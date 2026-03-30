Muskelaufbau oder Fettabbau: Welche Strategie wirklich zu deinem Fitnessziel passt

Wenn du regelmäßig Krafttraining machst, stehst du früher oder später vor einer klassischen Frage: Soll ich zuerst Muskeln aufbauen oder Körperfett reduzieren? Hinter diesen beiden Ansätzen stecken unterschiedliche Strategien, die ursprünglich aus dem Bodybuilding kommen – heute aber längst auch im Alltagstraining angekommen sind.

Die gute Nachricht: Du musst dich nicht zwingend strikt entscheiden. Entscheidend ist vielmehr, was dein Ziel ist, wie dein aktueller Trainingsstand aussieht und was sich in deinen Alltag integrieren lässt.

Muskelaufbauphase vs. Definitionsphase: Was steckt dahinter? Die beiden Strategien unterscheiden sich vor allem durch deine Ernährung – genauer gesagt durch deine Kalorienzufuhr.

Kurz erklärt:

In der Muskelaufbauphase nimmst du mehr Kalorien zu dir, als du verbrauchst

In der Definitionsphase nimmst du weniger Kalorien zu dir, als du verbrauchst Während du beim Muskelaufbau gezielt neue Muskelmasse aufbauen möchtest, geht es in der Definitionsphase darum, Körperfett zu reduzieren und deine Muskulatur sichtbarer zu machen.

Die Unterschiede im Überblick Damit du die beiden Ansätze besser vergleichen kannst, zeigt dir diese Übersicht die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick:

Beide Strategien haben ihre Berechtigung – entscheidend ist, was du erreichen möchtest.

Muss ich mich überhaupt entscheiden? Früher galt oft die Regel: Erst Fett verlieren, dann Muskeln aufbauen. Heute zeigen Praxiserfahrungen, dass es keinen "perfekten" Ablauf gibt. Besonders für Anfängerinnen oder Wiedereinsteigerinnen ist es sogar möglich, gleichzeitig Muskeln aufzubauen und Fett zu verlieren.

Welche Strategie passt zu deinem Ziel? Bevor du startest, solltest du dir klar machen, worauf dein Fokus liegt.

Diese Übersicht hilft dir bei der Entscheidung:

Wichtig: Du kannst jederzeit zwischen den Phasen wechseln.

So startest du eine Muskelaufbauphase Eine Muskelaufbauphase bedeutet nicht einfach "mehr essen", sondern gezielt vorzugehen.

1. Bestimme deinen Kalorienbedarf Zuerst brauchst du deine sogenannten Erhaltungskalorien. Darauf addierst du etwa: +5 bis 10 Prozent Kalorien. Aber: Mehr ist nicht automatisch besser – zu große Überschüsse führen meist nur zu Fettzunahme.

2. Achte auf hochwertige Lebensmittel Setze auf:

mageres Protein

Vollkornprodukte

gesunde Fette

Obst und Gemüse Qualität ist genauso wichtig wie die Menge.

3. Iss ausreichend Protein Für den Muskelaufbau gilt: 1,6 bis 2 g Protein pro kg Körpergewicht

Das unterstützt:

Muskelwachstum

Regeneration

Trainingsleistung 4. Trainiere regelmäßig und intensiv 3 bis 4 Krafttrainings pro Woche

Fokus auf Grundübungen (z. B. Kniebeugen, Kreuzheben)

progressive Steigerung Ohne Trainingsreiz kein Muskelaufbau.

5. Hab Geduld Muskelaufbau passiert nicht über Nacht. Schnelle Gewichtszunahme bedeutet meist: mehr Fett, nicht mehr Muskeln.

So startest du eine Definitionsphase In der Definitionsphase liegt der Fokus darauf, Körperfett zu reduzieren – ohne Muskelmasse zu verlieren.

1. Reduziere deine Kalorien moderat Empfehlung: –300 bis –400 kcal täglich

Zu starke Einschränkungen können:

Muskelabbau fördern

deine Leistung verschlechtern

Müdigkeit verursachen 2. Setze auf sättigende Lebensmittel Wichtig sind:

viel Protein

ballaststoffreiche Lebensmittel

wasserreiche Lebensmittel So bleibst du länger satt.

3. Kombiniere Krafttraining und Cardio Krafttraining: 2 bis 3-mal pro Woche

Cardio: 2 bis 4-mal pro Woche Krafttraining bleibt entscheidend, um Muskeln zu erhalten.

4. Kontrolliere deinen Fortschritt Ziel: 0,5–1 Prozent Körpergewicht pro Woche verlieren

Langsam ist nachhaltiger und gesünder.

5. Bleib konsequent Eine Definitionsphase kann mental fordernd sein – deshalb: Lieber konstant als extrem.

Körperrekomposition: Geht beides gleichzeitig? Ja. Vor allem in bestimmten Situationen ist es sinnvoll, den "Umbau" des Körpers auf beiden Ebenen gleichzeitig anzugehen.

Besonders geeignet für:

Anfängerinnen

Wiedereinsteigerinnen

Personen mit höherem Körperfettanteil Voraussetzung:

ausreichend Protein

regelmäßiges Krafttraining

moderates Kaloriendefizit Fortschritte sind langsamer, aber oft nachhaltiger.

Ernährung: Das solltest du beachten Egal ob Muskelaufbau oder Fettabbau – deine Ernährung ist der entscheidende Hebel für deinen Erfolg. Diese Grundprinzipien helfen dir, die richtige Auswahl zu treffen:

In der Muskelaufbauphase Protein: Hähnchen, Fisch, Tofu

Kohlenhydrate: Haferflocken, Reis, Kartoffeln

Fette: Nüsse, Avocado, Olivenöl Ziel: ausreichend Energie für Muskelwachstum.

In der Definitionsphase Protein: mageres Fleisch, Milchprodukte, pflanzliche Alternativen

Gemüse: viel Volumen, wenig Kalorien

Kohlenhydrate: kleinere Portionen

Fette: bewusst einsetzen Ziel: Satt bleiben trotz Kaloriendefizit.

Typische Fehler – und wie du sie vermeidest Egal für welche Strategie du dich entscheidest: Bestimmte Fehler können deinen Fortschritt ausbremsen oder sogar zunichtemachen. Wenn du sie kennst, kannst du gezielt gegensteuern:

Fehler in der Muskelaufbauphase In der Muskelaufbauphase ist der häufigste Fehler ein zu großer Kalorienüberschuss in der Hoffnung auf schnellere Fortschritte. Tatsächlich führt das meist nur zu unnötiger Fettzunahme. Gleichzeitig wird oft unterschätzt, wie wichtig die Qualität der Ernährung ist: "Einfach alles essen" bringt dich langfristig nicht weiter. Auch eine zu geringe Proteinzufuhr kann den Muskelaufbau bremsen. Hinzu kommt Ungeduld. Wer zu schnell Ergebnisse will, riskiert Rückschritte statt Fortschritt.

Fehler in der Definitionsphase In der Definitionsphase setzen viele auf ein zu starkes Kaloriendefizit, was schnell zu Energieverlust, Muskelabbau und Heißhunger führen kann. Häufig wird außerdem das Krafttraining vernachlässigt, obwohl es entscheidend ist, um Muskeln zu erhalten. Eine zu geringe Proteinzufuhr verstärkt dieses Problem zusätzlich. Auch extreme Diäten wirken zwar kurzfristig effektiv, sind aber selten nachhaltig und führen oft zu Jo-Jo-Effekten.

FAQ: Häufige Fragen zu Muskelaufbau und Fettabbau Was ist besser: Muskelaufbau oder Fettabbau? Das hängt komplett von deinem Ziel ab – beide Strategien sind sinnvoll. Kann ich beides gleichzeitig schaffen? Ja, besonders als Anfänger:in oder nach Trainingspausen. Wie lange sollte eine Phase dauern? Das variiert – von einigen Wochen bis zu mehreren Monaten. Muss ich Kalorien zählen? Kann helfen, ist aber kein Muss.