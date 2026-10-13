Straffe Oberarme ohne Hanteln? Diese 5 Übungen reichen aus

Wer straffere Oberarme möchte, denkt schnell an kleine Kurzhanteln und endlose Wiederholungen. Dabei hast du dein wichtigstes Trainingsgerät längst dabei: deinen eigenen Körper. Mit den richtigen Übungen lässt sich die Armmuskulatur auch zu Hause intensiv beanspruchen – ganz ohne Fitness-Studio.

Warum dein Körpergewicht völlig ausreicht Bodyweight-Training klingt nach der leichteren Alternative zum Hanteltraining. Das muss es aber nicht sein. Liegestütze beispielsweise bewegen einen beträchtlichen Teil deines Körpergewichts und lassen sich durch Handposition, Körperwinkel oder schwierigere Varianten immer weiter steigern.

Dass solche Übungen tatsächlich Muskeln aufbauen können, zeigt auch die Forschung: In einer Studie erzielte angepasstes Push-Up-Training über 8 Wochen ähnliche Zuwächse an Trizeps- und Brustmuskulatur wie Bankdrücken mit vergleichbarer Belastung.

Für die Kontur der Armrückseite spielt vor allem der Trizeps eine wichtige Rolle. Er macht einen großen Teil der Oberarmmuskulatur aus und streckt deinen Ellenbogen. Deshalb arbeitet er bei Druckbewegungen wie Liegestützen und Dips kräftig mit. Baust du dort Muskulatur auf, kann sich die Kontur deiner Arme sichtbar verändern.

Wichtig ist aber auch: Fett lässt sich nicht gezielt an einzelnen Körperstellen abbauen. Du kannst deinen Trizeps trainieren, aber nicht bestimmen, dass dein Körper ausgerechnet das Fett darüber zuerst abbaut.

Wie definiert deine Arme letztlich aussehen, hängt deshalb unter anderem von Muskulatur, Körperfettanteil und deiner individuellen Fettverteilung ab.

Diese 5 Übungen bringen deine Armrückseite zum Arbeiten 1. Enge Liegestütze Starte im hohen Stütz und platziere deine Hände ungefähr schulterbreit oder etwas enger. Spanne Bauch und Gesäß an, sodass dein Körper möglichst eine Linie bildet. Jetzt beugst du die Ellenbogen und senkst Brust und Oberkörper kontrolliert Richtung Boden ab. Die Ellenbogen bleiben dabei relativ nah am Körper. Anschließend drückst du dich kraftvoll wieder nach oben.

Warum diese Variante? Eine engere Handposition erhöht bei Push-Ups die Aktivität des Trizeps. Brust und Schultern arbeiten trotzdem mit.

Noch zu schwer? Setze die Knie ab oder stütze deine Hände erhöht auf einer stabilen Couchkante ab. Zu leicht? Senke dich bewusst langsam über etwa 3 Sekunden ab.

2. Trizeps-Dips an der Couch Setze dich vor eine stabile Couchkante und platziere die Hände neben deiner Hüfte. Rutsche mit dem Po nach vorne, beuge die Ellenbogen und senke deinen Körper kontrolliert ab. Dann streckst du die Arme wieder und drückst dich nach oben.

Halte deinen Oberkörper dabei nah an der Kante und die Schultern möglichst weg von den Ohren. Du musst außerdem nicht maximal tief sinken: Wähle nur einen Bewegungsradius, der sich für deine Schultern angenehm anfühlt. Fühlt sich die Position trotz kleinerem Bewegungsradius unangenehm an, überspringe die Übung und bleibe bei einer Liegestütz-Variante.

Tipp für den Einstieg: Je näher deine Füße am Körper stehen und je stärker die Knie gebeugt sind, desto leichter wird die Übung.

3. Plank-Up Beginne im Unterarmstütz. Setze zuerst eine Hand, dann die andere auf und drücke dich in den hohen Stütz. Anschließend gehst du Arm für Arm zurück auf die Unterarme. Beim nächsten Durchgang wechselst du die Seite, mit der du beginnst.

Der Trick liegt nicht im Tempo. Versuche vielmehr, dein Becken möglichst ruhig zu halten, während Arme, Schultern und Rumpf den Positionswechsel kontrollieren.

Das Beste daran:

Für das komplette Training reichen eine freie Fläche und eine stabile Couchkante.

4. Diamond-Push-Ups Für die anspruchsvolle Liegestütz-Variante setzt du die Hände sehr eng unter den Oberkörper; Daumen und Zeigefinger können dabei ungefähr eine Raute bilden. Senke dich kontrolliert ab und drücke dich wieder nach oben, ohne dass dein Rumpf durchhängt.

Warum sie hier auftaucht? Aktuelle Messungen der Muskelaktivität zeigen bei Diamond-Push-Ups eine besonders hohe Beteiligung des Trizeps.

Aber: Du musst deine Hände nicht zwanghaft zu einer perfekten Raute pressen. Wenn sich deine Handgelenke oder Schultern damit unwohl fühlen, vergrößere den Abstand etwas. Und falls die volle Variante noch nicht klappt, trainiere erhöht an einer stabilen Couchkante oder auf den Knien.

5. Bear Shoulder Taps Komm in den Vierfüßlerstand, stelle die Zehen auf und hebe beide Knie wenige Zentimeter vom Boden ab. Hände stehen unter den Schultern, Knie ungefähr unter der Hüfte. Löse nun eine Hand und tippe damit auf die gegenüberliegende Schulter. Absetzen, Seite wechseln.

Was einfach aussieht, wird schnell anspruchsvoll: Dein Gewicht ruht während jedes Taps kurz auf nur einem Arm. Gleichzeitig muss dein Rumpf verhindern, dass Hüfte und Oberkörper zur Seite kippen.

Mach die Bewegung deshalb langsam. Je weniger dein Becken wackelt, desto besser kontrollierst du die Übung.

Warum Regelmäßigkeit wichtiger ist als tägliches Armtraining Deine Oberarme brauchen kein tägliches Sonderprogramm. Für Muskelaufbau zählt vor allem, dass du über Wochen regelmäßig einen ausreichend starken Trainingsreiz setzt und ihn mit der Zeit steigerst.

2 Einheiten pro Woche sind für dieses kurze Armtraining ein praktikabler Einstieg – vor allem, wenn du zusätzlich andere Workouts machst, bei denen Trizeps und Schultern bereits mitarbeiten.

Damit dein Training wirkt, kommt es vor allem auf 3 Dinge an:

Führe die Wiederholungen kontrolliert statt möglichst schnell aus.

Wähle eine Variante, bei der die letzten Wiederholungen eines Satzes deutlich fordernd werden.

Steigere dich: Erst mehr saubere Wiederholungen, dann schwierigere Varianten oder langsamere Abwärtsbewegungen. Hier entscheidet sich, ob Bodyweight-Training langfristig funktioniert. Werden 10 enge Liegestütze irgendwann leicht, braucht dein Muskel einen neuen Grund, sich anzupassen. Dafür musst du nicht zwangsläufig eine Hantel kaufen – manchmal reicht schon die nächste Übungsstufe.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu strafferen Oberarmen ohne Geräte Reichen Übungen mit dem eigenen Körpergewicht wirklich aus? Ja. Bodyweight-Training kann Kraft und Muskulatur aufbauen, sofern die Belastung ausreichend hoch ist und mit deinem Trainingsfortschritt mitwächst. Gerade Liegestütze lassen sich dafür sehr gut an das eigene Leistungsniveau anpassen. Wie oft sollte ich meine Oberarme trainieren? Für den Einstieg sind etwa 2 Einheiten pro Woche eine gut umsetzbare Orientierung. Entscheidender als eine magische Trainingsfrequenz sind jedoch dein gesamtes Trainingsvolumen, ausreichend Erholung und eine Belastung, die dich tatsächlich fordert. Kann ich Fett an den Oberarmen gezielt wegtrainieren? Du kannst gezielt die Muskulatur deiner Oberarme trainieren. Wo dein Körper Fett verliert, lässt sich durch einzelne Armübungen dagegen nicht zuverlässig bestimmen. Mehr Muskulatur kann deinen Armen trotzdem eine kräftigere, definiertere Kontur geben. Wann sehe ich erste Ergebnisse? Das ist individuell unterschiedlich. Erste Kraftzuwächse sind oft schon nach wenigen Wochen regelmäßigen Trainings spürbar. Bis sich die Optik sichtbar verändert, kann es länger dauern. Trainingserfahrung, Belastung, Ernährung, Körperfettanteil und genetische Voraussetzungen spielen dabei ebenfalls eine Rolle. Statt täglich den Spiegel zu prüfen, beobachte lieber, ob du mehr saubere Wiederholungen oder schwierigere Varianten schaffst. Auch das ist Fortschritt.