffen ist", fügt sie hinzu.

1. Trainiere deine Beine ganzheitlich, anstatt nur das Knie isoliert Achte darauf, dass dein Krafttraining für den Unterkörper all deine Beinmuskeln beansprucht. Viele machen nur isolierte Übungen wie Beinstrecker oder Donkey Kicks. Das reicht nicht. Füge daher auch komplexe Bewegungen, wie Squats (auch in variierenden Ständen), Lunges, Step-ups, Bridges, Sit-to-stands, oder Wadenheben hinzu.

Eine Studie zeigte: Bei Menschen mit Kniearthrose führten kombinierte Trainingsprogramme – insbesondere Kraftübungen mit Zusatzwiderstand und unterstützende Maßnahmen wie Elektrotherapie – zu mehr Muskelkraft und weniger Schmerzen als reines Heimtraining allein. Eine weitere Studie legt nahe, dass Physiotherapie mit aktiven Übungen wie Brücken, Step-ups und Kniebeugen für verbesserte Bewegungsfreiheit und Kraft sorgen kann.

2. Achte darauf, ausreichend schwere Gewichte zu verwenden Ein häufiger Fehler: zu leichte Gewichte. "Die Muskulatur rund ums Knie muss wirklich gefordert werden", sagt Yu. Sie empfiehlt, ein Gewicht zu wählen, bei dem du noch zwei Wiederholungen in Reserve hast, das heißt, du könntest nur noch zwei weitere Wiederholungen mit korrekter Technik ausführen, bevor du an deine Leistungsgrenze stößt.

3. Unterschätze nicht die Bedeutung von Beweglichkeitsübungen Wenn sich Knie oder Beine steif anfühlen, kann Mobility-Training helfen – nach medizinischer Abklärung. "Mit Mobilitätsübungen kannst du an deinem Bewegungsumfang und deiner Kontrolle innerhalb des Bewegungsspielraums arbeiten, der dir an Hüfte und Kniegelenk zur Verfügung steht", sagt Yu.

4. Integriere ein- bis zweimal pro Woche Pilates Dr. Campbell ist ebenfalls ein Fan von Pilates, da es durch langsame, kontrollierte Bewegungen die Rumpfmuskulatur und andere Beinmuskeln wie Gesäß- und Oberschenkelmuskeln isoliert und stärkt. Studien belegen, dass Pilates bei Menschen mit Kniearthrose zur Schmerzlinderung beitragen und die körperliche Funktionsfähigkeit verbessern kann.

WichtigWenn du bereits unter Knieproblemen leidest, solltest du dich vor einer Änderung deines Trainingsprogramms von einer Ärztin oder einem Arzt bzw. einer Sportmedizinerin oder einem Sportmediziner beraten lassen. Anschließend kannst du dich an eine Physiotherapeutin oder einen Physiotherapeuten oder eine:n Personal Trainer:in wenden, um einen individuellen Trainingsplan zu erstellen, der "die Lebensdauer deiner Knie optimiert", so Dr. Campbell.

5. Cardio ist kein Feind deiner Knie - im Gegenteil Training, das deine Herzfrequenz erhöht, steigert auch die Toleranz des Knies gegenüber Belastung. Eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2025 im BMJ, die die Sicherheit verschiedener Trainingsformen bei Menschen mit Kniearthrose untersuchte, ergab, dass aerobe Bewegung (Gehen, Radfahren oder Schwimmen) am effektivsten war, um Schmerzen, Funktion und Lebensqualität zu verbessern.

Auch hochintensives Ausdauertraining kann helfen: Eine Studie zeigte, dass hochintensives Training (wie HIIT) die Kraft der Kniebeugung, die Beinpresse-Kraft, Schmerzen und andere Symptome sowie die Lebensqualität signifikant verbessert. Versuche also, mindestens 150 Minuten körperliche Aktivität mittlerer Intensität (Gehen, Radfahren, Rudern oder Schwimmen) oder 75 Minuten körperliche Aktivität hoher Intensität (Laufen) pro Woche zu schaffen.

Regelmäßige Bewegung hilft auch beim GewichtsmanagementDas ist besonders im Zusammenhang mit Knieschmerzen wichtig, da Kniearthrose mit Übergewicht in Verbindung gebracht wird – schließlich zwingt es deine Knie, mehr Belastung zu tragen, sagt Dr. Campbell.

6. Implementiere strategische Ruhetage Und natürlich musst du dir Zeit für Regeneration nehmen – besonders, wenn du älter wirst. Mit 58 legt Greaves zwischen ihren Beintrainingseinheiten zwei Ruhetage ein, und wenn sie Krafttraining macht, geht sie nicht bis ans Limit. "Ich versuche nicht, einen Rekord zu brechen", sagt sie. "Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mein Limit beim Heben erreicht habe, dann werde ich nicht weiter pushen." Sie hebt gerade genug, um stark zu bleiben, ohne es zu übertreiben.

Wenn man nach einem Training für den Unterkörper Muskelkater hat, "sollte man warten, bis der Muskelkater nachlässt", fügt sie hinzu. Und wenn eine Übung mehr Schmerzen oder Beschwerden verursacht, sollte man aufhören und nicht weitermachen.