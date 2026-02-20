Bicycle Crunch richtig machen: Übung für definierte Abs

Bicycle Crunches gehören zu den beliebtesten Bauchübungen im Fitnessbereich. Sie sind simpel in der Durchführung, benötigen kein Equipment und trainieren gleichzeitig gerade und schräge Bauchmuskeln.

Summary Schwierigkeitsgrad: Fortgeschrittene

Fortgeschrittene MET-Wert: 5

5 Hauptregion: Core

Core Equipment/Hilfsmittel: Matte; optional Hantelscheibe Was ist der Bicycle Crunch und warum sind Fahrrad-Crunches so effektiv? Crunches gibt es viele, aber der Bicycle Crunch ist eine der wirkungsvollsten Varianten. Sie kombiniert Drehbewegung, Beinkoordination und Rumpfspannung und fordert dadurch gleich mehrere Muskelgruppen gleichzeitig. Im Folgenden erfährst du alles über die richtige Ausführung, die beanspruchten Bauchmuskelgruppen und wie du typische Fehler vermeidest. Außerdem bekommst du praktische Tipps und einen klaren Trainingsplan, um die Übung effektiv in dein Bauchmuskeltraining einzubauen.

Bicycle Crunches, auf Deutsch auch als "Fahrrad-Crunches" bezeichnet, sind eine dynamische Variante der klassischen Crunches. Während du bei normalen Crunches nur den Oberkörper hebst, kommt hier eine rotierende Bewegung mit den Beinen dazu. Du liegst auf dem Rücken, hebst die Beine leicht an und bewegst sie abwechselnd, als würdest du in der Luft Rad fahren. Gleichzeitig führst du den Oberkörper diagonal, sodass Ellenbogen und Knie sich einander nähern.

Der große Vorteil dieser Übung: Sie kombiniert gleich mehrere Trainingsreize in einer Bewegung. Zum einen beanspruchst du die geraden Bauchmuskeln, die für ein starkes Sixpack verantwortlich sind. Zum anderen aktivierst du durch die Drehbewegung auch die schrägen Bauchmuskeln, die deiner Taille Form und Stabilität verleihen. Hinzu kommt die Belastung für die Hüftbeuger, die bei jeder Beinbewegung mitarbeiten.

Im Vergleich zu klassischen Crunches oder Sit-ups bieten Bicycle Crunches also ein ganzheitlicheres Bauchmuskeltraining. Statt nur isoliert einzelne Fasern anzusprechen, trainierst du in einer dynamischen Bewegung mehrere Muskelketten gleichzeitig. Dadurch sind sie nicht nur effizienter, sondern sorgen auch für mehr Alltagsübertrag – etwa beim Aufrichten, Drehen oder Tragen von Lasten.

Muskelaufbau durch Bicycle Crunches: Diese Muskeln werden beansprucht

Gymvisual Beanspruchte Muskeln beim Bicycle Crunch.

Bicycle Crunches sind ein echtes Multitalent für den Core, weil sie mehrere Ebenen deiner Bauchmuskulatur gleichzeitig trainieren.

Gerader Bauchmuskel (Rectus abdominis): für das klassische Sixpack und die Rumpfbeugung.

(Rectus abdominis): für das klassische Sixpack und die Rumpfbeugung. Schr ä ge Bauchmuskeln (Obliquus internus und externus): für Rotation und eine schlanke, stabile Taille.

(Obliquus internus und externus): für Rotation und eine schlanke, stabile Taille. Tiefer Bauchmuskel (Transversus abdominis): wirkt wie ein inneres Korsett, stabilisiert die Wirbelsäule und schützt den Rücken.

(Transversus abdominis): wirkt wie ein inneres Korsett, stabilisiert die Wirbelsäule und schützt den Rücken. Hü ftbeuger: arbeiten bei jeder Beinbewegung dynamisch mit. Wichtig: Achte darauf, dass sie nicht die Hauptarbeit übernehmen; das verhinderst du, indem du den unteren Rücken während der gesamten Bewegung permanent in die Matte presst.

arbeiten bei jeder Beinbewegung dynamisch mit. Achte darauf, dass sie nicht die Hauptarbeit übernehmen; das verhinderst du, indem du den unteren Rücken während der gesamten Bewegung permanent in die Matte presst. Unterstützende Muskulatur: Rückenstrecker, Gesäß und Oberschenkel helfen, den Körper in Balance zu halten. Durch dieses Zusammenspiel formst du nicht nur optisch deine Bauchmuskeln, sondern verbesserst auch Kraft, Stabilität und Beweglichkeit im Alltag.

MET-Wert und Kalorienverbrauch Bicycle Crunches haben einen MET-Wert von etwa 5. Das bedeutet: In 10 Minuten kannst du bei einem Körpergewicht von 60 kg circa 50 kcal verbrennen. Schon kurze, saubere Sätze bringen dich ins Schwitzen und kurbeln den Stoffwechsel spürbar an.

Funktionale Alltagsvorteile der Übung Bicycle Crunches sind nicht nur eine effektive Bauchmuskelübung für ein definiertes Körpergefühl, sie haben auch klare Vorteile im Alltag. Durch die diagonale Drehbewegung trainierst du deine geraden und schrägen Bauchmuskeln gleichermaßen. Diese Stabilität hilft dir bei Bewegungen, die im Alltag ständig vorkommen: Drehen, Beugen oder das Tragen von Lasten.

Ob du dich im Auto umschaust, den Einkaufskorb seitlich ins Regal hebst oder dich beim Spielen mit Kindern nach unten beugst, eine starke Rumpfmuskulatur macht all das leichter und sicherer. Zudem schützt dich die verbesserte Core-Stabilität vor Rückenschmerzen, da dein unterer Rücken entlastet wird. Die bessere Koordination zwischen Ober- und Unterkörper kommt dir außerdem beim Sport zugute, egal ob beim Laufen, Tanzen oder Yoga.

Nachteile des Bicycle Crunch Beim Bicycle Crunch arbeiten viele Frauen mit zu viel Schwung, wodurch die Belastung vom Bauch auf den Nacken und die Hüftbeuger geht. Durch ein zu starkes Ziehen am Kopf können Nackenschmerzen entstehen. Außerdem führt eine zu schnelle Ausführung oft zu kleinerer Bewegungsqualität und weniger Aktivierung der schrägen Bauchmuskeln.

Die richtige Ausführung Du willst den Bicycle Crunch in deinen Trainingsplan integrieren? Dann musst du zunächst den richtigen Ablauf lernen.

Wichtig zu beachten Bicycle Crunches leben von Präzision und Rumpfspannung. Beachte diese Tipps für ein effektives Training ohne Nackenschmerzen:

Die Startposition: Deine Ellenbogen zeigen weit nach außen und bleiben dort während der gesamten Übung. Hebe deine Beine an, während du das rechte Knie in Richtung Oberkörper führst (bis etwa zum 90-Grad-Winkel über der Hüfte).

Deine Ellenbogen zeigen weit nach außen und bleiben dort während der gesamten Übung. Hebe deine Beine an, während du das rechte Knie in Richtung Oberkörper führst (bis etwa zum 90-Grad-Winkel über der Hüfte). Spannung aufbauen: Drücke deinen unteren Rücken aktiv in die Matte, sodass kein Hohlkreuz entsteht. Wenn du die Schulterblätter vom Boden abhebst, lass etwa eine Faustbreite Platz zwischen Kinn und Brustbein, um eine Überstreckung oder ein Abknicken der Halswirbelsäule zu vermeiden.

Drücke deinen unteren Rücken aktiv in die Matte, sodass kein Hohlkreuz entsteht. Wenn du die Schulterblätter vom Boden abhebst, lass etwa eine Faustbreite Platz zwischen Kinn und Brustbein, um eine Überstreckung oder ein Abknicken der Halswirbelsäule zu vermeiden. Atmung: Atme bei jeder Rotation (beim Zusammenführen) kräftig aus.

Atme bei jeder Rotation (beim Zusammenführen) kräftig aus. Qualität vor Tempo: Stelle dir vor, du fährst in Zeitlupe Fahrrad. Je langsamer du die Rotation ausführst und je weiter du die Schulter vom Boden abhebst, desto intensiver müssen deine schrägen Bauchmuskeln arbeiten. Dos und Don’ts

Die häufigsten Fehler und deren Lösung Gerade bei Bicycle Crunches sind immer wieder typische Fehler zu beobachten, die den Effekt der Übung deutlich schmälern oder im schlimmsten Fall zu Beschwerden führen.

Checkliste für Anfängerinnen Damit deine Bicycle Crunches von der ersten Sekunde an sitzen, gehe diese Punkte kurz im Kopf durch:

Hände als Stütze, nicht als Hebel: Die Hände liegen nur locker am Kopf. Ziehe niemals an deinem Nacken nach oben.

Die Hände liegen nur locker am Kopf. Ziehe niemals an deinem Nacken nach oben. Schulter-Fokus: Denke "Schulter zum Knie", nicht "Ellenbogen zum Knie". So bleibt dein Brustkorb weit und die Bauchmuskeln leisten die Arbeit.

Denke "Schulter zum Knie", nicht "Ellenbogen zum Knie". So bleibt dein Brustkorb weit und die Bauchmuskeln leisten die Arbeit. Rücken-Check: Dein unterer Rücken muss permanenten Kontakt zur Matte haben. Hebt er ab, führe die Beine etwas steiler nach oben.

Dein unterer Rücken muss permanenten Kontakt zur Matte haben. Hebt er ab, führe die Beine etwas steiler nach oben. Beine ausstrecken: Das Bein, das nicht zum Körper gezogen wird, sollte fast vollständig gestreckt werden, um den Hebel und damit den Reiz zu vergrößern.

Das Bein, das nicht zum Körper gezogen wird, sollte fast vollständig gestreckt werden, um den Hebel und damit den Reiz zu vergrößern. Atmung: Halte nicht die Luft an. Atme immer dann aus, wenn die Muskelspannung am höchsten ist (bei der Drehung). Varianten Das Schöne an den Bicycle Crunches: Du brauchst keinerlei Equipment. Eine Matte genügt, und schon kannst du loslegen. Wenn du Abwechslung oder eine kleine Herausforderung möchtest, helfen dir folgende Varianten:

Klassische Bicycle Crunches : Lege dich auf den Rücken, hebe Beine und Schultern leicht an und führe Ellenbogen und Knie diagonal zusammen. Die Bewegung bleibt fließend und kontrolliert.

: Lege dich auf den Rücken, hebe Beine und Schultern leicht an und führe Ellenbogen und Knie diagonal zusammen. Die Bewegung bleibt fließend und kontrolliert. Langsame Bicycle Crunches : Statt schnell zu arbeiten, bewegst du dich ganz bewusst langsam. Dadurch spürst du die Bauchmuskeln intensiver und trainierst deine Körperspannung noch stärker.

: Statt schnell zu arbeiten, bewegst du dich ganz bewusst langsam. Dadurch spürst du die Bauchmuskeln intensiver und trainierst deine Körperspannung noch stärker. Weighted Bicycle Crunches: Mit einer leichten Hantelscheibe, die eng vor der Brust gehalten wird. Diese Variationen kannst du wunderbar kombinieren. Ziel: 3 Sätze à 8–10 saubere Wiederholungen pro Seite reichen bereits, um deine Bauchmuskeln effektiv zu fordern.

Progressionsweg Level 1 – Einstieg

Starte mit einfachen Crunches oder Reverse Crunches, um ein Gefühl für die Bauchspannung zu entwickeln. Halte dabei den unteren Rücken bewusst am Boden.

Level 2 – Technik verfeinern

Beginne mit langsamen Bicycle Crunches: Ellenbogen und Knie bewusst zusammenführen, Tempo gering halten. Ziel: 3 Sätze à 8–10 Wiederholungen pro Seite.

Level 3 – Intensität steigern

Wenn die Technik sitzt, kannst du die Haltezeit verlängern (z. B. 2–3 Sekunden pro Kontakt) oder kleine Pulses einbauen. Auch Weighted Bicycle Crunches mit einer leichten Hantelscheibe vor der Brust sind eine Option. Ziel: 8–10 saubere Wiederholungen pro Seite.

FAQ: Die wichtigsten Antworten zu Bicycle Crunches Sind Bicycle Crunches besser als normale Crunches? Ja, sie sind dynamischer, weil zusätzlich zur Beugung auch eine Rotation hinzukommt. Dadurch trainierst du gerade und schräge Bauchmuskeln gleichzeitig. Wie viele Bicycle Crunches sollte ich machen? Für den Anfang reichen 2–3 Sätze à 8–10 Wiederholungen pro Seite. Qualität geht dabei klar vor Quantität. Machen Bicycle Crunches ein Sixpack? Allein nicht – sichtbare Bauchmuskeln entstehen durch eine Kombination aus Muskeltraining, ausgewogener Ernährung und einem geringen Körperfettanteil. Sind sie für Anfängerinnen geeignet? Ja, mit sauberer Technik. Falls es zu schwer ist, kannst du die Beine höher lassen oder mit klassischen Crunches starten.