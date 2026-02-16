Yogilates: Warum Frauen den Mix aus Yoga und Pilates lieben

Du willst stärker werden, ohne hart zu trainieren? Beweglicher, ohne dich zu überfordern? Und gleichzeitig runterfahren, statt noch mehr Stress aufzubauen? Genau hier setzt Yogilates an.

Die neue Trainingsform kombiniert die stabilisierenden, präzisen Übungen aus Pilates mit den fließenden Bewegungen und Atemtechniken aus Yoga. Das Ergebnis: ein ganzheitliches Workout, das Kraft, Balance und Entspannung vereint – ohne Leistungsdruck.

Was genau ist Yogilates? Yogilates ist eine Fusion aus Yoga und Pilates, bei der beide Methoden gleichberechtigt ineinandergreifen. Oft wird auch von Yogalates gesprochen, gemeint ist dasselbe.

Typisch sind:

kontrollierte, funktionelle Bewegungen

Fokus auf Körpermitte (Core), Haltung und Atmung

fließende Übergänge statt isolierter Einzelübungen Im Unterschied zu klassischem Yoga steht hier nicht nur Beweglichkeit im Vordergrund, sondern auch tiefe Muskelkräftigung. Und im Vergleich zu Pilates kommen mehr Flow, Mobilität und mentale Entspannung ins Spiel.

Warum Yogilates so effektiv ist Yogilates wirkt auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Während die kontrollierten Pilates-Elemente gezielt die Tiefenmuskulatur stärken, sorgen Yoga-Sequenzen für mehr Beweglichkeit und einen bewussteren Umgang mit Atmung und Körperhaltung.

Diese Kombination macht das Training besonders nachhaltig: Muskeln werden aufgebaut, ohne sie zu überlasten, die Haltung verbessert sich spürbar und gleichzeitig sinkt das Stresslevel. Statt isoliert einzelne Muskelgruppen zu trainieren, arbeitet der Körper als funktionelle Einheit – das erklärt, warum Yogilates oft als überraschend intensiv, aber dennoch wohltuend empfunden wird.

Für wen eignet sich Yogilates besonders? Yogilates ist extrem vielseitig und passt zu vielen Lebensphasen:

für Einsteigerinnen, die einen sanften Einstieg ins Training suchen

für sportlich Aktive als Ausgleich zu intensiven Workouts

bei Rücken- oder Nackenverspannungen

in stressigen Phasen, wenn Erholung genauso wichtig ist wie Bewegung

nach Pausen oder beim Wiedereinstieg ins Training Auch während hormoneller Umstellungen (z. B. Zyklusveränderungen oder Perimenopause) empfinden viele Frauen Yogilates als besonders wohltuend.

Typische Elemente einer Yogilates-Stunde Eine Einheit dauert meist 45–60 Minuten und folgt einem ruhigen, klaren Aufbau:

Ankommen und Atmung: Sanfte Mobilisation, bewusste Atemlenkung Core-Arbeit: Pilates-inspirierte Übungen für Bauch, Rücken und Beckenboden Fließende Sequenzen: Yoga-Elemente wie Ausfallschritte, Drehungen oder Balancehaltungen Stabilisation und Kontrolle: Langsame, präzise Bewegungen mit Fokus auf Haltung Entspannung: Kurze Endentspannung oder Atemübung Das Tempo ist zwar moderat, aber unterschätze die Wirkung nicht: Yogilates kann überraschend intensiv sein.

Yogilates vs. Yoga vs. Pilates – der Unterschied auf einen Blick Yoga, Pilates und Yogilates verfolgen unterschiedliche Schwerpunkte, aber überschneiden sich in vielen Bereichen. Der direkte Vergleich zeigt, wo die jeweiligen Stärken liegen und warum Yogilates als ausgewogener Mittelweg gilt.

Kann man mit Yogilates abnehmen? Yogilates ist kein klassisches Kalorienverbrennungs-Workout, kann den Abnehmprozess jedoch sinnvoll unterstützen. Durch die Kräftigung der Muskulatur steigt langfristig der Grundumsatz, während die ruhige Trainingsstruktur Stress reduziert – ein Faktor, der für viele beim Gewichtsmanagement entscheidend ist.

Zudem verbessert Yogilates das Körpergefühl und die Haltung, was häufig zu einem bewussteren Umgang mit Bewegung und Ernährung führt. Wer regelmäßig trainiert und auf eine ausgewogene Lebensweise achtet, kann mit Yogilates vor allem Straffung, mehr Körperspannung und nachhaltige Veränderungen erreichen.

So startest du mit Yogilates Du brauchst nicht viel:

eine Matte

bequeme Kleidung

2–3 Einheiten pro Woche reichen völlig aus Du kannst Yogilates im Studio, online oder zu Hause machen. Wichtig ist, sauber zu arbeiten und dich nicht zu hetzen, denn Qualität schlägt Intensität.

FAQ: Häufige Fragen zu Yogilates Ist Yogilates auch für Anfängerinnen geeignet? Ja. Die Übungen lassen sich leicht anpassen und sind gelenkschonend. Brauche ich Yoga- oder Pilates-Vorkenntnisse? Nein. Beides kann helfen, ist aber keine Voraussetzung. Wie schnell merke ich Effekte? Viele spüren nach wenigen Einheiten bessere Haltung und weniger Verspannung. Sichtbare Veränderungen brauchen etwas mehr Zeit. Ist Yogilates anstrengend genug? Ja – auf eine ruhige, kontrollierte Art. Besonders die Tiefenmuskulatur wird intensiv gefordert. Kann ich Yogilates mit Krafttraining kombinieren? Unbedingt. Yogilates eignet sich hervorragend als Ausgleich und zur Regeneration.