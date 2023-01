Stoffwechsel Booster Mit diesen 7 einfachen Tipps kannst du deinen Stoffwechsel ankurbeln

Beim Thema Körpergewicht und Wunschfigur geht es nicht immer nur darum, wie viel du isst. Es geht vor allem darum, wie dein Körper das was du isst verwertet. Entscheidend dafür ist der Stoffwechsel, auch Metabolismus genannt. Verstoffwechselt werden dabei – vereinfacht gesagt – die Bestandteile der aufgenommen Nahrung, wie zum Beispiel Fette und Kohlenhydrate, die dem Körper als Energielieferanten dienen.

Der Stoffwechsel ist bei allen Menschen individuell verschieden ausgeprägt. Man könnte auch sagen: Unfair. Denn während die sogenannten "guten Futterverwerter" essen können, was sie wollen, nehmen die "schlechten Futterverwerter" sehr leicht zu. Zu welchem Stoffwechseltyp du gehörst – ektomorph, mesomorph oder endomorph – kannst du hier nachlesen. Aber: Du kannst selbst etwas tun, um deinen Metabolismus anzukurbeln.

Warum ist der Stoffwechsel beim Abnehmen wichtig?

Ein schneller Stoffwechsel ist natürlich vor allem dann von Vorteil, wenn du Gewicht verlieren oder zumindest halten willst. Doch Alter, Geschlecht und auch die Ernährung bestimmen, wie effektiv die Stoffwechselvorgänge in deinem Körper ablaufen.

Klar ist: Je mehr du verstoffwechselst, also verbrennst, desto eher purzeln die Pfunde. Und je weniger dieser Prozess behindert wird, desto weniger anstrengend das Abnehm-Projekt. Die bekanntesten "Bremsen" im Metabolismus-Game haben wir hier für dich zusammengestellt. Oft geht es darum, dass du etwas zu viel oder zu wenig isst, aber auch die Zeit, wann du isst, spielt eine Rolle.

Wie kann ich meinen Stoffwechsel ankurbeln?

Wenn du einen eher langsamen Stoffwechsel hast, musst du dich trotzdem nicht mit deinem Schicksal abfinden. Schuld daran können nämlich auch bestimmte Lebensmittel oder Angewohnheiten sein, mit denen du deinen Metabolismus unbewusst verlangsamst. Um deinen Stoffwechseln anzukurbeln, solltest du unnötige Stoffwechsel-Bremsen im Alltag vermeiden und lieber so handeln:

1. Mehr Eiweiß in deine Ernährung einbauen

Proteinreiche Lebensmittel sind DIE Stoffwechsel-Booster schlechthin. Warum? Dein Körper muss jede Menge Energie aufwenden, um die Eiweiße in ihre Bestandteile, die Aminosäuren, zu spalten. Bei der Verstoffwechselung von Kohlenhydraten und Fetten ist der Aufwand weitaus geringer. Eiweiß sättigt zudem lange, da es eine hohe Verweildauer im Magen hat und so Heißhunger vorbeugt.

Außerdem reguliert es deinen Blutzuckerspiegel, so dass dieser aufgrund eines schwankenden Insulinspiegels keine Achterbahnfahrten hinlegt. Ein weiterer Pluspunkt, denn das Hormon Insulin kann deine Fettverbrennung lahm legen. Studien zeigen ebenfalls, dass eine proteinreiche Ernährung beim Abnehmen hilft.

Dein Metabolismus wird durch den Genuss von Eiern, Fisch und Fleisch, Tofu sowie Hülsenfrüchten also effektiv angeregt. Die richtigen Lebensmittel nimmst du am einfachsten zu dir, in dem du sie in einen festen Ernährungsplan integrierst. Mit unserem Women's Health Ernährungscoaching können wir dich dabei unterstützen!

Konfiguriere dir hier einen Ernährungsplan, der individuell auf deine Bedürfnisse angepasst ist und deinen Stoffwechsel durch gesunde Fatburner-Rezepte ankurbelt. Deine Vorlieben, Allergien oder Kochkenntnisse werden dabei genauso berücksichtigt, wie deine Ernährungsweise – ob vegan, flexitarisch oder klassisch mit Fleisch und Fisch. Probiere es aus und hol dir deinen individuellen Ernährungsplan direkt aufs Handy!

2. Weniger Zucker essen (er legt deinen Stoffwechsel lahm)

Dass Zucker ungesund ist und nicht beim Abnehmen hilft, weiß wohl jeder. Der Grund: Zuckerbomben, wie Softdrinks und Süßkram bremsen deinen Stoffwechsel aus. Der Körper wird nach dem Verzehr einer Packung Gummibärchen regelrecht mit Zucker überschwemmt und dein Blutzuckerspiegel steigt rasant an.

Die Bauchspeicheldrüse schüttet daraufhin Insulin aus. Das Hormon sorgt dafür, dass der Zucker aus dem Blut in die Zellen gelangt, da wo er benötigt wird, wie Studien zeigen. Dabei kann es passieren, dass die Bauchspeicheldrüse ein wenig "übers Ziel hinausschießt" und am Ende zu wenig Zucker im Blut verbleibt. Die Folge: Unterzuckerung. Konzentration und Leistungsfähigkeit lassen nach und Heißhungerattacken sind die Folge.

Statt weißen Haushaltszucker kannst du zu natürlichen Süßungsmitteln greifen, wie Ahornsirup oder Agavendicksaft. Als süßer Snack für Zwischendurch eignen sich zum Beispiel getrocknete Datteln.

Anastasiia Fedorova / Shutterstock.com Da sollte die Entscheidung leicht fallen ...

Tipp: Ideal zum zuckerfreien Süßen von Speisen ist Erythrit, beispielsweise von Xucker. Während Ahornsirup, Honig & Co. am Ende auch nur "Zuckerarten" sind (wenn auch gesunde) enthält Erythrit keine Kalorien, keinen Zucker und wirkt sich dementsprechend nicht auf deinen Blutzuckerspiegel aus. Somit eignet sich das natürliche Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen perfekt für Diabetiker, aber auch für jeden, der gesundheitsbewusst ist und auf Zucker verzichten möchte.

3. Iss regelmäßig am Tag

Setze beim Abnehmen bitte nicht auf "Dinner cancelling" (englisch für: das Abendessen ausfallen lassen). Ab und zu ist es okay, aber zwing dich nicht dazu. Die Folge könnten Heißhunger und nächtliche Fressattacken sein. Außerdem ist die Studienlage nicht eindeutig, Dinner Cancelling hat also keinen eindeutig nachgewiesenen positiven Effekt aufs Abnehmen.

Dein Körper ist nämlich auf eine regelmäßige Zufuhr von Nährstoffen, wie Kohlenhydrate und Eiweiße, angewiesen, um lebenswichtige Stoffwechselprozesse am Laufen zu halten. Verweigerst du ihm diesen "Refill" und führst regelmäßig täglich zu wenige Kalorien zu, schaltet er in den Sparmodus. Vor allem wenn du abends trainierst, solltest du auf keinen Fall auf deine Post-Workout-Mahlzeit verzichten. Was dann auf deinem Teller landen sollte, verraten wir dir hier.

Auch am Morgen ist es wichtig, den Körper mit neuer Energie zu versorgen, da deine Speicher über Nacht geleert wurden. Ein gesundes Frühstück muss jetzt her, am besten eine Kombi aus hochwertigen Proteinen (zum Beispiel aus Eiern, Joghurt oder Quark) und komplexen Kohlenhydraten, in Form von Vollkornbrot oder Haferflocken. Spätestens 2 Stunden nach dem Aufstehen sollte es Frühstück geben, um deinen Stoffwechsel anzukurbeln.

4. Treibe mehr Sport

Langes Sitzen und allgemein zu wenig Bewegung im Alltag sind die schlimmsten Stoffwechsel-Bremsen überhaupt. Der Körper fährt in solchen Pausen seinen Aktivitäts-Modus herunter und der Stoffwechsel verlangsamt. Dadurch verbrennen beispielsweise die Muskeln weniger Kalorien und du nimmst schneller zu. Die Lösung: Bewegung!

Sport ist nun mal der beste und effektivste Weg, um einen langsamen Stoffwechsel anzuregen, wie auch Studien zeigen. Ein Mix aus Kraft- und Ausdauertraining ist ideal. Dadurch kannst du nicht nur Fett verbrennen, sondern gleichzeitig auch Muskeln aufbauen. Muskeln haben den Vorteil, dass sie selbst im Ruhezustand Energie verbrauchen. Mehr Muskeln erhöhen so deinen Grundumsatz.

Du willst die Weihnachtspfunde schnell wieder loswerden? Hier geht's direkt zum Intervalltrainings-Plan für 8 Wochen für ultimative Fatburn-Erfolge:

5. Immer genug Wasser trinken

Unglaublich, aber wahr: Dein Körper besteht zu rund 70 Prozent aus Wasser. Ohne den flüssigen Treibstoff läuft in deinem Körper fast nichts, denn Wasser wird für zahlreiche, lebenswichtige Stoffwechselprozesse benötigt.

Wer aber zu wenig Wasser trinkt, verlangsamt damit auch automatisch seinen Stoffwechsel, denn der läuft aufgrund des Wassermangels auf Sparflamme. Denke nur mal an deine Verdauung: Wasser kurbelt sie an, ohne Wasser drohen Verstopfungen. Eine Studie zeigt auch, dass es beim Abnehmen hilft, Wasser statt kalorienhaltigen Getränken zum Essen zu trinken.

Wie viel Wasser solltest du täglich trinken? 30 bis 40 ml Wasser pro Kilogramm Körpergewicht. Beispiel: Du wiegst 60 Kilo? Dann sind durchschnittlich 2,1 Liter Wasser pro Tag (1,8-2,4 l) für dich ideal. Im Sommer und wenn viel Sport getrieben wird, erhöht sich dein Flüssigkeitsbedarf zusätzlich. Wie du das schaffen sollst? Am besten besorgst du dir eine schöne Trinkflasche, zum Beispiel von Opard mit Markierungen die dich zum Trinken ermuntern. Auch eine hübsche Glaskraffe auf dem Schreibtisch erinnert dich immer an dein Ziel.

ORION PRODUCTION / Shutterstock.com Sport erhöht deinen Wasserbedarf

6. Weniger Alkohol trinken

Wer ein paar Kilo abnehmen möchte, sollte auf Alkohol am besten verzichten. Das hat gleich mehrere Gründe: Alkohol ist eine echte Kalorienbombe. Beispiel gefällig? Ein Glas (0,2 l) Rotwein bringt es auf rund 170 kcal, ein Glas (0,2 l) Sekt immerhin auf 160 kcal. Noch schlimmer sind Cocktails und Longdrinks, wie Caipirinha oder Cuba Libre.

Darüber hinaus legt der Alkohol deinen Stoffwechsel regelrecht lahm. Dein Körper ist nach einem Gläschen Wein nämlich in erster Linie mit dem Alkoholabbau beschäftigt. Kohlenhydrat- als auch Fettstoffwechsel kommen derweil fast völlig zum Erliegen. Der Zucker in Sekt & Co. lässt zudem deinen Insulinspiegel rasant ansteigen und noch schneller wieder in den Keller fallen. Sprich: Dein Stoffwechsel wird durch Alkohol ausgebremst, die Fettverbrennung gehemmt. Doch keine Sorge: Mittlerweile gibt es viele Spirituosen in einer alkoholfreien Version. Alkoholfreien Gin gibt es beispielsweise hier von Siegfried Gin "Wonderleaf".

7. Verzichte auf Junk Food

Burger und Fritten haben nicht nur jede Menge Kalorien, dein Körper kann zudem kaum nützliche Nährstoffe aus dem Junk Food ziehen. Lebenswichtige Vitamine, Ballaststoffe & Co. sucht er hier nämlich vergeblich. Was er findet, sind Zusatzstoffe aller Art, sowie viele ungesunde, gesättigte Fettsäuren. Fett hemmt deinen Metabolismus und macht die Verdauung träge und langsam.

Noch schlimmer sind die sogenannten Transfette, die beispielsweise beim Frittieren entstehen. Sie erhöhen laut Studien die Blutfettwerte, lassen deinen Cholesterinspiegel steigen und erhöhen sogar das Risiko für Krebserkrankungen.

Mit unseren 7 Stoffwechsel-Boostern kannst kannst du deinen Metabolismus easy auf Trab bringen. Das Geheimnis: Viel Bewegung, wenig Zucker und Alkohol, viel Eiweiß, kein Fast Food und immer ausreichend Wasser sorgen für einen schnellen Stoffwechsel.