Diese 6 typischen Fehler beim Abendessen machen das Abnehmen unnötig schwer

Keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr, nur Salat oder gleich das komplette Abendessen ausfallen lassen? Regeln rund ums Abnehmen für den Abend gibt es viele. Dabei entscheiden weder die Uhrzeit noch ein einzelnes Lebensmittel darüber, ob du Körperfett verlierst.

Wichtiger ist deine Energiebilanz über einen längeren Zeitraum. Ein ausgewogenes Abendessen kann dich lange satt halten und verhindern, dass du später zu kalorienreichen Snacks greifst. Einige typische Gewohnheiten machen es jedoch unnötig schwer, ein Kaloriendefizit einzuhalten.

Was beim Abendessen wirklich zählt, wenn du abnehmen willst Grundsätzlich gelten am Abend dieselben Empfehlungen wie zu anderen Tageszeiten. Ideal ist eine Kombination aus Protein, Gemüse oder Obst, ballaststoffreichen Kohlenhydraten und einer kleinen Portion gesunder Fette. Diese Bestandteile liefern Nährstoffe und können lange satt halten.

Nicht nötig sind dagegen starre Regeln wie "keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr". Dein Körper speichert ein Lebensmittel nicht automatisch als Fett, nur weil du es abends isst. Problematisch kann spätes Essen vor allem dann werden, wenn du zusätzlich zu deinen regulären Mahlzeiten kalorienreiche Snacks verzehrst oder sehr große Portionen deinen Schlaf beeinträchtigen.

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Infobox: Die einfache Dinner-Formel Kombiniere für ein ausgewogenes Abendessen reichlich Gemüse oder Salat mit einer Proteinquelle wie Hülsenfrüchten, Tofu, Eiern, Fisch oder Hähnchen. Ergänze eine sättigende Beilage, zum Beispiel Kartoffeln oder ein Vollkornprodukt, sowie eine kleine Portion gesunder Fette aus Nüssen, Samen, Avocado oder Pflanzenöl. So bleibst du lange satt, ohne auf Kohlenhydrate verzichten zu müssen. Entscheidend sind die Portionsgrößen und deine Ernährung insgesamt.

Diese 6 Lebensmittel können das Abnehmen am Abend erschweren Keines dieser Lebensmittel ist grundsätzlich verboten. Isst oder trinkst du sie abends jedoch regelmäßig oder in größeren Mengen, können sie viele zusätzliche Kalorien liefern, ohne lange zu sättigen. Mit einfachen Alternativen gestaltest du dein Abendessen ausgewogener.

1. Du naschst abends viele Süßigkeiten Schokolade, Kekse und andere Süßigkeiten liefern häufig viele Kalorien, Zucker und Fett, aber nur wenig Protein und Ballaststoffe. Das heißt, er sorgt zwar für einen raschen Energiekick dank schnell verfügbarer Zuckermoleküle, ohne jedoch einen Mehrwert in Sachen Vitamine und Mineralstoffe zu leisten. Der Süßkram sättigt also meist schlechter als eine ausgewogene Mahlzeit. Isst du direkt aus der Packung, geht außerdem schnell der Überblick über die Menge verloren.

Du musst Süßigkeiten trotzdem nicht vollständig streichen. Genieße lieber eine kleine Portion bewusst als Dessert, nachdem du eine sättigende Mahlzeit gegessen hast.

Besser: Iss zunächst ein Abendessen mit Gemüse, Protein und einer sättigenden Beilage. Wenn du danach noch Lust auf etwas Süßes hast, nimm dir eine Portion heraus, statt die ganze Packung mitzunehmen.

2. Fast Food wird zur regelmäßigen Standardlösung Pizza, Burger und Pommes können je nach Portionsgröße sehr kalorienreich sein. Viele Fast-Food-Gerichte enthalten zudem viel Salz und vergleichsweise wenig Gemüse und Ballaststoffe. Das macht sie nicht grundsätzlich tabu, als tägliches Abendessen sind sie aber selten die ausgewogenste Wahl.

Auch die Zubereitung ist entscheidend: Nicht jeder Burger enthält automatisch schädliche Mengen an Transfettsäuren. Besonders viele industriell erzeugte Transfette können etwa in Produkten stecken, die mit teilweise gehärteten Fetten hergestellt wurden. In der EU ist deren Einsatz inzwischen stark begrenzt.

Besser: Belege einen Burger selbst mit einem Vollkornbrötchen, einem proteinreichen Patty und viel Gemüse. Pizza wird ausgewogener, wenn du einen dünnen Boden wählst, reichlich Gemüse darauf verteilst und Käse sowie fettreiche Beläge dosiert verwendest.

3. Du isst häufig große Mengen Wurst und verarbeitetes Fleisch Das Gleiche gilt im Wesentlichen für viele Wurstsorten im Supermarktregal. Hier tummeln sich Salami, Leberwurst oder Schinken mit Fettrand und liefern reichlich ungesunde, gesättigte Fettsäuren und zu viel Cholesterin.

Salami, Leberwurst und andere fettreiche Wurstsorten können viel Salz, gesättigte Fettsäuren und Kalorien enthalten. Verarbeitetes Fleisch sollte daher nicht jeden Abend die wichtigste Proteinquelle sein.

Eine in den Archives of Internal Medicine veröffentlichte Untersuchung wertete Daten aus zwei großen Langzeitstudien aus. Ein höherer Verzehr von rotem und insbesondere verarbeitetem Fleisch war darin mit einem erhöhten Sterberisiko verbunden. Da es sich um Beobachtungsdaten handelt, belegt die Studie jedoch nicht, dass ein einzelnes Lebensmittel unmittelbar für einen früheren Tod verantwortlich ist.

Besser: Wechsle häufiger zwischen pflanzlichen und tierischen Proteinquellen. Für das Abendbrot eignen sich zum Beispiel Hummus, körniger Frischkäse, Eier, Tofu-Aufstrich, Thunfisch oder dünn aufgeschnittenes Geflügel.

4. Du trinkst deine Kalorien als Saft Fruchtsaft liefert relativ viel Fructose (Fruchtzucker), die nicht automatisch gesünder ist als normaler Haushaltszucker. Da im Saft zudem ein Großteil der sättigenden Ballaststoffe fehlt, ist die ganze Frucht meist die bessere Wahl. Mehrere Gläser Saft können deine Energieaufnahme daher deutlich erhöhen, ohne dass du dich entsprechend satt fühlst. Lies hier, warum du in Zukunft lieber die Finger von Saft lassen solltest.

Das gilt auch für Smoothies: Je nach Zutaten und Menge können sie eher einer kleinen Mahlzeit als einem kalorienarmen Getränk entsprechen.

Besser: Trinke Wasser oder ungesüßten Tee und iss das Obst im Ganzen. Wenn du nicht auf Saft verzichten möchtest, genieße ein kleines Glas oder mische ihn als Schorle mit reichlich Wasser.

5. Dein Müsli enthält viel Zucker und kaum Protein Müsli am Abend ist nicht automatisch ungeeignet. Entscheidend ist, was in der Schale landet. Viele Knuspermüslis und Frühstücksflocken enthalten reichlich zugesetzten Zucker, der am Abend die Fettverbrennung verhindert. Fehlen Protein und Ballaststoffe, kehrt außerdem der Hunger möglicherweise schnell zurück.

Auch vermeintlich gesunde Extras wie große Mengen Nüsse, Nussmus, Trockenfrüchte oder Honig können den Kaloriengehalt stark erhöhen.

Besser: Kombiniere ungesüßte Haferflocken mit Skyr, Naturjoghurt, Quark oder einer proteinreichen pflanzlichen Alternative. Frisches Obst sorgt für Süße, eine kleine Portion Nüsse oder Samen für gesunde Fette.

6. Du trinkst regelmäßig Alkohol am Abend Wein, Bier und Cocktails liefern zusätzliche Kalorien, sättigen jedoch kaum. Alkohol wird vom Körper vorrangig abgebaut, wodurch die Fettverbrennung vorübergehend in den Hintergrund rückt. Das bedeutet nicht, dass ein einzelnes Glas automatisch zu einer Gewichtszunahme führt. Regelmäßiger Konsum kann das Kaloriendefizit aber erschweren.

Hinzu kommt: Alkohol kann Hemmungen senken und den Appetit auf salzige oder süße Snacks steigern. Obendrein kann er die Schlafqualität verschlechtern – selbst wenn du zunächst schneller einschläfst.

Besser: Plane bewusst alkoholfreie Abende ein und trinke zu jedem alkoholischen Getränk Wasser. Alkoholfreies Bier ist nicht automatisch kalorienfrei, kann aber je nach Sorte eine leichtere Alternative sein.

So sieht ein sättigendes Abendessen zum Abnehmen aus Statt einzelne Lebensmittel zu verbieten, lohnt sich ein Blick auf die gesamte Mahlzeit. Protein und Ballaststoffe sind besonders hilfreich, weil sie zur Sättigung beitragen. Gemüse sorgt für Volumen, während eine angemessene Portion Kohlenhydrate Energie liefert.

Diese Abendessen sind schnell zubereitet und ausgewogen:

Ofengemüse mit Feta, Tofu oder Hähnchen

Omelett mit Gemüse und einer Scheibe Vollkornbrot

Linsencurry mit Gemüse und einer kleinen Portion Reis

Großer Salat mit Kichererbsen, Ei oder Thunfisch

Vollkornbrot mit Hüttenkäse und Rohkost

Kartoffeln mit Kräuterquark und Gurkensalat

Skyr oder Sojajoghurt mit Haferflocken, Beeren und Nüssen Achte außerdem darauf, nicht völlig ausgehungert mit der Zubereitung zu beginnen. Wer tagsüber zu wenig isst, greift abends leichter zu großen Portionen und energiereichen Snacks. Regelmäßige, ausgewogene Mahlzeiten können deshalb sinnvoller sein als der Versuch, tagsüber möglichst viele Kalorien einzusparen.

Nach dem Abendessen noch Hunger? Diese Snacks eignen sich Echter Hunger ist kein Fehler, den du ignorieren musst. Prüfe zunächst, ob dein Abendessen genug Protein, Gemüse und sättigende Kohlenhydrate enthielt. War die Mahlzeit sehr klein oder bestand hauptsächlich aus schnell verdaulichen Lebensmitteln, kann ein später Snack sinnvoll sein.

Geeignet sind beispielsweise:

Naturjoghurt, Skyr oder eine ungesüßte pflanzliche Alternative

eine kleine Portion Quark mit Beeren

Gemüsesticks mit Hummus

ein gekochtes Ei

eine Portion Obst mit wenigen Nüssen

eine Scheibe Vollkornbrot mit körnigem Frischkäse Wenn du eher aus Gewohnheit, Langeweile oder Stress snackst, kann ein kurzer Abstand helfen: Räume nach dem Essen die Küche auf, trinke einen Tee und warte einige Minuten. Hast du anschließend weiterhin körperlichen Hunger, darfst du etwas essen.

FAQ: Häufige Fragen zum Abendessen beim Abnehmen Was sollte ich abends essen, wenn ich abnehmen möchte? Ideal ist eine Kombination aus Protein, Gemüse, ballaststoffreichen Kohlenhydraten und etwas gesundem Fett. Das liefert wichtige Nährstoffe und hält lange satt. Darf ich nach 18 Uhr noch Kohlenhydrate essen? Ja. Kohlenhydrate führen am Abend nicht automatisch zu einer Gewichtszunahme. Entscheidend ist vor allem deine gesamte Energieaufnahme über den Tag. Wie spät darf ich zu Abend essen? Es gibt keine feste Uhrzeit, ab der Essen dick macht. Sehr große oder fettreiche Mahlzeiten kurz vor dem Schlafengehen können jedoch die Verdauung und den Schlaf belasten. Sollte ich das Abendessen zum Abnehmen ausfallen lassen? Das ist nicht nötig. Wenn du dadurch starken Hunger bekommst und später mehr snackst, kann das Auslassen sogar kontraproduktiv sein. Wähle lieber ein sättigendes, ausgewogenes Abendessen. Welches Getränk passt am besten zum Abendessen? Wasser und ungesüßter Tee sind die besten kalorienfreien Durstlöscher. Saft, Softdrinks und Alkohol können dagegen schnell zusätzliche Kalorien liefern.