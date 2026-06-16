Physiotherapie per App: Wann sie wirklich hilft – und wann nicht

Rückenschmerzen, ein ziehendes Knie, eine steife Schulter – aber der nächste Physio-Termin ist erst in 3 Wochen. Immer mehr Frauen greifen deshalb zur Physiotherapie per App. Aber funktioniert das?

Was die Forschung sagt Der Aha-Moment zuerst: Digitale Physiotherapie wirkt. Aber nicht, weil die Technik besser ist als eine Therapeutin vor Ort. Sie wirkt, weil – und wenn – du dranbleibst und dich mehr bewegst.

Eine aktuelle Auswertung von 38 Studien mit insgesamt über 74.000 Teilnehmenden zeigt, dass mHealth-Interventionen – also Bewegungsprogramme per Smartphone – die tägliche Sitzzeit deutlich reduzieren und die Schrittzahl merklich erhöhen können. Der Effekt ist vor allem bei Büromenschen stark, die sonst stundenlang am Schreibtisch sitzen und kaum in Bewegung sind.

Ähnliche Ergebnisse liefert eine Übersichtsarbeit der Universität Melbourne zu App-gestützten Übungsprogrammen bei Muskel-Skelett-Schmerzen: Apps können Schmerzintensität und körperliche Funktion in einem klinisch relevanten Ausmaß verbessern. Die Evidenz ist noch nicht abschließend, aber der Effekt ist sichtbar.

Was steckt dahinter? Apps erinnern dich täglich, passen das Programm an dein Feedback an und sind rund um die Uhr verfügbar. Klassische Physiotherapie läuft dagegen oft über ein Rezept mit 6 Einheiten, gestreckt über Wochen. Die Frequenz macht den Unterschied.

App auf Rezept – so funktioniert digitale Physio in Deutschland Wer in Deutschland digitale Physiotherapie auf Rezept will, kommt an einem Begriff nicht vorbei: DiGA – Digitale Gesundheitsanwendung. DiGAs sind zertifizierte Medizinprodukte, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) geprüft und zugelassen werden. Ihre Wirksamkeit muss in klinischen Studien nachgewiesen sein. Gesetzlich Versicherte erhalten sie kostenfrei auf ärztliches Rezept.

Zwei der bekanntesten DiGAs für Rückenschmerzen:

Vivira : Täglich 4 personalisierte Übungen, die sich nach deinem Schmerzfeedback automatisch anpassen. In einer randomisiert kontrollierten Studie wurde nach 12 Wochen eine klinisch relevante Schmerzreduktion nachgewiesen. Das ist stärker als durch allgemeine Krankengymnastik im Versorgungsalltag.

Kaia Rückenschmerzen: Kombiniert Bewegungsübungen, Hintergrundwissen zum Thema Schmerz und Entspannungstechniken. In der Rise-uP-Studie mit 1.237 Teilnehmer:innen reduzierte sich die Schmerzintensität nach 3 Monaten um 33 Prozent, nach 12 Monaten um 46 Prozent. Die Studie kombinierte die App mit digitaler Fallakte und Arzt-Telekonferenz. Die Schmerzreduktion ist also dem Gesamtansatz zuzurechnen, nicht der App allein.

So kommst du an eine DiGA:

Arzttermin mit entsprechender Diagnose (z. B. M54 für Rückenschmerzen) Rezept ausstellen lassen oder Diagnosenachweis direkt bei der Krankenkasse einreichen Freischaltcode erhalten und die App 90 Tage lang kostenlos nutzen Wann die App nicht reicht Digitale Physio ist kein Ersatz für jede Situation. Es gibt klare Grenzen. Hör auf dein Symptom, nicht auf die App, wenn ...

du akute Lähmungserscheinungen oder Taubheitsgefühl in Armen oder Beinen hast

ein Gelenk stark geschwollen, heiß oder gerötet ist

du nach einer Operation oder einem Unfall wieder fit werden willst

du schwanger bist. Viele Apps sind dann nur nach ärztlicher Rücksprache geeignet Neuro-Fitness: Diese 5 Tools verbessern Fokus, Reaktion und Koordination

Auch das Thema Ausführungsqualität spielt eine Rolle: Eine Therapeutin sieht sofort, wenn du eine Übung mit dem falschen Muskeln kompensierst. KI-gestützte Bewegungsanalyse in Apps wird besser, kann aber eine erfahrene Physiotherapeutin nicht vollständig ersetzen. Besonders dann nicht, wenn dein Körper gerade instabil oder verletzt ist.

Beide Welten schließen sich allerdings nicht aus. Apps eignen sich hervorragend zur Überbrückung von Wartezeiten, als tägliche Ergänzung zu Praxisterminen oder zur Nachsorge nach einer Behandlung.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu digitaler Physiotherapie Was ist der Unterschied zwischen einer DiGA und einer normalen Fitness-App? Eine DiGA (Digitale Gesundheitsanwendung) ist ein zugelassenes Medizinprodukt, dessen Wirksamkeit in klinischen Studien nachgewiesen und vom BfArM geprüft wurde. Sie ist auf ärztliches Rezept für gesetzlich Versicherte kostenfrei. Normale Fitness-Apps unterliegen keiner medizinischen Zulassung. Für welche Beschwerden gibt es Apps auf Rezept? Aktuell vor allem für unspezifische Rückenschmerzen, Knie- und Schulterprobleme. Zu den bekanntesten Apps gehören Vivira und Kaia Rückenschmerzen. Das DiGA-Verzeichnis des BfArM wird laufend erweitert. Kann ich eine DiGA auch ohne Arzttermin bekommen? Wenn du einen aktuellen Diagnosenachweis – zum Beispiel eine Krankschreibung oder einen Arztbrief – mit der passenden Diagnose hast, kannst du den Freischaltcode direkt bei deiner Krankenkasse beantragen, ohne erneut in die Praxis zu gehen.