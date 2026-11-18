Beim Training ist nicht nur die Bewegung wichtig: Auch die richtige Ernährung und ausreichend Energie sind entscheidend, damit der Körper gesund bleibt und sich erholen kann. Wer regelmäßig zu wenig isst, um den Bedarf von Training und Körper zu decken, kann eine relative Energiedefizienz im Sport entwickeln – kurz RED-S. Frauen haben ein höheres Risiko, betroffen zu sein. Eine Studie aus dem Jahr 2026 im Journal of Science and Medicine in Sport ergab, dass 70 Prozent der Hochleistungssportlerinnen ein Risiko für RED-S hatten.

Die Weltklasse-Tennisspielerin Emma Navarro hat kürzlich öffentlich gemacht, dass sie mit der Erkrankung zu tun hat. Anfang des Monats schilderte sie auf Instagram ihre Erfahrungen: Dazu gehörten extreme Stimmungsschwankungen, Brain Fog, ein geschwächtes Immunsystem, ständige Kopfschmerzen und Schwindelanfälle. Übungen, die ihr früher leichtgefallen waren, fühlten sich plötzlich unmöglich an. Außerdem hatte sie ständig Hunger. "Ich hatte fast drei Jahre lang zu wenig Energie zugeführt", schrieb sie. "Mein Körper wehrte sich auf jede ihm mögliche Weise."

Man muss aber keine Spitzensportlerin sein, um unter dieser Erkrankung zu leiden. Hier erfährst du, was du über RED-S wissen musst, einschließlich der Frage, wie man es laut Expertinnen frühzeitig erkennen und stoppen kann.

Die Expertinnen:Elizabeth Matzkin, MD, ist Orthopädin und Leiterin der Sportmedizin für Frauen am Brigham and Women’s Hospital. Amy West, MD, ist Sportmedizinerin am Northwell Orthopedic Institute. Amy Stephens, RD, ist Sporternährungsberaterin mit Schwerpunkt auf Essstörungen.

Was ist RED-S? RED-S entsteht, wenn jemand nicht genug isst, um den Anforderungen des Trainings oder sogar den grundlegenden physiologischen Bedürfnissen des Körpers gerecht zu werden, erklärt Elizabeth Matzkin, MD, Orthopädin und Leiterin der Sportmedizin für Frauen am Brigham and Women’s Hospital. Energie braucht der Körper nicht nur beim Laufen oder Krafttraining, sondern auch für gesunde Knochen, die Hormonproduktion, den Stoffwechsel, das Immunsystem und die Herz-Kreislauf-Gesundheit.

Wer ist von Red-S betroffen? Wer dauerhaft zu wenig isst, um das eigene Aktivitätsniveau zu unterstützen, stellt dem Körper mit der Zeit nicht mehr genug Energie für diese wichtigen Funktionen zur Verfügung. Das kann zu den vielfältigen Symptomen von RED-S führen. Der Begriff ist also mehr als ein medizinischer Ausdruck für zu wenig Essen: Er beschreibt, was passiert, wenn der Körper chronisch zu wenig Energie erhält – und welche langfristigen gesundheitlichen Folgen das haben kann.

Gefährdet sein können alle: Leistungssportlerinnen ebenso wie Menschen, die für ihren ersten Halbmarathon trainieren, oder Personen, die häufiger Krafttraining machen und gleichzeitig abnehmen möchten. Das "R" in RED-S steht für "relativ": Entscheidend ist nämlich, ob die Energiezufuhr zum individuellen Bedarf passt.

Welche Beschwerden löst RED-S aus? Kurzfristig können bei zu geringer Energiezufuhr Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, häufigere Erkrankungen, eine schlechtere Regeneration sowie unregelmäßige oder ausbleibende Monatsblutungen auftreten, sagt Dr. Matzkin. Auch Training und Leistung können darunter leiden. Eine geringe Energieverfügbarkeit kann es erschweren, ein Workout durchzuhalten, und Kraft sowie Ausdauer beeinträchtigen. Möglich sind außerdem Muskelschwäche oder Schmerzen, sagt Amy West, MD, Sportmedizinerin am Northwell Orthopedic Institute.

Auch das Verletzungsrisiko steigt, insbesondere für die Knochen. "Die Jugend und das junge Erwachsenenalter sind entscheidende Jahre für den Aufbau der maximalen Knochenmasse. Eine über längere Zeit geringe Energieverfügbarkeit in dieser Phase kann daher später Folgen haben", sagt Dr. Matzkin. Dazu kann etwa Osteoporose zählen. Länger ausbleibende Monatsblutungen können sich laut Dr. West zudem auf die spätere Fruchtbarkeit auswirken.

Frühe Anzeichen von RED-S können schnell auftreten, sagt Amy Stephens, RD, Sporternährungsberaterin mit Schwerpunkt auf Essstörungen. Schon nach einem Tag mit zu wenig Energiezufuhr könne man sich "hangry" fühlen (hungry + angry), also hungrig und gereizt. Nach einer Woche bilde der Körper möglicherweise keine Muskeln und Ausdauer mehr auf. Die vollständige Erholung könne anschließend 6 bis 9 Monate dauern.

Warum tritt RED-S häufiger bei Frauen auf? RED-S wird häufiger mit Frauen und Mädchen in Verbindung gebracht als mit Jungen und Männern. Bis 2014 wurde die Erkrankung als "Triade der Sportlerin" bezeichnet. Der Begriff hob den Zusammenhang zwischen zu wenig Essen, Zyklusstörungen und einer verminderten Knochenmineraldichte hervor.

RED-S kann zwar alle betreffen, doch "Sportlerinnen sind anfälliger – besonders in Sportarten, in denen Schlankheit, Ausdauer, Ästhetik oder Gewichtsklassen eine wichtige Rolle spielen", sagt Dr. Matzkin. Dazu zählen etwa Laufen, Gymnastik und Wasserspringen. Ein weiterer Grund: Frauen stehen überdurchschnittlich häufiger unter dem extremem Druck, schlank zu sein, sagt Dr. West. Dementsprechend sind Essstörungen bei Frauen häufiger.

Anzeichen von RED-S: Darauf solltest du achten RED-S entwickelt sich nicht auf einmal. Frühe, oft weniger auffällige Anzeichen wie Müdigkeit und Schlafprobleme können auftreten, wenn eine Person eine geringe Energieverfügbarkeit aufweist, also nicht genug isst, um ihr Aktivitätsniveau zu unterstützen. Hält dieser Zustand an, kann daraus RED-S entstehen.

Eine geringe Energieverfügbarkeit und RED-S können fast jedes Körpersystem beeinflussen. Besonders häufig zeigen sich laut den Ärztinnen folgende Anzeichen:

Frühe Anzeichen:

anhaltende Müdigkeit

längere Erholungszeit nach dem Training

nachlassende Leistung

häufigere Erkrankungen

schlechter Schlaf

mehr Hunger

Stimmungsschwankungen und/oder stärkere Angstgefühle und depressive Verstimmungen

Haarausfall

Gewichtsverlust Ernstere Warnzeichen:

unregelmäßige oder ausbleibende Monatsblutungen

Schmerzen beim Belasten eines Körperteils

häufige Verletzungen, insbesondere wiederkehrende Knochenstressreaktionen oder Ermüdungsbrüche So stellst du sicher, dass du genug für dein Aktivitätsniveau isst Wenn RED-S nun auf deinem Radar ist, musst du dir keine Sorgen machen: Du musst weder dein Leben noch deinen Trainingsplan komplett umstellen, um vorzubeugen. Einige einfache, intuitive Schritte können helfen, ausreichend Energie aufzunehmen – ganz ohne Kalorienzählen.

1. Achte auf die Signale deines Körpers Es klingt einfach, kann aber viel bewirken: Nimm dir gelegentlich Zeit, darauf zu achten, wie du dich beim Training und im Alltag fühlst. Die oben genannten Symptome können darauf hindeuten, dass du zu wenig isst. Ebenso hilfreich ist es, zu wissen, wie sich ein gut versorgter Körper anfühlt. Eine gut versorgte Sportlerin hat den ganzen Tag über gleichmäßig Energie, verspürt meist nur zu den Mahlzeiten Hunger und leidet nicht unter Brain Fog, sagt Stephens. Ihre Stimmung ist stabil, sie erholt sich gut zwischen den Workouts und schläft gut.

Überlege, wie es dir in letzter Zeit ging: Fühlst du dich stark und energiegeladen und kannst am Ende des Trainings noch einmal zulegen? Oder bist du schlapp und hungrig und hast Mühe, die letzten Wiederholungen zu schaffen?

Zusätzliche Hinweise kann eine jährliche Blutuntersuchung bei deiner Ärztin oder deinem Arzt liefern. Weil RED-S so viele Körpersysteme betrifft, können sich laut Stephens Auffälligkeiten bei verschiedenen Werten zeigen – etwa bei Schilddrüsenwerten, der Zahl der weißen Blutkörperchen, Ferritin und Eisen, Vitamin D oder dem großen Blutbild. Abweichende Werte können mit zu geringer Energiezufuhr zusammenhängen. Sie sollten aber gemeinsam mit einer Ärztin oder einem Arzt und im Zusammenhang mit deiner übrigen Krankengeschichte sowie weiteren Untersuchungen eingeordnet werden.

2. Orientiere dich an einfachen Grundregeln für deine Mahlzeiten Um RED-S vorzubeugen, musst du keine App zum Makrotracking herunterladen und auch nicht plötzlich Kalorien zählen. Stephens lässt ihre Athletinnen das nach eigener Aussage nicht tun. Stattdessen empfiehlt sie, drei Mahlzeiten am Tag einzuplanen. Der Teller sollte dabei jeweils ungefähr zu einem Drittel aus Eiweiß, zu einem Drittel aus Kohlenhydraten und zu einem Drittel aus Gemüse bestehen. Viele Menschen frühstücken nicht, sagt Stephens – und das sei oft einer der einfachsten Gründe dafür, dass sie über den Tag insgesamt zu wenig essen.

3. Passe deine Energiezufuhr an dein Training an Wenn ein Trainingsplan ansteht, solltest du im Hinterkopf behalten, dass du im Verlauf nicht immer dasselbe essen wirst, sagt Stephens. Je intensiver der Plan wird – etwa wenn du längere Strecken läufst, im Fitness-Studio schwerer hebst oder eine weitere Power-Einheit pro Woche hinzufügst –, desto mehr musst du auch essen.

Als grobe Orientierung empfiehlt Stephens, pro Trainingsstunde zusätzlich 500 bis 600 Kalorien am Tag einzuplanen. Das kann über Snacks oder größere Portionen bei den Mahlzeiten geschehen. Bei einer Trainingsdauer von zwei bis drei Stunden sei außerdem eine Energiezufuhr während des Trainings nötig, etwa in Form von Gels bei einem langen Lauf.

Wann ist eine ärztliche Abklärung sinnvoll? Wenn du eines der genannten Symptome bemerkst oder vermutest, dass du nicht genug Energie zu dir nimmst, solltest du dich an eine Fachperson wenden. Frühe Anzeichen wie Müdigkeit und schlechter Schlaf lassen sich leicht abtun. Eine ärztliche Abklärung kann jedoch helfen, eine geringe Energieverfügbarkeit zu erkennen, bevor sich daraus RED-S entwickelt.

Zusätzlich zum Arzttermin kannst du versuchen, mehr zu essen – zum Beispiel durch zusätzliche Snacks über den Tag oder größere Portionen bei den Mahlzeiten. Wenn du vor dem Training noch keinen kohlenhydratreichen Snack isst, kannst du das ausprobieren. Nach dem Training können Protein und Kohlenhydrate die Erholung unterstützen.

Es ist nie zu früh, das Thema bei einer Ärztin, einem Arzt oder einer Ernährungsfachkraft anzusprechen – egal, ob du Hilfe dabei brauchst, deine Energie- und Makronährstoffziele an dein Training anzupassen, oder ob du Symptome abklären lassen möchtest. "Je früher die Abklärung, desto besser", sagt Dr. Matzkin. "Wir wollen nicht erst auf einen Ermüdungsbruch warten – dann ist die Knochengesundheit bereits beeinträchtigt." Zwei Anzeichen, bei denen du laut Dr. West möglichst bald ärztlichen Rat einholen solltest, sind häufige Verletzungen, besonders wenn du dich nur schwer davon erholst, sowie Zyklusunregelmäßigkeiten.

Wie wird RED-S behandelt? Bei der Behandlung von RED-S geht es darum, die Balance zwischen Energiezufuhr und Energieverbrauch wiederherzustellen und mögliche Verletzungen zu behandeln. Wahrscheinlich brauchst du dafür die Unterstützung einer Ärztin, eines Arztes und/oder einer Ernährungsfachkraft, um ausreichend Kalorien und Nährstoffe aufzunehmen und das Trainingspensum vorübergehend zu reduzieren.

Zusätzlich zu sportmedizinischen Fachleuten und/oder einer Ernährungsfachkraft kann laut Dr. Matzkin auch eine auf Knochenstoffwechsel spezialisierte Endokrinologin oder ein entsprechender Endokrinologe nötig sein, wenn die Knochengesundheit betroffen ist. Auch eine Sportpsychologin oder ein Sportpsychologe kann Teil des Behandlungsteams sein.

FAQ: Häufige Fragen zu RED-S Können auch Freizeitsportlerinnen RED-S bekommen? Ja. RED-S kann auch Menschen betreffen, die für ihren ersten Halbmarathon trainieren oder ihr Krafttraining steigern und gleichzeitig abnehmen möchten. Entscheidend ist, ob die Energiezufuhr den Anforderungen des Körpers und des Trainings entspricht. Welche Sportarten können das Risiko erhöhen? Besonders gefährdet sind laut Dr. Matzkin Sportlerinnen in Disziplinen, in denen Schlankheit, Ausdauer, Ästhetik oder Gewichtsklassen eine wichtige Rolle spielen. Beispiele sind Laufen, Gymnastik und Wasserspringen. Wie lange kann die Erholung dauern? Nach Angaben der Sporternährungsberaterin Amy Stephens kann es sechs bis neun Monate dauern, bis sich der Körper vollständig erholt hat.