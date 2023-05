Wie kann ich als Frau am besten meine Core-Muskeln freilegen?

Doch keine Sorge, unser professioneller Trainingsplan liefert das nötige Know-How und ist damit die perfekte Grundlage für deinen flachen, durchtrainierten Bauch.

Sichtbare Bauchmuskeln in 8 Wochen

Was viele nicht wissen: Reine Bauchmuskel-Workouts verursachen eher Rückenschmerzen als die Bauchmuskulatur zum Vorschein zu bringen. Dazu gehört nämlich einfach mehr. Und ein ein stabiler Bauch sorgt eigentlich nicht für Schmerzen, sondern ist echt gut für deine Haltung und deine Gesundheit.

Für eine straffe und definierte Körpermitte solltest du deine Trainingsroutine daher etwas verändern. Klar wünscht sich längst nicht jede Frau direkt ein Sixpack. Doch wenn du von einer flachen und definierten Mitte träumst, findest du hier den Plan, der dich an dein Fitnessziel bringt.

Unser Training zielt auf Kraft- und Muskelaufbau ab: "Anfangs liegt der Fokus darauf, Kraft aufzubauen, ohne ins Muskelversagen zu gehen. Und zu Beginn sind die Pausenzeiten auch länger, so bleibt nämlich mehr Luft, um zu regenerieren", sagt die Personal Trainerin. "Nach den ersten beiden Wochen ist dann eine Steigerung wahrnehmbar: Beispielsweise erhöhen wir die Sätze von 3 auf 4." Auch die Übungen werden mit steigender Wochenzahl komplexer und dadurch herausfordernder.

Bei all dem nicht zu vergessen: die Mind-Muscle-Connection. "Es ist bei der Bewegungsausführung wichtig, wirklich in die Muskulatur hineinzufühlen und den Bauch richtig anzuspannen, denn so aktivierst du die Core-Muskeln", betont Dorothee.