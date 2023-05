In diesem Artikel: Das Mutter-Tochter-Workout

Anna Engelschall ist ein Star. Die Influencerin, auf Instagram bekannt als „growingannanas“, hat vor Kurzem die 3 Millionen-Follower-Marke auf Youtube geknackt. Und auch auf Instagram dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die Österreicherin ihre Gefolgschaft auf eine Million hochschraubt.

Dabei stets im Fokus: Ihre treue Community, die die gelernte Softwareentwicklerin an ihrem Alltag teilhaben lässt. Ihr Content-Fokus liegt auf einer positiven Lebensgestaltung, besonders für Frauen. Anna setzt sich nämlich für die Förderung von körperlicher und geistiger Gesundheit bei Frauen ein. Oft an ihrer Seite: Ihre Mama Elisabeth. Gemeinsam zeigt das Mutter-Tochter-Gespann, wie sie trotz Altersunterschied erfolgreich zusammen trainieren. Immer unter der Prämisse, dass das Ganze richtig Spaß machen soll!

Das Mutter-Tochter-Workout Lunge Jumps, Pop Squats, High Knees und Burpees. Anna und Mama Elisabeth gehen in die Vollen und lassen Beine und Oberkörper brennen. Schön dabei zu sehen: Anna macht als Fitness-Expertin natürlich ein Programm für Fortgeschrittene. Alle Übungen werden sauber und gekonnt ausgeführt, aber ihr Tempo ist um einiges schneller als bei ihrer Mutter.

Elisabeth trainiert in der Beginner-Variante. Auch sie führt die Übungen sauber aus, lässt allerdings bewusst das „jumping“ weg, um Energie zu sparen. Die beiden Power-Frauen machen es genau richtig, da sie ihr Training an ihre individuellen Fitnessniveaus anpassen. So erzielen beide, Mutter und Tochter, zufriedenstellende Trainingsergebnisse.

Wie führe ich die Übungen richtig aus? Anna und ihre Mama scheinen eine Menge Spaß zu haben. Bleibt nur noch zu klären, worauf ihr bei allen 4 Übungen besonders Acht geben müsst. Wir zeigen euch noch einmal, wie ihr Lunge Jumps (wechselseitige Ausfallschritte), Pop Squats (gesprungene Kniebeugen), High Knees (Skippings) und Burpees sauber und effektiv ausführt.

Ausfallschritte, wechselseitige Level Einsteiger Hauptregion Beine, Po Übungsschritte Hüftbreiten Stand einnehmen und den Rumpf anspannen. Mit dem rechten Bein einen großen Schritt nach vorne machen. Das linke Bein stehen lassen. Beide Knie beugen bis das linke Knie fast den Boden berührt. Den Oberkörper aufrecht halten. Mit dem rechten Bein zurück in die Ausgangsposition drücken. Die Übung mit dem linken Bein wiederholen.

Kniebeugen, gesprungene Level Einsteiger Hauptregion Beine, Po Übungsschritte Schulterbreit hinstellen. Rumpf anspannen. Arme neben dem Körper hängen lassen. In die Hocke gehen. Oberkörper möglichst aufrecht halten. Arme vor dem Körper anwinkeln. Kraftvoll nach oben drücken und in die Luft springen. Mit leicht gebeugten Knien landen und direkt wieder in die Hocke gehen. Ablauf so wiederholen.

Skippings Level Einsteiger Hauptregion Beine Übungsschritte Aufrecht hinstellen. Locker, aber dynamisch auf der Stelle laufen. Die Arme dabei jeweils diagonal mitnehmen.

Burpees Level Fortgeschritten Hauptregion Ganzkörper Übungsschritte Aus dem aufrechten Stand in die Liegestütz-Position kommen, dazu die Hände auf den Boden aufstützen und mit den Füßen nach hinten springen. Rumpf und Gesäß anspannen, sodass Körper eine gerade Linie bildet. Liegestütz durchführen und Oberkörper kurz auf dem Boden ablegen. Arme durchdrücken und Oberkörper wieder vom Boden heben. Mit beiden Füßen vom Boden abspringen und möglichst nah an den Händen in der Hocke landen. Mit den Beinen kraftvoll vom Boden abdrücken. Möglichst hoch in die Luft springen. Dabei Arme senkrecht über dem Kopf ausstrecken. Mit beiden Beinen im aufrechten Stand landen.

Muttertags-Geschenke für eine sportliche Mama Wenn du Lust hast, kannst du deiner Mutter auch mit einem sportlichen Geschenk eine Freude machen. Du weißt am besten, für welche sportlichen Aktivitäten sie sich begeistert. Wir geben dir gerne etwas Starthilfe mit unseren Geschenk-Tipps zum Muttertag:

Ein Gymnastikball hilft deiner Mutter, an ihrer Beweglichkeit und Stabilität zu arbeiten. Außerdem kann er für eine Vielzahl von Übungen verwendet werden (zum Beispiel Yoga, Pilates oder für die Reha).

Für die nötige Entspannung nach dem Training sorgt die ALDOM-Massagepistole mit 30 Geschwindigkeiten und 8 Massageköpfen. Die Massage-Gun kann auch vor dem Training verwendet werden, um die Muskeln zu lockern.

Und wenn selbst das noch zu viel Aufwand bedeutet, verwöhne deine Mama mit Badezusatz wie dem Badesalz-Geschenk-Set. Das kann sie ganz einfach in die Badewanne einlaufen lassen und den Rest macht das Sprudelbad. Welche sportlichen Aktivitäten können wir sonst noch am Muttertag machen? Ein gemeinsames Workout ist nicht so euer Ding? Dann gibt es natürlich auch noch diverse andere (körperliche) Aktivitäten, bei denen ihr zusammen einen schönen Tag verbringen könnt. Hier ein paar Ideen:

Wandern Wandern ist nur was für Langweiler und Rentner? Schon lange nicht mehr! Beim Wandern verbringt ihr Zeit in der Natur und werdet gleichzeitig körperlich aktiv. Eine Outdoor-Aktivität, die jede Altersgruppe mit einschließt und daher ideal für einen Mutter-Tochter-Tag ist.

Durch das gemeinsame Vorhaben wird eure Beziehung gestärkt, und ihr erlebt einen Tag, an den ihr euch gerne zurückerinnert. Außerdem wird eure Gesundheit angekurbelt. Wandern kann dazu beitragen, dass Stress abgebaut wird und ihr eure innere Mitte findet. Dadurch aktiviert und verbessert ihr euer Immunsystem. Solltet ihr sogar regelmäßig den Wanderstock in die Hand nehmen, werdet ihr feststellen, dass nicht nur ihr, sondern mit euch eure Ausdauer und körperliche Fitness bergauf gehen. Also, denkt nicht nur an eure eigene, sondern besucht auch die schönste und grünste aller Mütter, Mutter Natur.

Muttertags-Run Warum nicht mal zusammen joggen statt spazierengehen? Das richtige Outfit wählen, die Laufschuhe zubinden und ab auf die Straße oder in den Wald! Denn das Schöne am Joggen ist: Ihr könnt von überall aus starten. Zudem braucht ihr nicht mal große Vorkenntnisse, einfach loslegen, lautet die Devise.

Wenn es der erste gemeinsame Mutter-Tochter-Lauf ist, haben wir ein paar Lauf-Tipps für euch: Stresst euch nicht, sondern beginnt mit einem langsamen ersten Lauf. So vermeidet ihr Verletzungen und die gemeinsame Aktivität bekommt keinen Wettbewerbscharakter. Am besten plant ihr eure Route im Voraus und stellt sicher, dass ihr genügend Wasser und gegebenenfalls Snacks dabeihabt.

Ihr geht regelmäßig zusammen laufen? Dann versucht doch mal, eure Leistung von Lauf zu Lauf um 10 Prozent zu erhöhen. Grundsätzlich gilt: Wenn ihr beim Joggen entspannt miteinander plaudern könnt, habt ihr eure optimale Geschwindigkeit erreicht. Und mal ehrlich, was kann es Schöneres geben, als gemeinsam etwas für die Gesundheit zu tun? Laut einer US-Studie leben Läufer sogar 3 Jahre länger. Und sollte euch das immer noch nicht genügen, findet ihr hier 8 Gründe, warum ihr anfangen solltet, laufen zu gehen.

Gemeinsame Yoga-Session Bei einer gemeinsamen Yoga-Session könnt ihr endlich mal richtig abschalten. Der Geist wird beruhigt und die körperliche Aktivität stärkt euer Wohlbefinden. Dafür sprechen auch Studien, die belegen, dass Yoga gegen Depressionen helfen kann. Es ist eine großartige Möglichkeit für euch, Stress abzubauen, euch zu entspannen und gleichzeitig die eigene Flexibilität und Kraft zu verbessern.

Solltet ihr noch nie Yoga gemacht haben, helfen wir euch gerne auf die Sprünge mit unseren Yoga-Basics oder unseren Tipps für Einsteigerinnen. Das gemeinsame Üben bietet euch die Chance, die Mutter-Tochter-Beziehung zu stärken. Während der Ausführung konzentriert ihr euch auf eure Atmung und Körper. So schafft ihr zusammen einen Raum der Ruhe und des Friedens. Das Gute am Yoga: Ihr benötigt keine spezielle Ausrüstung, lediglich eine weiche und rutschfeste Yogamatte als Unterlage ist empfehlenswert.

Regenerieren: Spa-Day im Eigenheim Ein gelungener Spa-Day, ohne das Haus zu verlassen? Das geht! Nutzt den Muttertag, um gemeinsam einen Tag zum Regenerieren in euren eigenen 4 Wänden einzulegen. (Unser Tipp: Die pure Entspannung fühlt sich noch besser an, wenn ihr vorher schon sportlich aktiv wart, siehe oben.)

Los geht‘s mit einem gesunden Frühstück, das ihr gemeinsam zubereitet. Anschließend könnt ihr euer Eigenheim ganz einfach in einen gemütlichen Spa-Bereich verwandeln. Macht es euch auf weichen Decken, Handtüchern und Kissen bequem und sorgt für eine entspannte Atmosphäre. Kerzenschein oder ätherische Öle lassen euch noch tiefer in die Kissen fallen.

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gegenseitig massieren oder dafür eine Faszienrolle, zum Beispiel diese hier von Blackroll, benutzen. Eine Massage steigert nämlich u.a. die Durchblutung eurer Muskeln, was besonders nach dem Training oder in einer Trainingspause sehr hilfreich ist. Noch mehr Tipps zur richtigen Regeneration findet ihr hier. Und falls ihr doch noch ein kleines Workout einstreuen wollt, könnt ihr das ganz entspannt von der Couch aus starten. Wichtig ist nur, dass ihr den Tag genießt und den Alltagsstress hinter euch lasst.

Mutter und Tochter können mehr zusammen machen als spazierengehen und Kaffee trinken. Mit einem Muttertags-Workout und unseren Tipps bringt ihr beide Körper und Geist in Schwung und schafft euch ein schönes gemeinsames Erlebnis.

