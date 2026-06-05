Rektusdiastase: Kann Sport die Lücke schließen?

Wenn du den medizinischen Fachbegriff "Rektusdiastase" hörst, hast du womöglich selbst eine und recherchierst gerade, was du gegen den Spalt zwischen den Bauchmuskeln tun kannst. Eine ganze Menge – zumindest versprechen das Erfolgsgeschichten in den sozialen Medien.

Aber stimmt das, was dir Influencerinnen und Social Media versprechen? Kannst du den Spalt zwischen den geraden Bauchmuskeln, der meist nach Schwangerschaften entsteht, mit gezielten Bauchmuskeltrainings wegzaubern? In diesem Artikel erfährst du, ob du deine Rektusdiastase mit Sport wirklich schließen kannst, was die Forschung dazu sagt und ab wann eine Operation sinnvoll ist.

Was ist eine Rektusdiastase – und woher kommt sie? Das Wort Rektusdiastase stammt aus dem Lateinischen und beschreibt das Auseinanderweichen des geraden Bauchmuskels. Dies passiert häufig nach der Schwangerschaft – aber auch starke Gewichtszunahme oder intensives Krafttraining können eine Bauchmuskelspaltung begünstigen.

In den meisten Fällen fühlst du einen Spalt zwischen deinen Bauchmuskeln oberhalb des Bauchnabels. Mithilfe von Rückbildungsgymnastik im Anschluss an die Geburt geht die Rektusdiastase meist in den 6 bis 9 Monaten nach der Geburt zurück. Wenn der Spalt trotzdem bleibt, solltest du dich nicht verrückt machen, denn:

Eine Rektusdiastase ist keine Krankheit.

Nicht jede Rektusdiastase verursacht Beschwerden.

Eine Rektusdiastase kann durch gezielte Übungen verkleinert werden.

Nur wenn eine Rektusdiastase Probleme verursacht, sollte operiert werden. Rektusdiastase nach der Geburt: Was hilft wirklich

Kann Sport deine Rektusdiastase schließen? Mit der Frage, ob Sport deine Rektusdiastase schließen kann, haben sich in den letzten Jahren mehrere Studien befasst. Eine aktuelle Übersichtsarbeit im British Journal of Sports Medicine (2024) etwa hat verschiedene Trainingsprogramme von betroffenen Frauen unter die Lupe genommen.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass spezifische Core-Übungen die Funktion und Stabilität der Körpermitte verbessern und die Distanz verringern können. Eine garantierte vollständige "Schließung“ lässt sich wissenschaftlich bislang jedoch nicht beobachten oder belegen.

Ohne Druck trainieren Auch wenn die Ergebnisse der englischen Wissenschaftler keine schnelle Lösung versprechen, wirken sie zugleich entlastend: Sie nehmen den Betroffenen die Last von den Schultern und vom Bauch. Wenn es kein "perfektes" Ergebnis gibt, musst du dich auch nicht unter Druck setzen, es zu erreichen.

Wirklich entscheidend sind sinnvolle Qualität und Technik der Bauchübungen. Laut Forschung scheint eine gezielte Aktivierung der tiefen Bauchmuskulatur, vor allem des Musculus transversus abdominis, besonders effektiv zu sein.

Diese Merkmale sollten Übungen zur Verkleinerung der Rektusdiastase haben:

sanfte Core-Aktivierung in Rückenlage

kontrollierte Atemtechniken mit Bauchspannung

Baucheinziehen im Vierfüßlerstand

angepasste Planks mit Fokus auf Spannung Diese Übungen verbessern nicht nur den zu großen Abstand, sondern vor allem die Funktion und Stabilität der Rumpfmuskulatur. Das ist entscheidend für Rückengesundheit, Körpergefühl und Alltagsbelastung.

Achtung: Übungen wie (schräge) Sit-ups oder Crunches können den Abstand zwischen den Muskelsträngen vergrößern, statt ihn zu verringern. Starte mit gezieltem Training der geraden Bauchmuskulatur erst, wenn sich die Lücke deutlich reduziert hat und eine stabile Rumpfspannung möglich ist.

Rektusdiastase mit OP oder Sport heilen Eine Rektusdiastase operativ zu schließen und gleichzeitig eine Bauchstraffung durchzuführen, klingt nach einer einfachen und schnellen Lösung. Doch das medizinische Fachpersonal ist sich einig: Eine OP bei Bauchmuskelspaltung sollte erst dann durchgeführt werden, wenn es zu Problemen kommt, zum Beispiel zu Rückenschmerzen und eingeklemmten Organen. Viele Frauen leben trotz einer Rektusdiastase beschwerdefrei. Entscheidend ist nicht die Größe der Lücke, sondern wie stabil und belastbar sich dein Körper anfühlt.

Buchempfehlung: Viele hilfreiche Tipps findest du auch in dem Buch "Der Rektusdiastase-Guide".

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Sport und Bauchmuskelübungen gegen Rektusdiastase. Kann Sport eine Rektusdiastase schließen? Ja und nein – Training kann den Spalt der Bauchmuskeln moderat reduzieren und die Funktion deutlich verbessern, aber eine vollständige Schließung ist wissenschaftlich nicht garantiert. Sind Crunches und Sit-ups bei einer Rektusdiastase sinnvoll? Klassische Crunches oder Sit-ups können den Druck im Bauchraum erhöhen und die Bauchwand zusätzlich belasten – vor allem bei fehlender Kontrolle. Sinnvoller sind Übungen zur Aktivierung der tiefen Bauchmuskulatur und des Beckenbodens. Qualität und Technik sind dabei wichtiger als Wiederholungszahlen. Ist eine Rektusdiastase ohne OP heilbar? Eine Rektusdiastase ist im klassischen Sinn keine „heilbare“ Erkrankung, sondern eine Veränderung des Bindegewebes zwischen den geraden Bauchmuskeln. Das Gewebe wächst nicht einfach wieder vollständig zusammen. Viele Frauen sind beschwerdefrei, auch wenn eine kleine Lücke bestehen bleibt. Eine Operation ist meist nur bei starken funktionellen Einschränkungen, Schmerzen oder ausgeprägten Befunden sinnvoll – nicht aus rein ästhetischen Gründen.