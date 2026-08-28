Du trainierst deinen Po – aber er wächst nicht? Diese 4 Fehler könnten dahinterstecken

Wer einen kräftigen, runden Po aufbauen möchte, braucht vor allem eines: Geduld. Gleichzeitig erleben viele Frauen, dass sie regelmäßig trainieren, Hip Thrusts und Squats machen und trotzdem kaum Veränderungen sehen. Das kann frustrierend sein.

Aber keine Sorge: In vielen Fällen liegt es nicht an schlechten Genen, sondern an Stellschrauben im Training oder in der Ernährung, die sich optimieren lassen.

Warum der Po oft langsamer wächst als andere Muskeln Die Gesäßmuskulatur gehört zu den größten Muskelgruppen des Körpers. Entsprechend braucht sie einen ausreichend starken Trainingsreiz, genügend Energie und vor allem Zeit, um sichtbar zu wachsen.

Hinzu kommt: Viele Frauen trainieren zwar regelmäßig, setzen dabei aber nicht immer die Faktoren um, die tatsächlich für Muskelwachstum entscheidend sind. Muskelaufbau entsteht durch ausreichend Belastung, kontinuierliche Steigerung und eine passende Ernährung.

Infobox: Die drei wichtigsten Voraussetzungen für Muskelwachtum • Ausreichend intensives Krafttraining

• Genügend Eiweiß und Kalorien

• Kontinuität über Monate hinweg



Fehlt einer dieser Bausteine, bleiben Fortschritte oft aus.

Die 4 häufigsten Gründe, warum dein Po nicht wächst Viele Frauen machen vermeintlich alles richtig und treten trotzdem auf der Stelle. Oft steckt einer der folgenden Fehler dahinter.

1. Du trainierst nicht nah genug am Muskelversagen Muskelwachstum entsteht nur dann, wenn der Muskel ausreichend gefordert wird. Wer einen Satz beendet, obwohl noch viele Wiederholungen möglich wären, setzt oft keinen starken Wachstumsreiz.

Für die meisten Frauen bedeutet das: Die letzten Wiederholungen eines Satzes sollten sich wirklich anstrengend anfühlen. Idealerweise befindest du dich am Ende eines Satzes nur noch zwei bis drei Wiederholungen vom Muskelversagen entfernt.

So setzt du mehr Trainingsreize

Höre nicht stur bei der vorgegebenen Wiederholungszahl auf.

Nutze gelegentlich etwas schwerere Gewichte.

Versuche, von Woche zu Woche mindestens eine Wiederholung mehr zu schaffen.

Trainiere mit einer Trainingspartnerin, die dich motiviert. 2. Du isst zu wenig für sichtbaren Muskelaufbau Viele Frauen möchten gleichzeitig Fett verlieren und Muskeln aufbauen. Das ist grundsätzlich möglich, allerdings wird der Muskelaufbau deutlich schwieriger, wenn dauerhaft zu wenig Energie zur Verfügung steht.

Neben ausreichend Kalorien spielt vor allem Eiweiß eine entscheidende Rolle. Aktuelle Empfehlungen für sportlich aktive Menschen liegen meist zwischen 1,6 und 2,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag.

Gute Proteinquellen für den Muskelaufbau

Damit der Körper neue Muskelmasse aufbauen kann, braucht er ausreichend Eiweiß. Besonders praktisch sind Lebensmittel mit einer hohen Proteindichte, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen:

Wer dauerhaft zu wenig isst, signalisiert dem Körper eher Energiesparen als Muskelaufbau.

3. Du setzt auf die falschen Übungen Auf Social Media werden täglich neue "Booty-Übungen" vorgestellt. Viele davon sehen spektakulär aus, lassen sich aber kaum sinnvoll steigern. Für Muskelwachstum ist jedoch das sogenannte progressive Overload entscheidend: Der Muskel muss im Laufe der Zeit stärker belastet werden. Deshalb sollten die Basisübungen den größten Teil deines Trainings ausmachen.

Besonders effektive Übungen für den Po

4. Du erwartest zu schnell Ergebnisse Zu große Ungeduld ist vermutlich der häufigste Fehler überhaupt. Auf Social Media entstehen oft unrealistische Erwartungen. Tatsächlich dauert sichtbarer Muskelaufbau deutlich länger, als viele denken. Erste Veränderungen können zwar bereits nach 8 bis 12 Wochen auftreten, größere optische Veränderungen entstehen meist über viele Monate hinweg. Je länger du bereits trainierst, desto langsamer werden die Fortschritte oft sichtbar.

Wie lange dauert Po-Muskelaufbau wirklich?

Wie schnell Veränderungen sichtbar werden, hängt unter anderem von deinem Trainingsstand, deiner Genetik, deiner Ernährung und deiner Trainingskonstanz ab. Die folgende Übersicht zeigt grobe Richtwerte:

Deshalb lohnt es sich, Fortschritte nicht nur im Spiegel zu messen. Auch höhere Gewichte, mehr Wiederholungen oder bessere Technik sind wichtige Zeichen dafür, dass dein Training wirkt.

Woran du erkennst, dass dein Training funktioniert Nicht jede Veränderung zeigt sich sofort optisch. Häufig treten andere Fortschritte deutlich früher auf:

Du bewegst mehr Gewicht bei Hip Thrusts oder Kniebeugen.

Deine Trainingsgewichte steigen regelmäßig.

Du fühlst den Po während der Übungen stärker arbeiten.

Deine Haltung verbessert sich.

Deine Kleidung sitzt im Gesäßbereich anders. Diese Signale zeigen oft schon Wochen vor sichtbaren Veränderungen, dass Muskelaufbau stattfindet.

FAQ: Die häufigsten Fragen zum Po-Muskelaufbau Wie oft sollte ich meinen Po trainieren? Für die meisten Frauen sind zwei bis drei gezielte Glute-Einheiten pro Woche sinnvoll. Zwischen den Einheiten sollte ausreichend Regeneration liegen. Sind Hip Thrusts wirklich die beste Übung für den Po? Hip Thrusts gehören zu den effektivsten Glute-Übungen, sollten aber mit anderen Bewegungsmustern wie Kniebeugen oder rumänischem Kreuzheben kombiniert werden. Kann ich meinen Po auch zu Hause aufbauen? Ja. Allerdings wird es mit zunehmendem Trainingsniveau wichtig, die Belastung zu steigern. Dafür sind Zusatzgewichte oft hilfreich. Warum spüre ich den Po bei Kniebeugen nicht? Das bedeutet nicht automatisch, dass die Übung wirkungslos ist. Oft helfen Anpassungen bei Technik, Standbreite oder Bewegungsumfang. Kann Cardio den Po-Muskelaufbau verhindern? Normales Ausdauertraining ist kein Problem. Sehr große Cardio-Umfänge in Kombination mit einem Kaloriendefizit können den Muskelaufbau jedoch erschweren.