Was du deinen Liebsten zum Osterbrunch auftischen kannst? So einiges: Wir haben reichlich kreative Brunch-Ideen, leckere Rezepte, Deko-Tipps und praktische Tools für euch parat.

Besonders praktisch sind Brunch-Rezepte, die wie Fingerfood schon in Bechern oder auf Spießen (wie Kirschtomaten und Mini-Mozzarella) angerichtet sind. Wie wäre es zum Beispiel mit einem gesunden Chia-Pudding oder einer kleinen Smoothie-Bowl für deine Gäste. Beide Rezepte kannst du gut vorbereiten und in kleinen Gläsern servieren.

Produkt-Tipp: Schön dick und super fluffig – so sehen die perfekten Waffeln aus. Mit so einem Waffeleisen für belgische Waffeln sind sie fix gemacht. Mit dem Kombi-Tool von Russel Hobbs kannst du zudem nicht nur Waffeln machen, sondern dank austauschbarer Platten auch Sandwiches, Mini-Donuts & Co.

Alles was du für die Zubereitung der herzhaften Muffins brauchst, ist ein Muffinblech. Und wo bleibt das Rezept? Here you go! Für deinen vegetarischen Gäste kannst du alternativ die Spinat-Ricotta-Muffins servieren.