Interview Alica Schmidt ''Ich höre auf die Zeichen, die mir mein Körper gibt''

Bei Alica läuft es rund: Auf Instagram (@alicasmd) hat sie mehr als 1,8 Millionen Follower – und dabei ist Social-Media-Prominenz nur das zweite Standbein für die Profiläuferin. Ihre Paradestrecke, die 400 Meter, läuft sie mittlerweile in 52 Sekunden.

Als sie im Juni das Cover unserer Print-Ausgabe zierte, stand ihre Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Tokio noch nicht fest, doch in der Zwischenzeit hat sich Alica Schmidt einen Platz im Staffel-Team über die 400 Meter gesichert. Wir durften die 22-Jährige zum Interview treffen.

In der Corona-Saison 2020 hast du einen Leistungssprung gemacht – wie kam das?



Ich bin 2019 zum SCC Berlin gewechselt und habe dort mein Training total umgestellt. Bis das dann wirklich anschlägt, dauert es oft ein bisschen. Im Sommer 2020 hat dann alles gepasst.

Mit 52,21 Sekunden auf 400 Meter bin ich sehr zufrieden, da ich mich gerade im Frühjahr durch Corona nicht besonders gut auf Wettkämpfe vorbereiten konnte. Umso glücklicher war ich, dass das harte Training sich so ausgezahlt hat.

Wie gehst du mit dem Druck vor großen Rennen um?



Ich höre Musik und finde da komplett zu mir selbst. Außerdem pflege ich zu sagen: Vorbereitung ist das halbe Leben. Wenn ich mich gut vorbereitet fühle, gehe ich auch mit einem guten Gefühl ins Rennen.

Deine Vorbereitung besteht aber nicht nur aus Laufeinheiten...



Etwa 30 Prozent meines Trainings ist auf Kraft ausgerichtet. Explosive und funktionale Ganzkörperübungen stehen größtenteils auf meinem Plan. Das ist supereffektiv, ich würde jedem solche Workouts ans Herz legen. Bei mir wird der Fokus auch auf die Stärkung und Ansteuerung der Beinmuskulatur gesetzt – ganz klassisch mit Kniebeugen und Ausfallschritten.



Inwiefern hilft Laufen dir, mit der Corona-Situation besser klarzukommen?



Laufen ist für mich wie die Luft zum Atmen. Es bietet eine gute Möglichkeit, den Kopf freizubekommen, kurz auf andere Gedanken gebracht zu werden. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich meiner Leidenschaft nach wie vor nachgehen darf und schätze dieses Privileg sehr.

Welchen Stellenwert hat dein Instagram-Account in deinem Leben?

Meine Social-Media-Aktivität gibt mir die Möglichkeit, Menschen über gewisse Themen zu informieren und aufzuklären. Die Reichweite nutze ich gerne für wohltätige Zwecke, um der Leichtathletik mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen oder um ein paar Einblicke in mein Leben zu gewähren.

Zu deiner täglichen Arbeit gehören sicher auch strenge Ernährungsregeln?



Ich esse intuitiv und höre auf die Zeichen, die mir mein Körper gibt. Mit dem Sport entwickelt man über die Zeit ein sehr ausgeprägtes Körperbewusstsein. Ich achte darauf, mich ausgewogen zu ernähren und den Fleischkonsum zu reduzieren.

Ohne Snacks würde ich nie das Haus verlassen. In meiner Tasche sind immer ein paar Protein-Bars, Elektrolyte und manchmal auch Tupperdosen mit Karottenkuchen oder Bananenbrot. Auch hier ist Vorbereitung echt wichtig!

Was sind deine nächsten Schritte in Richtung internationale Spitze?



Mein Coach hat das Training in dieser Aufbauphase deutlich intensiviert und individuell angepasst. Am Anfang war es für mich eine große Umstellung, und ich war fast jeden Abend fix und fertig. Mittlerweile habe ich mich gut daran gewöhnt. Die nächsten Ziele sind sehr gute Platzierungen in den Wettkämpfen, aber noch wichtiger ist mir, meine Bestzeit weiter runterzuschrauben – und natürlich Olympia.

Alicas Top-Tipps für sportlichen Erfolg

Es gehört immer etwas Glück dazu, Großes zu erreichen - aber das meiste ist Vorbereitung und harte Arbeit. Mit diesen 4 Prinzipien hat Alica es geschafft:

1. Kämpfen

Sport ist mein Lebenselixier! Nimm doch auch mal an einem Wettkampf teil, so lernst du, mit Anspannung umzugehen und siehst, dass sich gute Vorbereitung auszahlt.



2. Ziele setzen

Ich setze mir immer ein Jahresziel und dazu noch mehrere Etappenziele. Egal, was du auch vorhast: Mach dir einen konkreten Plan und laufe mit Freude deinem Ziel entgegen!

3. Relaxen und regenerieren

Wer sich fordert, der muss sich auch erholen. Wenn du dich verausgabt hast, wirken eine Eisdusche oder ein Wechselbad wahre Wunder. Und ausreichend Schlaf ist enorm wichtig. 8 Tipps, die dir dabei helfen, besser einzuschlafen, liest du hier.

4. Freude am Sport

Vergiss nicht, beim Sport so locker wie möglich zu bleiben. Schließlich trainierst du, weil du es willst. Wenn ich beim Laufen vor Anstrengung das Gesicht verziehe, werde ich langsamer.

Wir drücken Alica Schmidt für ihre Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Tokio alle Daumen und sind uns sicher, dass wir in Zukunft noch mehr von der sympathischen Sportskanone hören werden.

