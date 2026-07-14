Kann Cardio das Gedächtnis verbessern? Darum könnte Bewegung dein Gehirn direkt aktivieren

Regelmäßige Bewegung hält nicht nur den Körper fit, sondern beeinflusst offenbar auch die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Untersuchungen haben jetzt Hinweise darauf gefunden, dass bereits eine kurze Cardioeinheit Prozesse im Gehirn aktivieren könnte, die eng mit Lernen und Gedächtnis verbunden sind.

Besonders spannend: Die Veränderungen traten direkt nach dem Training auf. Cardio könnte damit nicht nur langfristig fit halten, sondern dem Gehirn kurzfristig sogar einen kleinen Leistungsboost geben.

Studie zeigt: Bereits kurzes Cardio verändert die Gehirnaktivität Für die Untersuchung arbeiteten Forschende mit 14 Patient:innen, die aufgrund einer medikamentenresistenten Epilepsie medizinisch überwacht wurden. Durch implantierte Elektroden konnte die Aktivität des Gehirns besonders genau gemessen werden. Die Teilnehmenden absolvierten 20 Minuten moderates Radfahren auf einem Ergometer. Vor und nach dem Training analysierte das Forschungsteam die Hirnaktivität.

Im Fachjournal Brain Communications berichten die Forschenden, dass nach dem Workout die Aktivität bestimmter Gehirnwellen deutlich zunahm, die mit Lernen und Gedächtnis in Verbindung gebracht werden. Bemerkenswert ist vor allem, wie schnell der Effekt auftrat: Bereits nach einer einzigen Trainingseinheit waren Veränderungen messbar.

Infobox: Unsere Expert:innen im Schnell-CheckDie Expert:innen Juan F. Ramirez-Villegas, Studienautor und Neurowissenschaftler an der Universidad Miguel Hernández, Amalia Peterson, Verhaltensneurologin und Assistenzprofessorin für Neurologie am Vanderbilt University Medical Center, sowie Davide Cappon, Direktor der Neuropsychologie am Tufts Medical Center, ordnen die Ergebnisse der Studie ein.

Warum Bewegung das Gehirn aktivieren könnte Im Mittelpunkt der Untersuchung standen kurze Aktivitätsmuster im Hippocampus – einer Hirnregion, die eine zentrale Rolle beim Lernen und Speichern von Erinnerungen spielt. Diese Signale entstehen offenbar dann, wenn das Gehirn Informationen verarbeitet und langfristig abspeichert. Studienautor Juan F. Ramirez-Villegas erklärt, dass diese kurzen Aktivitätsschübe dem Gehirn vermutlich dabei helfen, Erlebnisse und Informationen besser zu organisieren und zu stabilisieren.

Auch Amalia Peterson sieht einen Zusammenhang zwischen Bewegung und einer verbesserten Kommunikation verschiedener Hirnregionen. Körperliche Aktivität kann die Informationsverarbeitung im Gehirn unterstützen und neuronale Verbindungen stärken.

Interessant dabei: Laut Davide Cappon treten ähnliche Aktivitätsmuster auch während des Tiefschlafs auf – also genau dann, wenn Erinnerungen gefestigt werden. Eine erhöhte Aktivität dieser Gehirnmuster deutet deshalb häufig auf effizientere Lern- und Gedächtnisprozesse hin.

Intensiveres Cardio könnte noch stärkere Effekte haben Das Forschungsteam beobachtete außerdem einen Zusammenhang zwischen Herzfrequenz und Gehirnaktivität: Je höher der Puls während des Trainings war, desto stärker fielen die Veränderungen im Gehirn aus. Das könnte darauf hindeuten, dass intensiveres Training die Gedächtnisprozesse zusätzlich stimuliert. Eine mögliche Erklärung: Während körperlicher Belastung wird das Gehirn besser durchblutet und effizienter mit Energie versorgt.

Laut den Forschenden nutzt das Gehirn während des Sports Glukose besonders effektiv – also genau den Brennstoff, den Nervenzellen für konzentriertes Arbeiten benötigen. Gleichzeitig werden Botenstoffe ausgeschüttet, die die Kommunikation zwischen Nervenzellen unterstützen könnten.

Diese Sportarten könnten ähnliche Vorteile bringen Die Studie untersuchte ausschließlich moderates Radfahren. Fachleute gehen jedoch davon aus, dass auch andere Ausdauersportarten vergleichbare Effekte haben könnten – solange die Herzfrequenz ansteigt. Besonders geeignet könnten sein:

Joggen

Schnelles Gehen

Schwimmen

Indoor Cycling

Rudern

Crosstrainer-Workouts

Tanzen mit mittlerer Intensität Wichtig ist weniger die konkrete Sportart als vielmehr die Belastung des Herz-Kreislauf-Systems.

Was bedeutet das für den Alltag? Die Ergebnisse liefern einen weiteren Hinweis darauf, wie eng Bewegung und Gehirngesundheit zusammenhängen. Besonders interessant: Der positive Effekt könnte bereits kurz nach dem Training einsetzen.

Das könnte erklären, warum viele Menschen sich nach Sport fokussierter, klarer und mental leistungsfähiger fühlen. Denkbar wäre deshalb auch, Cardioeinheiten gezielt vor Situationen einzuplanen, in denen Konzentration und Erinnerungsvermögen gefragt sind.

Laut der Fachzeitschrift Brain Communications (2025) reichten bereits 20 Minuten moderates Cardiotraining aus, um messbare Veränderungen der Gehirnaktivität auszulösen. Außerdem zeigte die Analyse: Höhere Herzfrequenzen gingen mit stärkeren Aktivitätsmustern im Gehirn einher.

Warum regelmäßiges Cardio generell gut fürs Gehirn ist Unabhängig von der aktuellen Studie zeigen bereits zahlreiche Untersuchungen, dass regelmäßige Bewegung das Risiko für kognitive Einschränkungen senken könnte. Laut der World Health Organization zählt körperliche Aktivität zu den wichtigsten beeinflussbaren Faktoren für gesundes Altern.

Auch frühere Studien deuten darauf hin, dass Ausdauertraining die Durchblutung des Gehirns verbessert und entzündliche Prozesse reduzieren kann. Zusätzlich wird die Bildung bestimmter Wachstumsfaktoren angeregt, die Nervenzellen schützen und neue Verbindungen im Gehirn fördern könnten.

Warum sich Cardio auch im stressigen Alltag lohnen kann Viele Menschen fühlen sich nach dem Sport wacher, fokussierter und ausgeglichener. Die aktuellen Ergebnisse könnten erklären, warum: Bewegung aktiviert offenbar Prozesse im Gehirn, die eng mit Konzentration und Erinnerungsvermögen zusammenhängen. Schon eine kurze Cardioeinheit am Morgen oder vor wichtigen Terminen könnte deshalb helfen, mental leistungsfähiger in den Tag zu starten.

FAQ: Häufige Fragen zu Cardio und Gedächtnis Können 20 Minuten Sport wirklich das Gedächtnis beeinflussen? Die aktuelle Untersuchung deutet darauf hin, dass bereits kurze Cardioeinheiten Gehirnprozesse aktivieren können, die mit Lernen und Erinnerungen zusammenhängen. Welche Art von Cardio eignet sich am besten? Entscheidend scheint vor allem die Intensität zu sein. Geeignet sind Aktivitäten wie Joggen, Radfahren, schnelles Gehen oder Schwimmen. Ist der Effekt nur kurzfristig? Die Studie untersuchte vor allem direkte Veränderungen nach dem Training. Andere Forschungen zeigen jedoch, dass regelmäßige Bewegung die Gehirngesundheit langfristig unterstützen kann. Sollte man vor einer Prüfung oder Präsentation trainieren? Möglich wäre es. Forschende vermuten, dass Bewegung das Gehirn kurzfristig "vorbereiten" könnte. Ob dadurch tatsächlich bessere Leistungen entstehen, muss allerdings noch genauer untersucht werden. Wie oft sollte man Cardio machen? Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Erwachsenen mindestens 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche.