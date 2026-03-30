Muskelaufbau oder Fettabbau: Welche Strategie wirklich zu deinem Fitnessziel passt

Wenn du regelmäßig Krafttraining machst, stehst du früher oder später vor einer klassischen Frage: Soll ich zuerst Muskeln aufbauen oder Körperfett reduzieren? Hinter diesen beiden Ansätzen stecken unterschiedliche Strategien, die ursprünglich aus dem Bodybuilding kommen – heute aber längst auch im Alltagstraining angekommen sind.
Die gute Nachricht: Du musst dich nicht zwingend strikt entscheiden. Entscheidend ist vielmehr, was dein Ziel ist, wie dein aktueller Trainingsstand aussieht und was sich in deinen Alltag integrieren lässt.
Muskelaufbauphase vs. Definitionsphase: Was steckt dahinter?
Die beiden Strategien unterscheiden sich vor allem durch deine Ernährung – genauer gesagt durch deine Kalorienzufuhr.
Kurz erklärt:
- In der Muskelaufbauphase nimmst du mehr Kalorien zu dir, als du verbrauchst
- In der Definitionsphase nimmst du weniger Kalorien zu dir, als du verbrauchst
Während du beim Muskelaufbau gezielt neue Muskelmasse aufbauen möchtest, geht es in der Definitionsphase darum, Körperfett zu reduzieren und deine Muskulatur sichtbarer zu machen.
Die Unterschiede im Überblick
Damit du die beiden Ansätze besser vergleichen kannst, zeigt dir diese Übersicht die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick:
Beide Strategien haben ihre Berechtigung – entscheidend ist, was du erreichen möchtest.
Muss ich mich überhaupt entscheiden?
Früher galt oft die Regel: Erst Fett verlieren, dann Muskeln aufbauen. Heute zeigen Praxiserfahrungen, dass es keinen "perfekten" Ablauf gibt. Besonders für Anfängerinnen oder Wiedereinsteigerinnen ist es sogar möglich, gleichzeitig Muskeln aufzubauen und Fett zu verlieren.
Welche Strategie passt zu deinem Ziel?
Bevor du startest, solltest du dir klar machen, worauf dein Fokus liegt.
Diese Übersicht hilft dir bei der Entscheidung:
Wichtig: Du kannst jederzeit zwischen den Phasen wechseln.
So startest du eine Muskelaufbauphase
Eine Muskelaufbauphase bedeutet nicht einfach "mehr essen", sondern gezielt vorzugehen.
1. Bestimme deinen Kalorienbedarf
Zuerst brauchst du deine sogenannten Erhaltungskalorien. Darauf addierst du etwa: +5 bis 10 Prozent Kalorien. Aber: Mehr ist nicht automatisch besser – zu große Überschüsse führen meist nur zu Fettzunahme.
2. Achte auf hochwertige Lebensmittel
Setze auf:
- mageres Protein
- Vollkornprodukte
- gesunde Fette
- Obst und Gemüse
Qualität ist genauso wichtig wie die Menge.
3. Iss ausreichend Protein
Für den Muskelaufbau gilt: 1,6 bis 2 g Protein pro kg Körpergewicht
Das unterstützt:
- Muskelwachstum
- Regeneration
- Trainingsleistung
4. Trainiere regelmäßig und intensiv
- 3 bis 4 Krafttrainings pro Woche
- Fokus auf Grundübungen (z. B. Kniebeugen, Kreuzheben)
- progressive Steigerung
Ohne Trainingsreiz kein Muskelaufbau.
5. Hab Geduld
Muskelaufbau passiert nicht über Nacht. Schnelle Gewichtszunahme bedeutet meist: mehr Fett, nicht mehr Muskeln.
So startest du eine Definitionsphase
In der Definitionsphase liegt der Fokus darauf, Körperfett zu reduzieren – ohne Muskelmasse zu verlieren.
1. Reduziere deine Kalorien moderat
Empfehlung: –300 bis –400 kcal täglich
Zu starke Einschränkungen können:
- Muskelabbau fördern
- deine Leistung verschlechtern
- Müdigkeit verursachen
2. Setze auf sättigende Lebensmittel
Wichtig sind:
- viel Protein
- ballaststoffreiche Lebensmittel
- wasserreiche Lebensmittel
So bleibst du länger satt.
3. Kombiniere Krafttraining und Cardio
- Krafttraining: 2 bis 3-mal pro Woche
- Cardio: 2 bis 4-mal pro Woche
Krafttraining bleibt entscheidend, um Muskeln zu erhalten.
4. Kontrolliere deinen Fortschritt
Ziel: 0,5–1 Prozent Körpergewicht pro Woche verlieren
Langsam ist nachhaltiger und gesünder.
5. Bleib konsequent
Eine Definitionsphase kann mental fordernd sein – deshalb: Lieber konstant als extrem.
Körperrekomposition: Geht beides gleichzeitig?
Ja. Vor allem in bestimmten Situationen ist es sinnvoll, den "Umbau" des Körpers auf beiden Ebenen gleichzeitig anzugehen.
Besonders geeignet für:
- Anfängerinnen
- Wiedereinsteigerinnen
- Personen mit höherem Körperfettanteil
Voraussetzung:
- ausreichend Protein
- regelmäßiges Krafttraining
- moderates Kaloriendefizit
Fortschritte sind langsamer, aber oft nachhaltiger.
Ernährung: Das solltest du beachten
Egal ob Muskelaufbau oder Fettabbau – deine Ernährung ist der entscheidende Hebel für deinen Erfolg. Diese Grundprinzipien helfen dir, die richtige Auswahl zu treffen:
In der Muskelaufbauphase
- Protein: Hähnchen, Fisch, Tofu
- Kohlenhydrate: Haferflocken, Reis, Kartoffeln
- Fette: Nüsse, Avocado, Olivenöl
Ziel: ausreichend Energie für Muskelwachstum.
In der Definitionsphase
- Protein: mageres Fleisch, Milchprodukte, pflanzliche Alternativen
- Gemüse: viel Volumen, wenig Kalorien
- Kohlenhydrate: kleinere Portionen
- Fette: bewusst einsetzen
Ziel: Satt bleiben trotz Kaloriendefizit.
Typische Fehler – und wie du sie vermeidest
Egal für welche Strategie du dich entscheidest: Bestimmte Fehler können deinen Fortschritt ausbremsen oder sogar zunichtemachen. Wenn du sie kennst, kannst du gezielt gegensteuern:
Fehler in der Muskelaufbauphase
In der Muskelaufbauphase ist der häufigste Fehler ein zu großer Kalorienüberschuss in der Hoffnung auf schnellere Fortschritte. Tatsächlich führt das meist nur zu unnötiger Fettzunahme. Gleichzeitig wird oft unterschätzt, wie wichtig die Qualität der Ernährung ist: "Einfach alles essen" bringt dich langfristig nicht weiter. Auch eine zu geringe Proteinzufuhr kann den Muskelaufbau bremsen. Hinzu kommt Ungeduld. Wer zu schnell Ergebnisse will, riskiert Rückschritte statt Fortschritt.
Fehler in der Definitionsphase
In der Definitionsphase setzen viele auf ein zu starkes Kaloriendefizit, was schnell zu Energieverlust, Muskelabbau und Heißhunger führen kann. Häufig wird außerdem das Krafttraining vernachlässigt, obwohl es entscheidend ist, um Muskeln zu erhalten. Eine zu geringe Proteinzufuhr verstärkt dieses Problem zusätzlich. Auch extreme Diäten wirken zwar kurzfristig effektiv, sind aber selten nachhaltig und führen oft zu Jo-Jo-Effekten.
FAQ: Häufige Fragen zu Muskelaufbau und Fettabbau
Das hängt komplett von deinem Ziel ab – beide Strategien sind sinnvoll.
Ja, besonders als Anfänger:in oder nach Trainingspausen.
Das variiert – von einigen Wochen bis zu mehreren Monaten.
Kann helfen, ist aber kein Muss.