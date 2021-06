Abnehmen am Bauch: 7 Profi-Tipps

Am Bauch abnehmen Fitness-Influencerin Caro gibt Tipps für einen flachen Bauch

Wie klappt's mit dem Traumbauch? Richtige Ernährung, viel Schweiß und harte Arbeit. Aber das ist es wert: Am Ende ist dir ein flacher Bauch sicher

Die Bauchfrei-Saison hat begonnen. Du bist auch eigentlich bereit dafür. Aber da war zuerst der Winter, der deine Trainingsziele torpediert hat, und dann diese elend lange Corona-Zeit. Kurz: Wenn du da in der Körpermitte noch Optimierungsbedarf siehst, haben wir hier die richtigen Tipps für dich.

Der Bauch ist für viele Baustelle Nummer 1: Die meisten fitnessorientierten Menschen, egal ob Frau oder Mann, sind unzufrieden mit dem Bauch. Er soll bitte flacher, straffer, muskulöser sein. Aber nicht nur äußerlich ist ein starker Bauch von Vorteil. Egal ob im Alltag oder beim Sport, eine starke Körpermitte ist supergesund und wichtig für die Haltung.

Sixpack gefällig? Hier geht's zum optimalen Plan:

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Trainings- und Ernährungsplan Sichtbare Bauchmuskeln in 8 Wochen ideale Urlaubs-Vorbereitung

für jedes Fitness-Level

effektiver Trainings- und Ernährungsplan

alle Übungen in Bild und Video

perfekt für daheim, kein Equipment nötig

über 50 Seiten leckere Fett-weg-Rezepte

geniale Tipps zur Umsetzung

104 Seiten, optimiert zum Ausdrucken

Mehr Infos 19,90 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@womenshealth.de. Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten

Wie bekommt man einen flachen Bauch?

Damit das mit dem Wunsch-Bauch dieses Jahr endlich klappt, haben wir mit Caro Günther gesprochen. Die Ernährungsberaterin ist sozusagen Profi und teilt ihr sportliches Leben auf Instagram als Fitness-Influencerin mit ihren mehr als 99.000 Followern.

Sie weiß: "Ein flacher Bauch ist immer ein Resultat aus einem guten Mix zwischen Training und Ernährung. Aber nicht nur das: vor allem Stress oder auch Nahrungsunverträglichkeiten können uns einen Strich durch die Rechnung machen." Ein flacher Bauch ist also mehr als nur Sit-Ups und Crunches.

Was hilft wirklich, um am Bauch abzunehmen? 7 Tipps

Doch wie genau sieht der Plan für den flachen Bauch aus? Für dich packt Caro ihre besten Tipps aus. Jeder einzelne hilft dir auf dem Weg zum Ziel, alle zusammen sind unschlagbar!

1. Den ganzen Körper trainieren

"Ganzkörper-Workouts verbrennen extrem viele Kalorien und stärken verschiedene Muskelgruppen gleichzeitig. Mein Tipp: Mach knackige, hoch intensive Einheiten, um den Körper zu fordern und das letzte hartnäckige Bauchfett auch noch schmelzen zu lassen." Wie dein Training noch effektiver wird, kannst du hier lesen.

2. Isoliertes Bauchtraining einbauen

"Neben Ganzkörperworkouts ist es aber genauso wichtig, den Bauch auch isoliert zu trainieren. Er arbeitet zwar bei allen Übungen stabilisierend mit – du solltest ihm aber trotzdem auch noch zusätzliche Aufmerksamkeit schenken.

Neben der ausgeprägteren Optik hilft dir eine starke Mitte übrigens, generell stärker und fitter zu werden. Ein weiteres Plus: Du kannst damit Verletzungen vorbeugen. Du wirst definitiv einen Unterschied merken." Hier erfährst du, welche die besten Bauchmuskelübungen für Frauen sind.

3. Auf Unverträglichkeiten und blähende Lebensmittel achten

"Manchmal geht es gar nicht um deine Bauchmuskeln. Wenn du bestimmte Lebensmittel nicht verträgst, bläht sich dein Bauch auf, und das kann ganz schön unangenehm werden. Deshalb solltest du bei deinem Arzt checken lassen, ob du für bestimmte Lebensmittel eine Unverträglichkeit ausgeprägt hast.

Ähnlich verhalten sich auch blähende Lebensmittel wie Kohl oder getrocknete Früchte – auf sie würde ich aber trotzdem nicht ganz verzichten. Sie sind meist sehr gesund, deshalb solltest du die Menge an blähenden Lebensmitteln lediglich reduzieren und deine persönliche Toleranzschwelle langsam austesten."

4. Die richtigen Fettquellen nutzen

"Merke: Fett macht nicht fett! Zumindest nicht grundsätzlich. Vor allem Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für deinen Körper und können dich bei der Stressreduktion unterstützen. Sie sind außerdem enorm wichtig für den Hormonhaushalt des Körpers. Neben den positiven gesundheitlichen Aspekten ist Fett zudem ein Geschmacksträger und trägt zur besseren Sättigung bei." Womit du deinen Omega-3-Bedarf am besten deckst, liest du hier.

5. Kohlenhydrate nicht meiden, sondern gezielt einsetzen

"Wenn du auf Kohlenhydrate stehst, würde ich diese bevorzugt vor und nach dem Training konsumieren. Ich persönlich esse am liebsten komplexe Kohlenhydrate wie zum Beispiel Haferflocken. Diese machen länger satt und stabilisieren den Blutzuckerspiegel. Aber: Industriezucker und verarbeitete Produkte würde ich nur in Ausnahmefällen zu mir nehmen." Das begünstigt nämlich die Bildung von Bauchfett. Hier erfährst du, warum du täglich Haferflocken essen solltest.

6. Auf einen guten Schlaf achten

"Wenn du schlecht schläfst, steigt dein Stresslevel und damit die Produktion und Ausschüttung des Hormons Cortisol. Das Problem: Genau das wiederum steigert deine Lust zu essen und kann zu verstärkter Fettablagerung in der Bauchregion führen. 7 bis 8 Stunden Schlaf sind deshalb für mich ein Muss, um gut durch den Tag zu kommen und um mich ausgeschlafen und wohl zu fühlen." Was du noch tun kannst, um dein Stresslevel zu senken, steht in diesem Artikel.

7. Auf frische Lebensmittel setzen

"Je frischer und unverarbeiteter die Lebensmittel sind, umso besser für unseren Körper! Nicht nur deine Optik (vom Bauch bis zur Haut) sondern auch unsere Gesundheit profitiert. Du bist energetischer, besser drauf und schläfst besser." Diese 15 Lebensmittel sind in Sachen Gesundheit übrigens die beste Wahl.

Was hilft sonst noch, um gezielt am Bauch abzunehmen?

Grundsätzlich gilt: Gezieltes Abnehmen an einer Körperpartie ist nur begrenzt möglich. Ob die Bauchmuskel sichtbar sind, hängt vor allem auch vom Körperfettanteil ab und von der genetisch bedingten Fettverteilung am Körper beziehungsweise vom Typ. Bei manchen Menschen sind die Bauchmuskeln einfach schneller sichtbar als bei anderen.

Was auf jeden Fall eine Abkürzung zum flachen Bauch ist: Personal Training! Eine Körperfettanalyse und eine persönliche Beratung und Betreuung durch einen ausgebildeten Personal Trainer ist extrem effektiv und bringt dich noch schneller zum sexy Bauch. Schau gerne mal in unserer Coaching Zone vorbei. Dort bekommst du eine super professionelle Betreuung von qualifizierten Personal Coaches, die dich beim Training pushen und auf Wunsch auch in Sachen Ernährung beraten.

Ein flacher Bauch ist kein Muss. Aber wenn du dir eine starke Mitte und einen flachen Bauch auf die Fahne geschrieben hast: Mit den Tipps von Caro wird dein "Projekt Flachbauch" erfolgreich!

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Trainings- und Ernährungsplan Sichtbare Bauchmuskeln in 8 Wochen ideale Urlaubs-Vorbereitung

für jedes Fitness-Level

effektiver Trainings- und Ernährungsplan

alle Übungen in Bild und Video

perfekt für daheim, kein Equipment nötig

über 50 Seiten leckere Fett-weg-Rezepte

geniale Tipps zur Umsetzung

104 Seiten, optimiert zum Ausdrucken

Mehr Infos 19,90 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@womenshealth.de. Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten