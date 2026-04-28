Mit 60 fitter denn je: Das ist Cindy Crawfords Workout-Geheimnis

Sie war das prägende Gesicht der 90er – und mit 60 ist Cindy Crawford der Beweis dafür, dass die besten Körper diejenigen sind, die auf Langlebigkeit aufgebaut sind. Das ehemalige Supermodel gewährte kürzlich einen Blick hinter die Kulissen ihrer ikonischen zweieinhalbstündige Morgenroutine – und wir konnten einfach nicht wegsehen. Was wir aber wirklich wissen wollten: Wie bleibt sie jenseits all dessen eigentlich so mühelos fit?

Das ist Cindy Crawfords Fitness-Geheimnis Früher war Cindy praktisch ein Synonym für Fitness. Ihre legendären "Shape Your Body"-Videos brachten eine ganze Generation dazu, im Wohnzimmer ins Schwitzen zu kommen. Aber lebt das OG-Supermodel heute noch nach demselben Trainingsprinzip? Tatsächlich dürfte dich ihr Ansatz überraschen. Vergiss die harten, HIIT-lastigen Programme, die du vielleicht erwarten würdest, wenn jemand seine ode rihre Karriere auf einem derart beeindruckenden Erscheinungsbild aufgebaut hat. Ihre Fitness-Philosophie ist nämlich erfrischend realistisch – und deutlich machbarer, als man denkt.

In einem Podcast-Auftritt 2024 bei Him & Her verriet sie, dass ihre Routine extrem vielseitig ist: Sie trainiert 4- bis 5-mal pro Woche und kombiniert verschiedene Disziplinen, abgestimmt auf die Bedürfnisse ihres Körpers. Hier siehst du, was sie macht – und warum es funktioniert.

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Pilates: Weshalb Cindy Crawford darauf schwört Pilates ist ein fester Bestandteil von Cindy Crawfords Trainingsroutine: Seine Wurzeln hat Pilates in der Rehabilitation, und es wird häufig in Physiotherapie und Sportmedizin eingesetzt, um die tiefer liegende stabilisierende Muskulatur zu stärken, Bewegungsmuster zu verbessern und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Verletzungen zu erhöhen.

Zweimal pro Woche praktiziert sie Reformer-Pilates in ihrem Homegym. Besonders schätzt sie die Anpassungsfähigkeit: "Selbst wenn mein Rücken schmerzt, kann ich Pilates machen, weil ich es modifizieren kann."

Dass Pilates sich dazu eignet, auch bei Rückenschmerzen die Core-Muskulatur zu stärken, zeigt auch die wissenschaftliche Evidenz: Laut einer systematischen Übersichtsstudie im Journal Healthcare (2023) war Pilates bei chronischem unspezifischem Rückenschmerz mit einer verbesserten Aktivierung und Stärke der Rumpfmuskulatur sowie mit geringeren Schmerzen und funktionellen Einschränkungen verbunden.

Krafttraining für starke Muskeln und Knochen Krafttraining ist entscheidend für gesundes Altern, da es Muskelmasse erhält und die Knochendichte stärkt, zwei Faktoren, die ab dem 50. Lebensjahr deutlich abnehmen. Genau deshalb setzt Cindy Crawford gezielt auf regelmäßiges Training mit Gewichten zusätzlich zum Pilates-Training.

Crawford trainiert 2-mal pro Woche mit einem Personal Trainer in einem eher "oldschool" geprägten Stil. Bedeutet: freie Gewichte, Ausfallschritte und Liegestütze, ganz ähnlich den Workouts, die sie bereits in den 90ern zur Fitness-Ikone gemacht haben. Während Pilates also das Fundament legt, indem es die Core-Stärke, Stabilität und Mobilität verbessert, baut Krafttraining Muskelmasse auf und unterstützt die Knochendichte, beide bilden gemeinsam eine sinnvolle Kombination.

Vor allem die Knochengesundheit ist ein Thema, über das viel zu selten gesprochen wird. Progressives Krafttraining – also das schrittweise Steigern der Belastung – sendet Signale an die Knochen, mehr Mineralien einzulagern. Das kann helfen, altersbedingten Knochenabbau zu verlangsamen. Eine Studie zeigte sogar, dass ein hochintensives Kraft- und Impact-Training bei postmenopausalen Frauen die Knochendichte (in Lendenwirbelsäule und Hüfte) verbessern kann.

Kardiotraining für Herz und Stoffwechsel Kardiotraining verbessert die Herzgesundheit, steigert die Ausdauer und unterstützt den Stoffwechsel – besonders wichtig mit zunehmendem Alter. Cindy Crawford integriert deshalb regelmäßig Ausdauereinheiten in ihren Trainingsplan. Ihr Ausdauertraining reicht vom morgendlichen Joggen bis hin zu "Treppenläufen" – eine anspruchsvolle, aber extrem effiziente Methode, um die Herzfrequenz schnell zu steigern und die Ausdauer zu verbessern. Gleichzeitig werden durch die wiederholte Bewegung gegen die Schwerkraft Gesäßmuskulatur, Quadrizeps, hintere Oberschenkel, Waden und Core gekräftigt.

In ihrer aktuellen Morgenroutine zeigte sie außerdem ihre Begeisterung fürs Trampolinspringen sowie gelegentliche Wanderungen und Schwimmeinheiten. Der Schlüssel? Spaß an der Bewegung – und vor allem Nachhaltigkeit. "Es geht um das lange Spiel. Um die Konstanz", sagt sie und ergänzt: Wenn sie mal eine Woche pausiert, "weiß ich, dass ich danach wieder in meine Routine zurückfinde."